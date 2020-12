Las idas y vueltas en la relación entre El Polaco y Barby Silenzi: peleas, escándalo por una fiesta de soltero con Fede Bal y una posible mudanza

Barby Silenzi lo conoció al Polaco en 2016 cuando participaron del Bailando. Este año, ella lo acompañó a Masterchef Celebrity

Barby Silenzi y Ezequiel López Cwirkaluk vivieron un momento complicado en la relación este último tiempo y se distanciaron. Los rumores de una crisis de pareja tomaron cada vez más fuerza en los medios. La bailarina fue la primera en salir a hablar sobre la ruptura con el padre de su hija de seis meses, Abril.

El periodista Ángel de Brito tuvo un intercambio de mensajes con Barby este fin de semana. “Le digo: ‘¿Es cierto que están en guerra?’. Me dice: ‘No, en guerra no, pero separados sí’. Me lo confirmó terminantemente”, explicó el conductor de Los Ángeles de la Mañana. Incluso, se había filtrado un audio que Fede Bal le envió al Polaco para invitarlo a una fiesta de solteros en su casa de Maschwitz. Al parecer este fue el motivo que desencadenó la pelea entre los padres de Abril.

“Pero obvio, la pileta está hirviendo. Desde hace tres días que la tengo calentando, ¿vos sabés las mujeres que vienen, Polaco?”, se escucha decir al actor y ex participante de Masterchef Celebrity. Según el conductor, el mensaje se filtra porque una persona le tomó el celular al ex de Karina La Princesita y se lo reenvió a la periodista Andrea Taboada.

“Cuando Barby escucha este audio se pudre todo”, reveló De Brito en su programa de El Trece. El conductor siguió charlando con Silenzi sobre el audio del hijo de Carmen Barbieri. “Le pregunto: ‘¿Querés contarlo vos el lunes con tus propias palabras porque tenemos toda la historia, sabemos lo que pasó en la fiesta y lo que pasó en tu casa durante la semana?’”. Ella le respondió: “No, estoy destruida, no puedo ni hablar, estoy muy triste. Voy a esperar un tiempo porque no puedo hablar por ahora porque estoy muy triste”.

El Polaco desmintió su separación de Barby con esta foto

La panelista Yanina Latorre contó cómo habría sido la fiesta en cuestión: “El Polaco fue a la fiesta, estuvo toda la noche. No estuvo con una mina en particular, no se levantó a nadie al menos ahí, bailó con todas, se hacía el canchero. Y toda la noche aseguró que estaba soltero. Estaba como muy excitado en contarlo”. Y Taboada agregó: “Esto fue del viernes para el sábado, y no volvió a dormir a la casa”.

En medio de este escándalo, el cantante de cumbia que sigue participando en Masterchef Celebrity publicó en su cuenta oficial de Instagram una foto de ambos abrazados para poner paños fríos a la situación y desmentir la separación. “Seguimos apostando al amor ... gracias a todos por preocuparse y preguntar”, escribió en la red social.

Finalmente, este martes De Brito contó que Barby volvió a escribirle para confirmar que había hecho las paces con el Polaco y que no se iba a mudar a su departamento de soltera con su bebé. “Ayer nos reconciliamos, gracias por preguntarme, ayer no pude hacer un móvil, hablamos todo y me quedo en la casa, todo bien”, le contó la mediática.

Cabe recordar que Silenzi y Cwirkaluk se conocieron en 2016, cuando el azar los juntó como participantes del Bailando. En el verano de 2017, él compartió una temporada teatral en Carlos Paz con Silvina Luna y se pusieron de novios. Barby fue señalada como la tercera en discordia en varias oportunidades. En 2018, el Polaco y Silvina se terminaron separando luego de varias crisis. Finalmente en agosto de 2019, el músico y la bailarina blanquearon su romance. Y el 1 de junio de 2020, nació su primera hija, Abril.





