La anécdota de Nacha Guevara, el recuerdo de Moria Casán y el breve mensaje de Karina La Princesita: el Cantando 2020 homenajeó a Diego Maradona

El recuerdo de Nacha Guevara a Diego Maradona

Este miércoles, Ángel de Brito y Laurita Fernández abrieron la gala del Cantando 2020 con una dedicatoria muy especial a la familia de Diego Maradona por el triste momento que está pasando, tras la inesperada muerte del astro futbolístico. “Les queremos mandar nuestras condolencias a toda su familia, a sus hermanos, a todos sus hijos, a Claudia (Villafañe) y a toda la gente que lo quiso y lo seguirá queriendo a este icono mundial”, expresó uno de los conductores del programa de La Flia. “Es un día distinto y triste para todos los argentinos”, agregaron.

“Estamos tristes, se fue un mito... Tuve la dicha de conocerse en su época de gloria y tengo una anécdota de él que lo muestra como verdaderamente era”, comenzó diciendo Nacha Guevara, que se acordó del gesto que tuvo con su hijo. “Tenía un corazón enorme. Los conocí en los 80′ y salíamos a comer con Claudia y con el que era por entonces mi marido”, recordó la jurado. “Mi hijo Juan Pablo quería ser jugador de futbol y le dije a Diego si no quería verlo para saber si tenía posibilidades (de triunfar)”, contó.

El recuerdo de Moria Casán a Diego Maradona

Y luego siguió: “A los pocos días se hizo un asado en una quinta y entonces Juan Pablo jugó al fútbol. Diego y su papá lo miraron y cuando terminó ese entrenamiento, ellos me llevaron a un costado y con mucha delicadeza me dijeron: ‘el pibe juega bien... pero le falta potrero’. Yo le di las gracias por la sinceridad. A los pocos días tocan el timbre de mi casa, abro la puerta y era Maradona que venía a ver a mi hijo. Lo llevé al cuarto y mi hijo no podía creer que Diego lo haya visitado. Tocaron la batería juntos, estuvo un ratito y se fue”.

Para completar la historia, Nacha destacó la actitud del ex capitán de la Selección. “En su gloria máxima se hizo un ratito para pensar en el sueño de ese niño”, reveló. “Se tomó un tiempo para dejarle un recuerdo inolvidable (a mi hijo), eso en la cima de la gloria no conozco a nadie que lo haga”, cerró la actriz.

Por su parte, Moria Casán contó la particular historia de la primera vez que vio a Diego. “Lo fui a ver la vez que debutó. Nos llevaron. De fútbol no entiendo nada, pero nos dijeron que un chico iba a debutar y que jugaba de forma brutal”, rememoró la One. La jurado además lo homenajeó con una foto retro, en la que también estaba Susana Giménez. “Estaba convencida que era inmortal”, reconoció.

La palabra de Karina La Princesita tras la muerte de Diego Maradona

“Maradona nunca desconoció su origen, esa es la maravilla que lo trasciende. Tal vez él no se sentía Dios, pero nos dio una identidad a través del deporte”, destacó Moria. “Fue un mito en vida y a la vez era un niño porque tenía una necesidad de afecto y de dar un abrazo. Tuvo una vida maravillosa, intensa y que hizo lo que se le dio las ganas, ¡Te banco Diego!”, concluyó.

Luego, Ángel de Brito le dio la palabra a Karina La Princesita, que sorprendió a ser escueta en su recuerdo al más grande todos los tiempos. “Yo pienso que en general estamos muy tristes y no quisiera contar nada al respecto por respeto más que nada”.

A continuación, se emitió un emotivo video con diferentes momentos de la vida de Diego Maradona, desde el campeonato mundial del 86′ pasando por su rol de conductor en La Noche del Diez hasta su despedida del fútbol profesional en la cancha de Boca Juniors.

El homenaje del Cantando 2020 a Diego Maradona





SEGUÍ LEYENDO

La conmovedora despedida de Diego Maradona Junior a su papá: “El capitán de mi corazón nunca morirá”

La angustia de Rocío Oliva por la muerte de Diego Maradona: “Me amó muchísimo y eso me llena el alma”

Marcelo Tinelli publicó una foto vintage junto a Diego Maradona y aseguró: “Siento como si el fútbol hubiera muerto”