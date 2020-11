Thelma Fardin habló de la nueva vida de Juan Darthés en Brasil: “Es evidente que todo esto es muy injusto”

Thelma Fardín habló de la productora de Juan Darthés en Brasil

A casi dos años de la denuncia penal y pública de Thelma Fardin contra Juan Darthés por abuso sexual, la actriz dialogó vía Zoom con el programa Pampita Online. La artista opinó sobre la nueva vida de su ex compañero de Patito Feo, que se encuentra viviendo en Brasil y afirmó que lo que está haciendo “es muy injusto”.

Ante la pregunta de la periodista Cora Debarbieri sobre la nueva productora que el actor armó en Brasil, la referente feminista respondió: “Es evidente que todo esto es muy injusto, porque por más que una se someta ante la Justicia, en la forma que funciona la Justicia acá y en todo el mundo, no tengo ni que explicar el por qué de la injusticia”.

Del mismo modo, Thelma recordó que actualmente Darthés tiene un pedido de captura solicitada por Interpol, una alerta roja y una acusación por violación agravada, el hecho que habría ocurrido en el años 2009 mientras estaban trabajando en Nicaragua. En ese sentido, remarcó: “Por más de que tenga todo eso, él está libre”.

En cuanto a los sentimientos encontrados que le genera la normalidad del actor en el país vecino, Thelma comentó que “es muy doloroso”. Sin embargo, aclaró: “Lo que a mi me pase, es un territorio en el que ya no hay que ni entrar porque sigo adelante con mi vida”.

La ex Patito Feo, que este año volvió al cine y se luce en la película Giro de Ases, manifestó: “El debate que tenemos que dar hoy es dejar de atar a las víctimas a lo que esté haciendo su victimario. Ya está, nosotros seguimos adelante, yo hice la denuncia como correspondía. En algún momento la Justicia o la sociedad nos tiene que sacar el peso. Sino es como estar atada a un ancla que te tira para abajo de por vida”.

Thelma Fardin

Recientemente, Eilyn Margarita Cruz, abogada de Fardin en Nicaragua, dio detalles de cómo avanza la causa: “El Ministerio Público Fiscal de Nicaragua realizó una solicitud al juez, una certificación del expediente judicial donde consta la orden de captura para iniciar el proceso formal de extradición de Juan Darthés”. La letrada reconoció que el trámite puede ser negado, pero que es necesario agotar la solicitud de extradición, para luego pedir que Juan Rafael Pacífico Dabul, como es su verdadero nombre, sea juzgado en Brasil, donde nació.

Más allá de que el panorama no es muy alentador, la actriz seguirá adelante con la causa: “Por ahora tengo la tranquilidad de saber que a pesar de que la Justicia tiene unos tiempos espantosos, la causa avanza, está activa. Por el nivel de pruebas que hay hace que se siga avanzando. Es peligroso no confiar en la Justicia... Teniendo todas en contra y sabiendo que el 97% de este tipo de casos no llega a una condena. Pero más de lo que estoy haciendo no puedo hacer”.

Mientras tanto, Juan Darthes puede moverse con total libertad en Brasil, a pesar del pedido de captura que pesa sobre él. El actor, que se encuentra radicado en San Pablo, está acompañado por su familia y lleva una vida normal, lejos de la exposición mediática, pero sin restricciones tanto en su libertad como en el trabajo. Si bien se le inició el trámite de extradición para que afronte la denuncia por abuso sexual que se tramita en los tribunales nicaragüenses, Darthés puso en marcha un nuevo emprendimiento ligado a la actividad artística.

