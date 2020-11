El nuevo cruce entre Karina La Princesita y Floppy Tesouro en el Cantando 2020: “Eso me pareció violento”

Otro cruce entre Karina La Princesita y Floppy Tesouro en el Cantando 2020

Cada vez surgen más diferencias entre Karina La Princesita y Floppy Tesouro, y se notan cada vez que la participante pisa la pista del Cantando 2020 para llevar adelante sus interpretaciones. En esta oportunidad, se dio un nuevo cruce entre ambas cuando Ángel de Brito le preguntó a la ex Gran Hermano por las declaraciones de su madre que al parecer había señalado que le iba a cortar un dedo a la jurado.

“Las mamás son muy pasionales y claramente es un decir. Ella es incapaz de hacer algo así”, argumentó Tesouro ante la atenta mirada serie de La Princesita. “Es fuerte que digan que te quieren cortar un dedo, encima no ve bien porque yo le hice señas para que se tranquilizara”, respondió la cantante tropical. “Igual me quedo con el tuit de Floppy, que se arreglan las madres, pero me parece violento y no estoy de acuerdo", agregó.

Luego, Karina le pidió a Floppy que sea sincera y que salga del “personaje” y recordó que la tensión entre ambas comenzó cuando en una de las galas, Tesouro intrepretó uno de los temas más populares de la jurado y la devolución no fue la esperada. “Seamos sinceros, no es algo que estoy inventando”, expresó la ex de El Polaco.

“Me parece que cada vez que entro a la pista hay un desgano de tu parte y que cada cosa que hago no te gusta”, le respondió la participante. A lo que La Princesita retrucó: “Si hay algo que a mi no me gusta no es personal”. De esta manera, todo parece continuar adelante a pesar de las notorias diferencias de pensamientos que expresan cada una cada vez que tienen que mirarse cara a cara.

El cruce entre Karina La Princesita y Floppy Tesouro, semanas atrás

Recordemos que desde que comenzó el ciclo, la cantante tropical y la mamá de Moorea han tenido más de un cruce al aire del programa. Todo esto comenzó cuando Karina manifestó que Florencia no tiene humildad a la hora de recibir las devoluciones. La Princesita le decía que había desafinado y ella se negaba a admitirlo.

La más reciente pelea se produjo hace una semana, cuando la ex del Polaco le dijo en vivo a la concursante por una frase que estuvo demás. Todo comenzó cuando Moria Casán se metió en la devolución de su compañera expresando que nada de lo que hace Florencia le gusta. Luego, la cantante le pagó con la misma moneda y dijo: “Yo no critico a mis compañeras, ¡pero te gusta siempre!”.

Al escuchar esto, Floppy respondió: “Y bueno, a ella le gusta. A vos no, mamu”. Lejos de quedarse callada Karina no soportó su comentario y volvió a expresarse: No, es algo entre nosotras. Tranquila, el mami no hace falta. Tranquila. Moria dijo yo no critico a mis compañeras, pero no le gusta nunca. Y le estoy pagando con la misma moneda haciendo referencia a mi tema".

