Diego Junior Maradona se hizo un enorme tatuaje en homenaje a su papá: el particular diseño

Diego Maradona y Junior se reencontraron cuando el joven napolitano participaba del "Bailando"

“El capitán de mi corazón no morirá nunca”, aseguró Diego Maradona Junior en una emotiva carta que le dedicó a su padre, Diego Maradona, quien murió el pasado 25 de noviembre, a los 60 años, en su casa de Tigre a causa de una insuficiencia cardíaca aguda.

Desde Italia -en donde estuvo internado por coronavirus, motivo por el cual no pudo viajar a despedir al ídolo-, el futbolista escribió unas sentidas palabras que compartió en su cuenta de Instagram. Luego de haber recibido el alta médica, y mientras se recupera en su casa junto a su esposa y sus dos hijos, Diego Junior espera poder viajar lo antes posible a la Argentina para acercarse a la tumba de su padre -que está enterrado en un cementerio privado de Bella Vista junto a Don Diego y Doña Tota- y despedirlo como hubiera querido en tiempo y forma.

“Quiero poderme despedir de él, darle un abrazo, aunque no será como siempre quise. Que (el viaje) sea mañana, en una semana o en dos, ya no me cambia mucho porque mi padre, desgraciadamente, ya no está más. Lo peor fue no poder despedirlo ni estar con la familia... No ha sido fácil esto a 15.000 kilómetros”, lamentó los días posteriores a la muerte de Maradona, aquellos en los que también mantuvo contacto permanente con sus hermanas a través de un grupo de WhatsApp en el que seguían de cerca la salud de su padre.

En las últimas horas, Diego Maradona Junior compartió en su cuenta de Instagram un especial homenaje que le rindió a su padre, a quien quiso llevar para siempre en su piel: se tatuó una foto de la época en que el ídolo jugaba en el Nápoli, de Italia. Allí donde conoció a Cristiana Sinagra en 1986, año en que nació su primer hijo, a quien reconoció recién 30 años después, en 2016.

Buscó un reconocido tatuador italiano para que hiciera el trabajo de la mejor manera posible. Quería que quedara perfecto. Y así fue: según compartió Junior en su cuenta de Instagram -red social en la que tiene casi medio millón de seguidores-, el resultado del diseño fue excelente. La cara de su padre, despeinado, en medio de un partido, quedó dibujada para siempre en una de sus piernas.

A la derecha, la foto de Diego Maradona; a la izquierda, el tatuaje de su hijo (IG: @valentinorussotattoo)

Luego de la muerte de Diego Maradona, Cristiana Sinagra, la mamá de Junior, también se expresó a través de las redes sociales, en donde decidió recordar al ídolo con una foto que se tomó hace un tiempo en la que están los tres juntos. “Tú para mí nunca te irás, te amaremos por siempre”, escribió junto a la imagen.

El mensaje de Cristiana Sinagra tras la muerte de Maradona

