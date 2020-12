Operaron con éxito a Víctor Hugo Morales: le colocaron un marcapasos

Víctor Hugo Morales

El conductor Víctor Hugo Morales fue intervenido este jueves por la mañana en una de las clínicas de Swiss Medical en la cual se encuentra internado desde el domingo pasado, por complicaciones derivadas de la arritmia que enfrenta desde hace años. Ese mismo día los médicos que lo asisten decidieron colocarle un marcapasos, cuya cirugía finalmente fue realizada en estas horas.

Ahora los doctores evaluarán su recuperación: en caso de que no se registre un hematoma en el bolsillo del marcapasos, Víctor Hugo podría recibir el alta este mismo viernes.

La operación se efectuó con anestesia local: el periodista fue sedado para que estuviera tranquilo a lo largo de una intervención que no suele extender por más de 45 minutos. Al concluir, le practicaron una radiografía de tórax, una ecografía y un ecocardiograma. Luego fue trasladado nuevamente a su habitación.

Fue el propio Morales quien este lunes había comunicado su internación, al salir al aire -vía telefónica- en el programa que conduce en AM 750. Y no pudo desligar las dificultades en su corazón con la muerte de su querido Diego Maradona. “No sé si son estas épocas maradonianas tan especiales... -comenzó diciendo el relator que bautizó al astro de la Selección Argentina con un genial Barrilete cósmico-. Tuve algún percance y ayer amanecí mareado. Y me han traído a una clínica, en donde estoy siendo cuidado en forma estupenda por dos enfermeras maravillosas”.

Noticia en desarrollo.

