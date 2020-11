El Chino Maradona, después de ir al velatorio: el semblante de Dalma y Gianinna, y su deseo de que Diego “despierte”

La palabra del Chino Maradona, sobre de Diego, de quien se había distanciado en 2014: "Me hubiera gustado verlo con vida" (Video: "Nosotros a la mañana", El Trece)

“Es una pesadilla...”, lamentó el Chino Maradona, sobrino de Diego e hijo de Rita Maradona -popularmente conocida como Kity. Walter Machuca -tal es su verdadero nombre- se refirió a la muerte de Diego Maradona, de quien estaba distanciado desde 2014 por una interna familiar que se desató cuando el ex futbolista comenzó su relación con Rocío Oliva.

El sobrino del ex futbolista que falleció a los 60 por una insuficiencia cardíaca describió como “inimaginable” la situación por la que está atravesando junto a su madre y contó que anoche se acercó a despedir a su tío y estuvo con su familia en la reunión íntima. “Lo miraba y deseaba que se despierte. Para mí, parecía que estaba durmiendo”, dijo de Maradona, cuyo velatorio comenzó esta mañana en Casa Rosada.

¿Cómo lo recuerda? “La convivencia del 2014, el día a día, el trato, prepararle un mate, el desayuno, cualquier cosa para comer. Esas cosas me quedan para siempre en la memoria”, destacó el Chino este jueves en diálogo telefónico en Nosotros a la mañana. “Y más allá de todo lo que él me dio, me quedo con lo simple que le gustaba, la simpleza”, agregó.

El chino Maradona es hijo de Kity, una de las hermanas de Diego. Hasta el 2014 tuvieron una relación muy unida, pero se distanciaron por la aparición de Rocío Oliva en la vida de Diego ya que el Chino era amigo de Verónica Ojeda

El hijo de Kity también contó que anoche se reencontró con su primo Jony Espósito, quien en el último tiempo formaba parte del círculo más intimo de Diego y quien lo acompañaba en la recuperación de la operación en su cabeza a la que había sido sometido hacia dos semanas. “Fue uno de los más afectados porque últimamente él estaba al lado. Nos abrazamos fuerte y lloramos. Más adelante habrá tiempo de hablar de lo que pasó ayer”, aseguró ante la consulta sobre cómo habían sido las últimas horas de Maradona en la casa de Tigre.

“Me hubiese gustado verlo con vida. Se dio así...”, dijo haciendo referencia a que en los últimos años estaba distanciado de Diego, con quien tuvo una relación cotidiana hasta 2014, cuando Maradona comenzó a salir con Rocío Oliva y su sobrino se enojó por su amistad con Verónica Ojeda. “Ya está, no voy a decir que me arrepiento porque era levantar el teléfono, hablar con él y no lo hice. En ese momento quizás fue una mala decisión, equivocada, pero decisión al fin. Como dice mi mujer: ‘la vida es un segundo’. Y yo no la supe aprovechar”.

Por su parte, contó que se enteró de la triste noticia cuando regresó a su casa y lo esperaba su esposa en la puerta para comunicarle. “Yo había salido a comprar unas cosas para mi negocio. Cuando llego estaba mi mujer que me dice ‘¡Tu tío! !Tu mamá no me responde!’. No me decía nada, no me lo quería decir de golpe. Se puso a llorar, me explicó y yo traté de contener la calma y hablar con alguien que me diga la verdad”, dijo quien no creería que dicha información podía ser cierta.

Hasta que logró comunicarse con Claudia Villafañe -a quien llama como su tía- y le confirmó lo que jamás hubiera querido escuchar.

Una multitud despide a Diego Maradona en Casa Rosada

Por su parte, destacó que a pesar de haber estado distanciado de Diego, su relación con Dalma y Gianinna “está bien”. “Siempre estuvo bien, más allá de algunas que otras cuestiones que pasaron en su momento. Hablamos, y las resolvimos”, indicó y agregó: “Mis primas están destruidas. Las abracé y ya está. Es lo único que se puede hacer en ese momento. No hay consuelo, no hay palabras...”.

Además, habló de las pérdidas que sufrió su madre Kity este año: primero a su marido, víctima del coronavirus, y ahora a su hermano. “Mi mamá está devastada. Con la ayuda de mi mujer y mis hijas, tratamos de contenerla, de llamarla a cada rato”, aseguró e indicó que durante la madrugada estuvo descompuesta. “Este año le viene dando cachetazo tras cachetazo. La está golpeando mucho a mi vieja”, concluyó el Chino Maradona.

SEGUÍ LEYENDO

Duro comunicado de Matías Morla: se quejó por la falta de atención a Diego Maradona y denunció una “criminal idiotez”

El día que Diego Maradona ovacionó a Andrés Calamaro después de escucharlo cantar “Mi enfermedad”

No dejaron entrar a Casa Rosada a Rocío Oliva: “Me mandaron a hacer la fila como a todos”

10 momentos de Diego Maradona con la música, desde Charly García y Fito Páez a Pimpinela, Manu Chao y Bersuit