La imagen retro de Germán Martitegui que sorprendió a sus seguidores: “Para los que pedían una foto con pelo”

Si bien es reconocido hace muchos años en el ambiente de la gastronomía, tuvo distintos restaurantes, hoy está al frente de Tegui y también ha participado de otros realities, Germán Martitegui adquirió mayor popularidad desde que comenzó Masterchef Celebrity. Allí se desempeña como jurado junto a Donato De Santis y Damián Betular.

“Primero soy padre y después todo lo otro. La paternidad te cambia todo, tu ego y tu trabajo pasan a un segundo plano. Estoy en esa: hoy en día Germán Martitegui es un papá que tiene un restaurante, en un sector que la está pasando muy mal como la gastronomía, y encima empezó a hacer televisión y todo el mundo está hablando de él”, dijo el prestigioso chef durante una entrevista con Teleshow en la que habló de la familia monoparental que formó con Lorenzo (18 meses) y Lautaro (13 meses), quienes nacieron con seis meses de diferencia bajo el método de subrogación de vientre.

Germán, de 54 años, tiene casi 800 mil seguidores en su cuenta de Instagram, en la que comparte los distintos menúes que ofrece en su restaurante, fotos de sus hijos y también de su participación en el reality gastronómico que conduce Santiago del Moro por la pantalla de Telefe. Y en las últimas semanas se animó a mostrar un poco más sobre su intimidad y su pasado.

Recientemente, el chef publicó en sus redes sociales una imagen que él mismo había compartido años atrás, en 2016, en su cuenta de Facebook. “Para los que lo pedían... acá va una foto con pelo”, escribió Martitegui en aquel entonces junto la imagen en la que luce una remera blanca, anteojos de sol y pelo corto.

La foto retro que compartió Germán Martitegui

Durante una entrevista con Telefe, Germán Martitegui contó que antes de cumplir 30 años empezó a perder el cabello. "No quería ser calvo, así que pensé en tatuarme la cabeza, pero después me arrepentí”, dijo sobre las posibilidades que analizó en su momento.

Días atrás, el cocinero compartió una foto en la que se lo de perfil, con una boina negra haciendo juego con su remera y delantal, y mordiendo una rama de perejil. “¡Comete el mundo!”, escribió junto al posteo. E, imediatamente, la publicación se llenó de like, elogios e insinuaciones. Karina Jelinek le dejó como mensaje un emoji con una carita y dos ojos con forma de corazones. Y muchos, en tono de humor, aseguraron que eso no le iba a gustar a Vicky Xipolitakis, con quien el chef tiene un divertido coqueteo televisivo.

Al comentario de la modelo se le sumaron muchísimos otros. Algunos de ellos, bastante subidos de tono. “Y todes a soñar con Martitegui y el perejil en 3,2,1”, “¿Cómo subís una foto así? Estamos en horario no apto para todo público”, “¡Cómo me gustaría ser ese perejil!”, “Estás más bueno que comer pollo con la mano”, “Unas ganas de ser el mundo...”, “En otra vida quiero convertirme en perejil. ¡Qué princesa ni princesa! Pe-re-jil amigas”, “Comeme a mí así”, “Señor Tegui, necesito que me prepara un plato con esa cara”, “Germán: voy a acercarme haciendo esto ‘am, am, am, am’ y si te como va a ser tu culpa”, “Comeme a mí pelado lindo”, “Lo bien que te queda la barba...”, fueron algunos de los más de tres mil mensajes que recibió el chef.

Sin embargo, hubo algunos usuarios que detectaron un detalle particular. “Clave la mosca en la oreja”, “¿Todos vimos la mosca, verdad?”, “¿Un bicho en la oreja?”, ¡Quién pudiera ser la mosca!", “La mosca no está en la sopa, está en la oreja del chef”, “Quisiera ser mosca para susurrarte todo lo que te haría”, dejaron por escrito algunos seguidores que notaron un punto negro que en su oreja.

El posteo que realizó el jurado de Masterchef (Instagram: @germanmartitegui)

