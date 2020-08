El descargo de Floppy Tesouro luego de que Mariana Brey la acusara en vivo de haberla dejado afuera de la gala del “Cantando 2020″

La bronca de Mariana Brey con Floppy Tesouro





En las últimas horas, surgió un cruce inesperado entre Floppy Tesouro y Mariana Brey. Las participantes del Cantando 2020 discutieron en la previa de su presentación del lunes por la noche por por el orden de entrada en la gala y la panelista de Los ángeles de la mañana se fue de los estudios con bronca y sin poder presentarse en la pista.

“Yo había venido el viernes, estaba última. Obviamente no entramos, me fui. Hoy cuando me convocaron me dijeron que estaba tercera. Hay una grilla que la pueden pedir a producción. A último momento cuando estaba por entrar, cambian y la ponen a Mariana (Brey), entonces yo les dije: ‘Chicos, yo ya vine el viernes, hoy es lunes'. Todos tenemos hijos, venimos acá, nos lookeamos, todo”, explicó Tesouro ni bien terminada la primera gala de esta semana.

“No es que me fui a quejar. Si a mí me dicen que hoy cantaba si o si y me pasan cuarta, ya habiendo venido el viernes... Yo también tengo una hija y dejamos nuestro tiempo. Estamos acá desde las seis de la tarde. No es contra Mariana, si hubiera sido cualquier participante hubiera sido lo mismo”, aclaró la ex panelista de Incorrectas.

En tanto, Mariana Brey le respondió a Tesouro desde LAM este martes. “Algo pasó. Yo iba tercera. Confirmé que fue a plantear su enojo por quedar afuera; hace 20 años que hago televisión y sé cómo funciona todo. Creo que esto es un reality y por eso decidí hacerlo público. No comparto su actitud, no es que estoy contra su persona. Yo la semana pasada fui tres veces y ella se queja porque se tuvo que ir el viernes... Se sabe que tenés la chance de quedar afuera”, retrucó.

Pero la pelea continuó por la noche ya en el reality de canto cuando finalmente Brey pudo llevar adelante su presentación. “Ella fue a pedir un cambio en la producción para cambiar. Yo estaba en el tercer lugar y pidió el cambio a los gritos. Esa actitud me molestó”, contó la periodista nuevamente. Sus palabras fueron avaladas por el productor del programa que ante la pregunta de Ángel de Brito y Laurita Fernández confirmó los dichos de Mariana.

Los tuits de Floppy Tesouro

Sin embargo, Floppy Tesouro disparó desde su casa fuertes tuits para desmentir tanto a su compañera como a la producción del ciclo de La Flia. “Yo no fui a los gritos a ningún lado, le informaron mal. Yo estaba tercera en la grilla tengo los mensajes de la producción si quiere verlos... yo no pedi cambio...”, aseguró. Luego, publicó un supuesto mensaje que le envió la producción donde se puede leer que le correspondía presentarse en el tercer lugar. “Cuanta pavada junta hay que escuchar..”. volvió a publicar en otro comentario en su red social.

