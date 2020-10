El fallido homenaje de Floppy Tesouro a Cris Morena en el Cantando 2020: críticas y memes en las redes

La emoción de Floppy Tesouro al hablar de su papá y contar por qué eligió homenajear a Cris Morena (Video: "Cantando 2020", El Trece)

Floppy Tesouro eligió rendirle tributo a Cris Morena en el ritmo homenajes del Cantando 2020 y fue blanco de críticas y memes en las redes sociales. Ocurre que a los fanáticos de las diferentes tiras que realizó la productora no les gustó para nada que la actriz hiciera referencia a sus participaciones en dichos programas ya que no fue protagonista ni integró el elenco.

“Trabajé con Cris. Fue lo primero que hice en televisión. Hice Rebelde Way, Alma Pirata, Floricienta. Juro que está chequeado”, dijo Floppy casi teniendo que mostrar el archivo de sus participaciones en las tiras indicadas. Mientras tanto, en las redes ya la estaban cuestionando justamente por esas declaraciones.

Sin embargo, la actriz explicó que si bien el homenaje es a Cris Morena le dedicó su performance a su padre, quien la acompañó a todos los castings que realizó cuando era chica e iba detrás del sueño de trabajar en televisión. Con los ojos llenos de lágrimas, Floppy lamentó la situación que atraviesa el mundo con la pandemia del coronavirus y el hecho de que su padre no pueda asistir al estudio del Cantando 2020, ya que integra el grupo de riesgo y debe quedarse en su casa. “Sufre no estar acá. Yo soy hija única, y para mi papá mi hija, mi mamá y yo somos todo”, aseguró.

“Todos admiramos a Cris Morena, pero yo lo voy a hacer por él. Me marcó mucho, fueron mis comienzos televisivos. Siempre estoy muy agradecida a los productores que confiaron en mí. Me conecta a lo primero que hice, a estar sentadita en un casting”, continuó Tesouro, emocionada, y agregó: “Quedé en un concurso que se llamaba Rebelde Way por un día. Y para todos los chicos que tienen este sueño yo digo que siempre luchen porque lo que era un día terminó estar acá parada y haciendo una carrera”.

El homenaje de Floppy Teosuro a Cris Morena (Video: "Cantando 2020", El Trece)

En su performance, Floppy y su compañero, Pablo Turturiello, cantaron un compilado de temas de Jugate Conmigo, Chiquititas -mientras en la pantalla había una foto de Romina Yan- y Rebelde Way. Pero su participación no conformó al jurado. Nacha Guevara, la primera en dar su devolución, les puso un 6 y consideró: “Ustedes la pasaron bien, pero hay cosas que no sobreviven al tiempo. En otro contexto, en otro programa, para otra edad, puede ser, pero a mí no me pasó nada. Igual, me alegra que a ustedes les recuerde cosas valiosas”.

Karina La Princesita, por su parte, tiene el voto secreto. “No me emocionó, pero estuvo correcto. Estuvo bien disfrazado, con muchas pantallas y bailarines”, dijo la cantante. “Todo estuvo bien porque hubo una buena puesta y muchos bailarines. De todos modos, entiendo lo que dice Nacha. Es un repertorio más infantil y de una época lejana, pero que conmovió a muchos que ahora son grandes. No es lo que yo hubiera elegido”, remarcó Oscar Mediavilla y los puntuó con un 5.

Por último, Moria Casán comenzó su devolución hablando del especial cariño que tiene por Tesouro y Turturiello y sostuvo: “Creo que la emoción que te produjo hablar de tu padre, Floppy, te quitó emoción al momento de interpretar. Me gustó hasta ahí, tampoco me dio emoción”. Su calificación fue un 7.

Los memes y comentarios en las redes sociales sobre el homenaje de Floppy Tesouro a Cris Morena

