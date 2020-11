El compañero de Charlotte Caniggia al borde de las lágrimas en el Cantando 2020: “Me olvidé la letra, me quiero ir”

La performance Charlotte Caniggia

Cristian Sergio, más conocido como Maluma en el certamen, reconoció que se perdió y se olvidó la letra del tema Let’s get loud, de Jennifer Lopez durante su performance en el Cantando 2020. El participante se hizo cargo de las críticas del jurado que cuestionaron la interpretación. “¿Puedo decir algo? Me perdí, me trabé, me olvidé la letra. Ella estuvo espectacular, pero no sé qué me pasó. Le falte el respeto a ella. Me quiero ir”, sostuvo el joven cuando Nacha Guevara estaba dando su devolución. “El inglés se me complica, me trabé con algo, y chau. Me salió mal”, agregó.

Karina la Princesita le dio ánimo: "Cantás hermoso y tenés una compañera que prioriza divertirse, tenés que soltarte”. Sin embargo, lleno de bronca por lo sucedido, Cristian manifestó: “Es complicado porque esto es un sueño esto y lo cumplo todos los días, y es un placer compartirlo con Charlotte. Y que de repente por una traba se vaya todo un show al costado y no se pueda lucir, me parte al medio”.

Recordemos que hace una semana, Charlotte vivió una situación similar a la de su compañero cuando compitió en la gala del Súper Duelo contra Jey Mammón y Carla del Huerto y no le fue como esperaba: se olvidó la letra de la canción y no si bien logró terminar el tema, se quedó callada en diferentes ocasiones

En esa oportunidad, interpretó a Britney Spears, y su compañero Cristian Sergio intentó ayudarla pero el jurado -compuesto por Nacha Guevara, Karina La Princesita, Oscar Mediavilla, Moria Casán notó el error de Charlotte y no se lo dejó pasar.

La devolución de Nacha Guevara y Karina La Princesita a Charlotte Caniggia

En la previa, a la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia le tocó elegir el sobre para su saber que tema deberá interpretar en la próxima ronda. “Lo estuve viendo, lo único la mesa medio barata, parece la del veterinario, es re barat”, afirmó cuando Ángel de Brito le preguntó si estaba al tanto de la nueva consigna del programa de La Flia.

“A mí me va bien en el juego y en el amor no, así que acá me va a ir bien”, sostuvo la mediática, quien consultada por su hermano Alex dijo: “Ahora es gamer, viste que los chicos hacen streaming y ganan guita con esas boludeces. No quiere volver”, sostuvo en el momento que los conductores le consultaron si pensaba volver al certamen.

“Es medio malo ese tema”, dijo cuando le preguntaron por Aserejé, el tema que había sacado durante la noche del miércoles Lizardo Ponce al principio y que luego cambió y tuvo suerte de sacar el comodín. “Soy medio bruja”, lanzó cuando salió en el sobre elegido por la participante nuevamente esa canción. Sin embargo, luego de consultar con su coach y con su partenaire decidieron intentar una vez más y finalmente tendrán que interpretar Lollilop, de Viudas e hijas del rock and roll.

