Rodrigo Vagoneta no estará en el programa de Guido Kaczka hasta marzo: el motivo

Rodrigo Vagoneta en "Bienvenidos a bordo"

Desde que saltó a la fama como “el alumno” de Larry de Clay y como integrante de Los Jaimitos en el viejo VideoMatch, Rodrigo Vagoneta nunca dejó de trabajar. Llevó su humor a No hay 2 sin 3 y Miguel Ángel Cherutti le abrió las puertas a una carrera en el teatro. Compartió escenario con figuras como Panam y Carlitos Balá. También trabajó con Gerardo Sofovich. Sin embargo, su popularidad tocó el pico más alto durante la pandemia del coronavirus, a raíz de su trabajo en Bienvenidos a Bordo, el programa de Guido Kaczka.

Con sus chistes inocentes y sus bailes desopilantes, Vagoneta es una de las estrellas más aclamadas del exitoso ciclo de El Trece. Su popularidad se puede medir en las redes sociales, donde los fanáticos lo suelen convertir en trending topic cada vez que despliega su gracia. Lamentablemente para ellos, durante el verano no podrán ver a su humorista favorito en televisión.

El último día que Vagoneta estará en el programa de Guido será el 1 de enero. Las emisiones de Bienvenidos a bordo ya están grabadas hasta esa fecha. No hubo ningún inconveniente con la producción del ciclo ni un problema de otro tipo. La decisión del humorista tiene una razón completamente personal: se tomará dos meses para estar con su familia, sin exponerse al coronavirus. Por esa razón tampoco hará temporada de verano en la Costa, como tiene acostumbrados a sus seguidores. Según su testimonio, en marzo regresará a la actividad y también al ciclo de El Trece.

“Tengo en casa a mi padre, que es paciente de riesgo y no lo veía hace ocho meses. También tengo a mi hijo de cuatro años, que está encerrado en el departamento. Entonces vamos a tomarnos diez días de distanciamiento (para desestimar cualquier posibilidad de estar contagiados de coronavirus) y nos vamos a ir a una casa de fin de semana”, contó Vagoneta a Teleshow .

La popular "garza" de Vagoneta en el programa de Guido Kaczka (Video: "Bienvenidos a bordo" - El Trece)

“Como no tenía la posibilidad de estar con mi padre porque está dentro del grupo de riesgo, prioricé la familia antes que el trabajo en esta situación complicada. Pero no sucedió nada malo: me entendieron a la perfección en el programa. La gente de producción es amorosa, todos muy buena onda, y la idea es que en marzo, si Dios quiere, pueda volver a estar ahí. Así que quedó todo diez puntos, no hay ningún problema”, explicó.

Para el humorista, que este domingo 20 de diciembre a las 21 realiza su show por streaming Felices Risas, Especial de Navidad (cuyas entradas se pueden adquirir por Ticketek), no fue nada fácil tomar la decisión de interrumpir su trabajo en este momento de tanta popularidad, pero sabe que el tiempo con su familia vale oro: “Quería estar con ellos en enero y febrero. Por eso nada de temporada tampoco”.

En una entrevista con Teleshow realizada en septiembre pasado, Vagoneta contó que disfruta del proceso de cranear, modificar y darle vida a sus chistes, pero sería muy difícil para él realizar este trabajo si no fuese por la ayuda de su pareja, Jennifer, quien le da una mano con la producción, la musicalización y todo lo necesario para el show virtual. Se conocieron hace seis años, cuando la joven se acercó a la salida del teatro para sacarse una foto con el humorista, pero él terminó pidiéndole una foto a ella.

El humorista junto a su pareja, Jennifer, y su pequeño Benicio (Foto: archivo Rodrigo Rodríguez)

“Ahí empezó todo. Vi que nos íbamos llevando bien, me daba paz, tranquilidad y alegría, y hoy por hoy es mi compañera de todo. Ella es chef pero no ejerce, trabaja como ama de casa y está conmigo poniéndole el pecho a todo. Tenemos un hijo, Benicio, mi amor de Dios, que tiene cuatro años, y lo ponemos a jugar en una mesita mientras hacemos los shows por Zoom. Somos muy felices y queremos tener otro hijo”, contó Vagoneta sobre su relación con su pareja de 31 años, 17 menos que él.

