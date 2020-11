Germán Martitegui compartió una foto sexy y sus seguidores detectaron un particular detalle

Germán Martitegui

Bastó que Vicky Xipolitakis pusiera sus ojos en él, para que Germán Martitegui se convirtiera en el nuevo sex symbol de la Argentina. El jurado de Mastrerchef Celebrity llevaba cuatro temporadas trabajando en el reality de gastronomía de Telefé, dos con adultos amateurs y dos con niños. Pero en esta versión con famosos que se emite actualmente, se convirtió en la estrella del programa por el motivo que menos se esperaba.

De hecho, antes de debutar con el ciclo conducido por Santiago del Moro, el chef que es padre de Lorenzo y Lautaro (ambos nacidos por el métido de subrogación de vientre), le había confesado a Teleshow que su mayor preocupación era que el show no lo arrastrara al mundillo mediático. “Tengo una vida muy privada y no tengo ganas de estar metido en conventillos”, le había dicho el cocinero a la producción del programa antes de arreglar su participación en el mismo. Pero, por entonces, nadie se imaginaba lo que a las pocas semanas iba a ocurrir.

“¿Vos estás soltero?”, fue la primera pregunta de la griega que descolocó a Martitegui durante el reality. Pero la cosa no quedó ahí: a partir de ese momento, Vicky se las ingenió para hacer sonrojar al chef tratando de concretar una cita con él en cada una de las galas. Y esto hizo que tanto en el programa como en las redes sociales, lo comenzaran a mirar con otros ojos.

El posteo de Germán Martitegui (Instagram: @germanmartitegui)

Lo cierto es que en su cuenta de Instagram, dónde tiene más de 630 mil seguidores, el cocinero decidió compartir una foto sexy en la que se lo ve de perfil, con una boina negra haciendo juego con su remera y delantal, y mordiendo una rama de perejil. “¡Comete el mundo!”, escribió Martitegui junto al posteo. E, imediatamente, la publicación se llenó de like, elogios e insinuaciones.

Para empezar, Karina Jelinek le dejó como mensaje un emoji con una carita y dos ojos con forma de corazones. Y muchos, en tono de humor, comentaron que eso no le iba a gustar a Vicky. Sin embargo, al comentario de la modelo se le sumaron muchísimos otros. algunos de ellos, bastante subidos de tono.

“Y todes a soñar con Martitegui y el perejil en 3,2,1”, “¿Cómo subís una foto así? Estamos en horario no apto para todo público”, “¡Cómo me gustaría ser ese perejil!”, “Estás más bueno que comer pollo con la mano”, “Unas ganas de ser el mundo...”, “En otra vida quiero convertirme en perejil. ¡Qué princesa ni princesa! Pe-re-jil amigas”, “Comeme a mí así”, “Señor Tegui, necesito que me prepara un plato con esa cara”, “Germán: voy a acercarme haciendo esto ‘am, am, am, am’ y si te como va a ser tu culpa”, “Comeme a mí pelado lindo”, “Lo bien que te queda la barba...”, fueron algunos de los más de tres mil mensajes que recibió el chef.

Sin embargo, hubo algunos usuarios que detectaron un detalle particular. “Clave la mosca en la oreja”, “¿Todos vimos la mosca, verdad?”, “¿Un bicho en la oreja?”, ¡Quién pudiera ser la mosca!", “La mosca no está en la sopa, está en la oreja del chef”, “Quisiera ser mosca para susurrarte todo lo que te haría”, fueron los comentarios que dejaron en el posteo quienes notaron un punto negro que, en apariencia, sería un pequeño insecto.

