Andy Kusnetzoff anunció que deja radio Metro: “Perros de la calle se transforma”

Andy Kusnetzoff anunció que deja la Metro

“Día histórico para Perros de la calle, 15 de diciembre del 2020 y es histórico por muchas razones, no solo por el anuncio que vamos a hacer, si no por volver al estudio, es rarísimo”, dijo Andy Kusnetzoff al abrir la emisión del martes de su clásico ciclo en radio Metro.

Antes de decir de qué se trataba el anuncio, dijo que le parecía “extraño, raro y lindo” regresar al estudio con sus colegas: “Te das cuenta lo que fue pasando este año, lo difícil que fue, la falta de contacto como tuviste vos con tu familia, compañeros de trabajo, parte de lo que sucede acá tiene que ver con momentos que no son al aire, chistes, tandas, caminatas, terraza, acompañame a fumar, a comer algo a la cocina, porque es parte de lo que nos pasa, pero acá estamos”.

“Teníamos un anuncio importante. Mis compañeros lo saben, es algo charlado, van pasando cosas y en los programas también pasan cosas. Nuestro anuncio es que Perros se muda de radio y se transforma”, dijo y explicó: “Termina una etapa espectacular de 18 años con mucha felicidad, los mejores momentos que uno le puede pedir a un programa. Ahora se viene una etapa para concretar nuevos sueños, proyectos, para seguir reinventándonos. Ese es el anuncio oficial, que sería un montón”.

Para él y el equipo, “termina una etapa increíble”. El conductor de PH, podemos hablar contó cómo fue su camino hasta acá: “Mi historia empieza como productor en la Rock and Pop, después logré mi programa en Mitre, Tarde de perros, me pensaba quedar bastante en la AM y como era 2001 terminó. Peña (Fernando) que trabajaba acá, se va a la Rock and Pop a la noche y me invitan acá a la mañana, era una radio que estaba hace un año con muchos DJs, eso fue en febrero del 2002, pasaron 18 años, empezamos siendo pocos”.

Al recordar la primera emisión de Perros de la calle, dijo: “Tuve una gran media hora y tres horas y media demás. Había que llenar, no sabíamos con qué. Después aprendí que no se trata de llenar con cosas de afuera sino de adentro. Más adelante entró un pibe que me vino a buscar a la puerta de radio, Cayetano, más adelante Harry, Florencia Suárez que en el 2008 había dejado un cv y se convirtió en mi compañera de vida y la madre de mi hija. Se fue formando el Perros actual, no nombro a todos, discúlpenme”.

Hizo un breve repaso por la cantidad de cosas que hicieron al aire en casi dos décadas, como entrevistas a Diego Maradona y a Messi, coberturas de mundiales, notas con bandas, transmisiones desde diferentes partes del mundo “desde Ciudad Oculta a la Torre Eiffel” o las movidas solidarias.

Sin embargo, para el equipo lo más importante fue el vínculo con los oyentes: “Es de dos personas que crecieron juntas, crecimos, escuchamos miles de historias y ustedes historias fuertes nuestras, cosas que se las contás a alguien en quien confías y agradezco, yo también conté”.

“Siempre que me preguntan si prefiero la tele o la radio, digo que la diferencia es que esta relación con los oyentes no la vas a tener en la tele. PH es le programa más radial que hice. Esa intimidad es la que hace especial y mágica la radio. Ganamos premios y reconocimientos, pero lo digo sin hipocresía, lo digo en serio, el mejor premio que ganamos es cuando alguien en al calle te para y te dice que somos sus amigos”, reflexionó.

Para cerrar se mostró agradecido con la emisora y con toda la gente que trabaja todos los días para que los programas puedan salir al aire. “Me cuestan los cambios. En el camino algunos (del equipo) vienen y otros van a otros nuevos proyectos y los voy a bancar y dar mi apoyo, es duro separarnos, pero también sé que merecen lo mejor. Quiero seguir enamorado de la radio, a veces hay que moverse y seguir buscando sueños, equipos, contenidos y buscar la adrenalina de los primeros meses y años. Terminé en radio Metro esta historia, pero la historia va a continuar”, concluyó, sin mencionar cuál será la nueva casa de Perros de la calle.

SEGUÍ LEYENDO

Después de 20 años al aire, Matías Martin anunció el final de “Basta de todo”

Andy Kusnetzoff vuelve a “PH” tras recuperarse de coronavirus: “Quiero donar plasma y hacerlo al aire”

Los estrictos protocolos que Mirtha cumplirá para su regreso a la televisión después de nueve meses