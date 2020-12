La desgarradora carta de la mamá de Santiago Vázquez, a cuatro años de su muerte: “Cuánta falta me hacés”

Mita y Santiago, en la última foto juntos (IG: @hoymirta)

El 16 de diciembre de 2016 Mirta escuchó lo peor que una madre puede escuchar. Su hijo Santiago, hermano del actor Nicolás Vázquez y también artista, había fallecido por muerte súbita mientras disfrutaba de unas vacaciones con amigos en Punta Cana.

“Hoy hace cuatro años que te mudaste al cielo.”, escribió Mirta en su cuenta de Instagram hoy al cumplirse un cuarto aniversario de la partida de su hijo menor. Su emotivo posteo estuvo acompañado por una foto del Santiago.

“A veces el tiempo parece que se detuviera. Y acá estoy, escribiendo a una foto donde estabas muy feliz. Hijo hermoso de mi alma, sé que estás bien y en un lugar mucho más hermoso que este. Y eso me alivia. Pero cuánta falta me haces. Te extraño cada instante, te recuerdo en cada cosa que hago. Pero vos, tranquilo, yo voy a seguir, acá están tu papá, tus hermanos ,tus sobrinas y tus amigos que te aman y extrañan mucho”, siguió.

Además, agradeció a toda la gente que la apoya: “Ellos acompañan mi camino, y me dan fuerza y amor para ser una mamá del cielo y de la tierra. Gracias San por haber sido una bendición en mi vida, por enseñarme tanto. Y como vos me decías todas las noches al despedirnos ‘Te amo Ma’, yo te digo, te amo San”.

(IG: @hoymirta)

Entre los cientos de comentarios que recibió el posteo, Nico Vázquez puso un emoji de un corazón. También escribieron mensajes varios amigos actores de Santiago, como Belu Lucius que puso “Te extraño Mirta, te mando un beso y un abrazo enorme”, Benjamín Rojas que agregó un “Te quiero” o Candela Ruggeri, novia de la adolescencia del actor que escribió “mamá de oro”.

Hace cuatro años, la primera en enterarse de la muerte de Santiago fue Gimena Accardi: “Fue un baldazo de agua fría. Nos casamos el 10 de diciembre, nos despedimos de Santi ahí porque ya se iba a Punta Cana con sus mejores amigos de vacaciones. Cuando llegó nos mandó mensajes. Me suena el teléfono del mejor amigo de Santi, que estaba ahí y con quien compartía habitación, para darnos la noticia. Yo estaba sola en casa y Nico se había ido al banco a hacer trámites. Agarré el auto, lo fui a buscar y de ahí arrancó una pesadilla que no te la puedo explicar”.

Meses después de la tragedia, la actriz explicó que se trataba de algo congénito: “Nunca supo que lo tenía, no tiene síntomas y tu cuerpo responde como respondió siempre. No te das cuenta de los síntomas y solo lo ves con un ecocardiograma, pero tiene que ser un soplo o una arritmia para que lo detecten. Es un caso en un millón”.

Hace unas semanas, invitada a PH, podemos hablar, la participante de Masterchef Celebrity, Belu Luicus, que estaba de vacaciones con Santiago, recordó: “Fue un viaje que habíamos planeado con mucha felicidad, estaba mi hermana (Emily Lucius), mi marido (el rugbier Javier Ortega Desio) y Santi con sus amigos. Fuimos todos a un mismo hotel, de esos que está todo incluido, con playa, a la noche hay shows… Un planazo. Pero a los tres días dejó de ser un planazo”.

La influencer contó que el grupo se había separado cuando la llaman desde el teléfono de Santiago para contarle lo que había pasado y de inmediato regresó al hotel: “Cada vez que recuerdo esa imagen trato de borrarla, porque siempre fue tan amoroso, tan lindo… Era de esas personas que no tienen maldad, que nunca te van a hablar mal de nadie. No existen muchas personas así. Y digo: ‘Bueno, se fue’. No pudimos hacer nada. Tratamos de asistirlo, no sabíamos cómo llamar por teléfono…”.

“Ahora Santi está en un lugar mejor -dijo la influencer-. Lo está cuidando a Nico, nos está cuidando a todos. Es un tema que yo nunca había hablado. Siempre me sentí al margen, no es algo con lo que esté cómoda. Me gusta reírme y contar cosas divertidas, y esto es una pérdida muy grande, más allá de que sigue con nosotros. La persona que lo conoció se da cuenta de que fue una persona maravillosa. Extremadamente maravillosa”, cerró.

SEGUÍ LEYENDO

Laura Cibilla cuenta su historia por primera vez: “Mi hijo es de Diego Maradona y él me llamó hace un año porque quería verlo”

Diego Junior Maradona se hizo un enorme tatuaje en homenaje a su papá: el emotivo diseño

Cómo es Rompan Todo, la miniserie documental de Netflix que cuenta la historia del rock en América Latina