George Clooney lamentó la muerte de Maradona: “Yo lo adoraba, fui un gigantesco fan suyo”

George Clooney se declara admirador de Maradona

Los vínculos de Hollywood con el fútbol en general, y con el argentino en particular, son escasos. Viggo Mortensen posando en la alfombra roja de los Óscar con los colores de San Lorenzo, Stephen King mostrando un mate de Independiente en una escena de It 2, Vin Diesel pronunciando una frase que se viralizó en las redes: “Con lo poco que entiendo de este deporte me alcanza para saber que Lionel Messi es el mejor del mundo”. Y poco más: las películas y la pelota parecen elementos propios de dos mundos absolutamente extraños, que hasta se desconocen mutuamente.

Pero está Diego Maradona, aquel que todo lo pudo en una vida que parece propia de un filme. Y por eso mismo ha ingresado a la historia del fútbol en un lugar excluyente, y a la inmortalidad demasiado pronto: murió el miércoles 25 de noviembre. Y ambas circunstancias -sus genialidades como jugador, su muerte- todavía conmueven a George Clooney, una de las figuras más relevantes del cine mundial.

Así lo terminó revelando en una entrevista con Teleshow , que estaba motivado por su nuevo filme, Cielo de medianoche, y que derivó en unas sentidas palabras sobre El 10.

—¿Conociste a Maradona?

—Nunca lo conocí, pero fui un gigantesco fan suyo. Porque si bien tuvo sus temas de más grande, era un atacante en la vida, en el fútbol, en el campo de juego, y en cualquier otra forma. Y yo, lo adoraba.

El actor de 59 años, cuya ascendencia se vincula con países amantes del fútbol (tiene antepasados nacidos en Irlanda, Escocia, Alemania y España), explicó que no puede salir de su lamento por la edad a la que partió el mayor referente de la Selección Argentina, en circunstancias que aún se encuentran bajo investigación: “Me sorprendió escuchar que todavía era muy joven. Me sorprendió mucho...”, dijo Clooney, en un clamor que es general. Porque el 31 de octubre Diego había cumplido 60 años. Se fue demasiado pronto.

Quien fuera un médico en la serie ER, el gran hito de su carrera, vuelve al cine con Cielo de medianoche (The midnight sky), una película de ciencia ficción que, además de protagonizar, también dirige. Basada en la novela Good Morning, Midnight, de Lily Brooks-Dalto, en la historia Clooney interpreta a Augustine Lofthouse, un científico solitario que, luego de que la Tierra haya sido destruida casi por completo, decide permanecer en una estación en el Ártico. Tendrá una misión por delante: evitar que aterrice una nave espacial, cuyos astronautas, comandados por Sully (Felicity Jones), están alejados de la catástrofe que envolvió al planeta.

El diálogo con Teleshow retoma entonces el carril previsto de antemano: conversar sobre cine.

—¿Qué tenés en cuenta cuando elegís una historia para una nueva película?

—Depende. Como director, estoy buscando un buen guión, simplemente. Es decir: ¿cuántas entrevistas hacés al año? No hay tantos buenos guiones, vos lo sabés. La mayoría de las películas que veo, después digo: “Bueno, no son gran cosa”. Es raro encontrar un guión realmente bueno, por eso tratás de arrebatártelo antes de que lo tome otro.

—Protagonizaste Solaris, Gravedad. ¿Cómo es tu relación con la ciencia ficción? ¿Te gustan ese tipo de historias?

—Me gustan mucho. Gravedad era mucho más que ciencia ficción: tenía acción, tenía que ver con encontrar tu camino a casa, y era técnicamente brillante. Fue una experiencia increíble mirar lo que (el director) Alfonso Cuarón podía hacer, y aprender de lo que estaba haciendo. Me resultó muy útil cuando tuve que afrontar el espacio acá (en Cielo de medianoche). Y Solaris es una pieza más contemplativa acerca de un hombre aceptando la muerte de su esposa.

—¿Qué te hizo convertirte en director?

—Siempre me gustó. Los actores suelen volver al tráiler cuando terminan de rodar, pero yo nunca fui al tráiler: siempre me quedaba en el set. En ese entonces tenía 22 años y me entusiasmaba: miraba a los cineastas, a los directores. Así que siempre quise contar historias, siempre quise escribir y estar involucrado. Cuando finalmente tuve la oportunidad, con Confesiones de una mente peligrosa, me largué y realmente lo disfruté.

—¿Cómo imaginás el futuro de las películas? ¿Te ves trabajando como antes del coronavirus?

—No lo sé. Tengo que filmar en marzo y no lo sabemos: estamos esperando ver qué es lo que el coronavirus y las vacunas nos dejan hacer. Creo que va a ser complicado. Es probable que llevar gente al cine sea complicado hasta el próximo verano (del hemisferio norte). Es difícil decir que la gente no llevará a los chicos a la escuela, pero que vaya a ver una película... Creo que lo vamos a pasar bastante rápido, estas cuatro vacunas diferentes parecen ser prometedoras.

—Me enteré que les regalaste un millón de dólares a cada uno de tus mejores amigos. ¿No necesitás nuevos amigos, alguno de la Argentina?

—(Risas) Sí, pero ahora estoy quebrado. Así que te daré una pelota de fútbol. Eso es lo que tendrás (risas).

