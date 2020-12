El dolor de la ex suegra de Vicky Xipolitakis por no tener contacto con su nieto: “Salvador, vi tu cumpleaños por las revistas y la televisión”

Javier Naselli y Vicky Xipolitakis

Desde su conflictiva separación, Vicky Xipolitakis no logró tener buena relación con el padre de su hijo. Las denuncias cruzadas -ella lo acusaba de violento y él de dificultarle el vínculo con su hijo- hicieron mella en la ahora ex pareja. Sin ir más lejos, en los últimos días, el empresario se refirió al tema en diálogo radial con Fernanda Iglesias. “En este momento me siento muy angustiado, porque siento que me han cooptado a mi hijo, no lo puedo ver. Hace tiempo que estoy en esta lucha intentando poder restablecer el vínculo con mi hijo, que él tenga una identidad, que pueda ejercer sus derechos de ver, de conocer a su papá, quién es, qué tipo de persona es, quién es su abuela, sus tíos, sus primitos”, había declarado.

Pero ahora, quienes salieron a expresarse fueron su madre y su hermana. En una extensa publicación en Facebook, que Ángel de Brito leyó en Los Ángeles de la Mañana, Cris Naselli salió a cruzar a su ex cuñada y transcribió una carta de su madre. “En el segundo cumpleaños de mi sobrino Salvador tengo tantas cosas para sacar de adentro, pero prefiero callar y copiar la nota de mi madre hacia su nieto”, comenzó su relato.

Antes de dar lugar al texto que escribió su madre, le habló a su sobrino y le pidió un favor a la Justicia Argentina. “Feliz cumple Salvador, prometo un día darte un abrazo grande y dejarte saber todo lo que tu familia del lado paterno te ama. A mi hermano, sé de tu sufrimiento, pero Dios es grande y en algún momento las cosas se arreglarán. Javier, hermano, no bajes tu brazos, Y a la Justicia argentina, que lean esta carta también porque hasta el momento estuvieron dos años durmiendo”, continuó.

A continuación, transcribió una extensa carta de su madre, que reflejaba el dolor por no poder ver a su nieto y apuntaba contra la participante de Masterchef Celebrity. “Mi querido y adorado nietito, cuánto deseo estar con vos en tu segundo cumpleaños. En el primero sólo te vi en revistas, televisión y todos los medios. Entonces me dije, ‘en el segundo voy a estar a tu lado’, y otra vez no es así”. Y siguió: “Yo sé que con la edad llega la nostalgia, de algunas cosas que se fueron, pero un nieto es sangre de tu sangre, vos sos mi herencia. Le pido a Dios que me dé tiempo de encontrarnos. A mis otros nietos los tuve tiernamente en mis brazos, eran como amores nuevos que llegaban. En los nietos se nos devuelve todo lo que sutilmente fuimos perdiendo con la vida. Con vos Salvador no pude compartir nada. Ni una caricia ni una canción de cuna para hacerte dormir cerca de mi corazón hasta verte dormir plácidamente. No pude cambiar tu pañal, ni darte el biberón, ni darte la mano cuando empezaste a caminar”.

Vicky Xipolitakis fue criticada por la madre de Javier Naselli

Cabe recordar que el conflicto legal entre los padres de Salvador se inició cuando Xipolitakis lo denunció en julio de 2019 por lesiones y maltrato. En esa oportunidad, ella afirmaba que había sido agredida tanto verbal como psicológicamente, y que incluso la habría empujado e insultado a los gritos.

Además, en un escrito que data de agosto del año pasado, había detallado el calvario que vivía: “Sinceramente, la agresión física la dejaba pasar, nunca le di importancia, más me dolía la verbal. Siempre le pedí que adelante de Salva no grite, sabía mi punto débil, nunca le importó su hijo y menos yo. Físicamente recibía cachetadas a mano abierta que me dejaban la piel colorada por distintas partes del cuerpo, o empujones por cosas que le parecían mal o no le gustaban. Y las agresiones verbales eran todo el tiempo denigrándome como mujer”.

Vicky Xipolitakis en el cumpleaños de su hijo el domingo pasado.

En la actualidad, Naselli reside en Nueva York junto a su familia, pero estuvo unos días en Argentina con el objetivo de ver al pequeño, algo que según él no pudo concretar. “Hay un impedimento y una decisión de parte de la madre de aislar a Salvador, de que él no conozca quién es su padre, ni ninguno de los miembros de la familia paterna”, señaló el empresario.

