Mario Baudry, abogado y pareja de Verónica Ojeda: “Tenemos muestras de ADN de Diego Maradona”

La muerte de Diego Armando Maradona el 25 de noviembre generó una conmoción en la Argentina y el mundo entero. La Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento para ver si hubo irregularidades en el accionar de los médicos tratantes. Y esta semana Verónica Ojeda, la mamá de Dieguito Fernando Maradona, fue aceptada como particular damnificada, a través de su abogado Mario Baudry, en la causa que se lleva adelante en la Fiscalía General de San Isidro.

Antes de la partida de Maradona, dos jóvenes argentinos estaban realizando juicios de filiación para saber su verdadera identidad. Por un lado, Santiago Lara, un joven oriundo de La Plata, realizó un pedido a la Justicia para que se realice la exhumación del cuerpo del Diez. Por el otro, Magalí Gil también lleva adelante en un reclamo judicial con el objetivo de determinar si el ex jugador de fútbol es su padre biológico.

En este contexto, el doctor Baudry anunció que realizó un pedido a la Justicia para ayudar a estos jóvenes en su búsqueda para saber la verdad. En el ciclo Confrontados, la pareja de Ojeda aseguró: “Nos tomamos el atrevimiento que solicitar a la Fiscalía que cuando se hicieron las pericias en el día de ayer de guardar muestras de ADN (de Maradona) con un nombre técnico que son unas placas que están firmadas por un perito de parte mío , por la fiscal y por el jefe que hizo la autopsia”.

Verónica Ojeda con Dieguito Fernando y Mario Braudy en el velatorio de Maradona (Tony Gómez)

Luego, el letrado manifestó: “Yo no solo pedí peritar la orina y la sangre, sino que además quiero hacer el ADN de esa orina y sangre para determinar que no la cambiaron en el camino. Me guardé cuatro muestras de ADN, en esto tengo que agradecer a la gente que hizo la autopsia. Eso lo hice por humanidad y por pedido de Verónica. Ella me dijo que todos los chicos tienen que tener derecho a saber quién es su padre. Lo hablé con Dalma y Gianinna y las dos están de acuerdo”. De esta manera, no sería necesario la exhumación del cadáver de Maradona que está enterrado en el cementerio privado Jardín de Bella Vista.

Dalma, Gianinna y Jana Maradona ya se presentaron en tribunales para iniciar la sucesión por la millonaria herencia de la leyenda del fútbol. Según pudo confirmar Infobae, dicha presentación se encuentra en el Juzgado en lo Civil número 44, con la representación del abogado Gustavo Fabián Pascual. El caso quedó en manos del juez que momentáneamente se encuentra al frente de ese juzgado, Camilio Almeida Pons, y la fiscal Raquel Mercante.

Pero también se hizo otra presentación en la Justicia civil de San Isidro, jurisdicción donde murió Diego, en una casa en un barrio privado de Tigre. De acuerdo a las fuentes a las que accedió Infobae, allí resultó sorteado el Juzgado en lo Civil y Comercial N°15. Habrá que ver cuál era el último domicilio legal de Diego para saber dónde debe tramitar la sucesión.

“La sucesión va a llevar un tiempo largo, unos 50 años más o menos. Los abogados no van a cobrar nunca los honorarios. A Dieguito Fernando tiene que seguir cumpliéndole la cuota alimentaria y cuando se resuelve cuántos bienes son y cuánta plata hay recién ahí se va a repartir”, aseguró Mario Braudy en el ciclo conducido por Marina Calabró por El Nueve. “Yo les dije si es que hay tantas dudas por qué en la sucesión no pedimos que todos los hijos se hagan el ADN y se acabó. Lo hablé con Dalma y Gianinna y están de acuerdo, así se acaban las dudas. Hoy tenemos que cuidar a Diego”, finalizó el letrado.

