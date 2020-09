Nacha Guevara creyó que el compañero de Charlotte Caniggia era Maluma: “Con razón canta tan bien”

Nacha Guevara confundió a un participante con Maluma (Video: "Cantando 2020", ElTrece)

Tras una desopilante previa, Charlotte Caniggia hizo su debut en el Cantando 2020 interpretando el tema Mayores, de Becky G y Bad Banny. Y, aunque su performance no fue de las mejores, estuvo muy bien secundada por Cristian Sergio, a quien por su look los conductores del ciclo, Ángel de Brito y Laurita Fernández, apodaron Maluma. Pero lo curioso fue que, llegado el momento de la devolución del jurado, Nacha Guevara creyó que estaba frente al auténtico cantante colombiano.

“Cuando ya creíamos que nos habíamos librado de lo peor....Éramos pocos y parió la abuela. El tema bien elegido: si lo eligió ella un punto por eso”, empezó diciéndole la artista a Charlotte en su evaluación. Y luego preguntó por su compañero, a quién desde su lugar en el estrado no podía visualizar muy bien.

Así, mientras Nacha le pedía al muchacho que se acercara un poco más a ella, los conductores repitieron en tono de broma: “Es Maluma”. Pero la jurado no entendió el chiste y, para sorpresa de todos, señaló: “¡Con razón! Yo digo: ‘¡Qué bien que canta!’ ¿Viste que yo te digo que no conozco a nadie? ¡Es cierto! No: bien, muy bien. Un lujo de compañero tenés, ¿eh?”.

En el momento, Guevara siguió con su devolución como si nada hubiera pasado. “Esto dificulta mucho la puntuación, porque en realidad lo voy a puntuar a él. ¡Y sí!”, explicó la jurado. “Pero ella cantó”, le señaló entonces de Brito. “Lo menos posible, gracias a Dios. Cantó muy poco”, replicó ella.

Charlotte y su compañero, Cristian Sergio (Foto: Negro Luengo)

Luegode esto , Nacha remarcó que no le había gustado “la actitud” de Charlotte, a quién ya había tenido oportunidad de juzgar anteriormente en el Bailando por un sueño. “Te voy a decir algo con todo cariño: eras mucho más fresca cuando yo te conocí. Puede que sea el primer show, que uno siempre tiende como a estar más nervioso, más tenso o quiere hacer más de lo que puede hacer. Puede ser que sea eso. Pero si pudieras no perder aquello que era muy lindo y yo lo recuerdo muy bien. Era una frescura que tenés que tratar de no perder”, le explicó la artista a la hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis.

Aclarando que para ella era un “dilema” dar un puntaje en estas circunstancias, Nacha tomó una decisión: “Lo voy a dividir, como si fuera para él y después lo divido por la mitad”. Fue entonces cuando Laurita, tratando de aclarar sutilmente el malentendido, explicó: “Entonces la puntuación es para Sergio, muy parecido a Maluma”. Y la jurado, sin acusar recibo de su error, les puso un 5, lo que significa que para ella él se merecía un 10 y Charlotte, un 0.

Para ese entonces, las redes sociales ya se habían hecho eco de la confusión de Guevara y Twitter se había plagado de comentarios y memes al respecto. “Nacha se piensa que el cantante de Charlotte es el Maluma Verdadero”, “¡Qué producción! Nacha se piensa que está Maluma en la pista”, “Avísenle”, “Genia Laurita Fernández aclarándole disimuladamente” , fueron algunos de los tantos posteos que hicieron referencia al tema.

Algunos de los tuits que hicieron referencia a la confusión de Nacha

