Matías Alé recordó una insólita anécdota con Diego Maradona: “Me temblaban las piernas”

Matías Alé contó una insólita anécdota con Diego Maradona (Video: "Almorzando con Mirtha Legrand" - El Trece)

Deportistas y clubes de todo el mundo continúan homenajeando a Diego Maradona desde que se conoció la triste noticia de su muerte, ocurrida el miércoles pasado. Cada uno elige el modo que le parece más adecuado para rendirle tributo al Diez: ya sea con un minuto de silencio, una imagen en la camiseta o un altar -como en Nápoles-. En cuanto a los famosos, en muchas ocasiones optan por contar anécdotas junto al astro del fútbol, con el objetivo de demostrar que no solo era un futbolista inigualable, sino también una persona con mucha personalidad, divertida y solidaria.

Este domingo el programa Almorzando con Mirtha Legrand, conducido por la nieta de la diva, Juana Viale, contó con la presencia de Matías Alé, Juan Carlos Baglietto, Fredy Villarreal y Dominique Metzger. Como no podía ser de otra manera, el tema central del programa fue Diego y todo lo relacionado a los hechos ocurridos en los últimos días, principalmente la investigación sobre la causa de su muerte. Pero Alé sorprendió al revelar que debido a que se lo cruzó en varios eventos, y también por la amistad que lo une a Dalma Maradona, ha mantenido más de un encuentro con el Diez.

Con el humor que lo caracteriza, el actor recordó una anécdota que para él fue bastante traumática. “Diego era muy generoso y he jugado muchas veces al fútbol con él en partidos solidarios y en varios eventos. Pero una vez tuve un episodio que no estuvo bueno”, introdujo la historia.

“Una vez venía por avenida Córdoba, estaba viniendo para acá, para hacer el Bailando, y me suena el teléfono. Yo estaba triste, había tenido un problema personal en el laburo y atiendo y me dice: ‘¿Mati…?’ ‘¿Quién habla?’, le pregunto. ‘Diego’, me responde. ‘Dejate de joder’, le dije. Como venía manejando, corté”, relató Alé.

Según su relato, instantes después volvió a sonar su teléfono y la escena se repitió de manera idéntica: no creyó que era el verdadero Diego y le cortó. Luego recibió un nuevo llamado. Era Dalma. Ellos habían coincidido en una producción de fotos en la isla de la revista Caras y entablaron una relación de amistad, por ese motivo la actriz figuraba en su lista de contactos y a ella sí la atendió.

El humorista aseguró que mantenía una buena relación con Diego

“‘¿Sos boludo?’, me dijo Dalma. Me lo dijo así, te lo juro por Dios. Fue un ‘boludo’ bien puesto. Me empezaron a temblar las piernas. Lo cuento ahora y me pongo nervioso. Estacioné en una dársena en Córdoba y me llamó de vuelta: ‘¿Me vas a contestar? Soy el Diez. Es más difícil hablar con vos que con el Papa. A mí no me cortó el teléfono ni Fidel Castro’”, recordó Alé.

Y agregó, sobre el astro del fútbol: “Cuando nos encontrábamos en una fiesta de la revista Gente o Caras siempre era darte un abrazo y él sabía todo lo que estabas haciendo. ‘Che, estás haciendo radio’ o ‘estás haciendo teatro, qué bueno’. Como Palito Ortega, que siempre sabe todo lo que estamos haciendo”.

El homenaje de Matías Alé a Diego Maradona (Foto: Instagram)

A través de su cuenta en Instagram, Alé también le rindió tributo a Diego con una foto de la década del ’90 en la que se los puede ver acompañados por otros jóvenes. En el texto que acompaña la imagen, un breve texto que hace referencia a la historia que contó en el programa de Mirtha Legrand: “Uno de los días más tristes de mi vida. Se nos fue el Diez… Se fue Dios… Gracias por tu llamado ese día que tanto lo necesitaba… Gracias por tus partidos que compartimos y tus charlas en los eventos que tantas veces coincidimos. ¡Chau, Diego querido! Dejo esta foto de pequeño… Buen viaje, Diegote”.

