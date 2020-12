Quiénes serán los invitados de Andy Kusnetzoff y Juana Viale este fin de semana

Andy Kusnetzoff y Juana Viale (Instagram)

A la semana siguiente de la muerte de Diego Maradona, que -entre la tristeza y la conmoción- obligó a un cambio de planes, modificando las mesas y hasta cambiando el día de grabación para dedicarse casi por completo a El 10, los ciclos de Andy Kusnetzoff y Juana Viale buscan retomar su propuesta habitual para seguir librando batalla en las planillas del rating.

Desde PH, el sábado a las 22 por Telefe, Andy se sentará con la bailarina Mora Godoy, quien esta semana debió cerrar su escuela de tango por la crisis (”Hace diez meses que no trabajo”, declaró), poniendo en remate gran parte de su vestuario. También estará un ex Masterchef Celebrity, el humorista Roberto Moldavsky, y una ex Intrusos, Angie Balbiani. Y la modelo Cande Ruggeri, hija del Cabezón Ruggeri: es posible que surja alguna mención a Maradona, con quien su papá compartió muchas vivencias.

Mora Godoy

Además, el conductor recibirá al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien en estas horas defendió el accionar de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires durante el velatorio en la Casa Rosada del mejor futbolista de la historia. Pero además, según el abogado de Verónica Ojeda, Berni fue el médico que diez años atrás descubrió la patología que terminaría causando la muerte del astro. Porque las repercusiones sobre Diego seguirán presentes. Es inevitable.

Sergio Berni (Foto: Nicolás Stulberg)

En ese sentido, en la vereda de enfrente Juana invitó a Horacio Pagani, uno de los periodistas deportivos que se mostró más conmovido por la partida del inolvidable Pelusa. Además, en esa emisión de La Noche de Mirtha -21.30 del sábado, en El Trece- estarán la imitadora Fátima Florez y el actor Mauricio Dayub, quienes buscan sortear la delicada situación que atraviesan los actores por la pandemia. Finalmente, la política estará representada por Patricia Bullrich: la titular del PRO defendió en las últimas horas a los tres jugadores de los Pumas que fueron repudiados por sus tuits racistas.

Al día siguiente, en Almorzando con Mirtha Legrand -domingo 13.30-, la actriz recibirá a la actriz Claribel Medina, quien precisamente fue blanco de varios de esos mensajes discriminatorios en Twitter: el rugbier Santiago Socino le dedicó una serie de dichos por demás ofensivos; más tarde, le pidió disculpas. Otros dos invitados de Juanita también forman parte del mundo del espectáculo: se trata de los cantantes Marcela Morelo y Bahiano.

Bahiano

La cuarta silla será para el médico neurólogo Conrado Estol, quien acaba de anunciar que el mundo se encuentra “ante el principio del fin de la pandemia”, debido al plan de vacunación contra el coronavirus que Gran Bretaña dará inicio el próximo martes. No obstante, se mostró cauteloso respecto a la posibilidad de que Argentina comience a vacunar a su población antes de fin de año.

Sobre todo esto se explayará en la mesa donde Juana Viale será una vez más la anfitriona, en la misma semana en que Mirtha Legrand regresó a la vida pública “después de 220 días sin salir”: participó de la exclusiva tapa de los personajes del año, según la revista Gente. El sábado 19 de diciembre volverá a su programa parar cerrar este 2020 al aire.

