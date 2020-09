Karina La Princesita y Floppy Tesouro protagonizaron un fuerte cruce en el “Cantando 2020”: “Ojalá puedas tener una previa sin que me busques pelea”

El cruce entre Karina La Princesita y Floppy Tesouro - Primera parte

En la previa, la jurado no dudó en enfrentar a Tesouro cuando quiso empezar una discusión. La modelo hizo foco en las declaraciones que la cantante tropical hizo sobre ella en un intervalo de Cantando 2020 aludiendo a que Moria Casán la favorecía en las devoluciones por haber sido compañeras en Incorrectas y al tener el mismo jefe de prensa Maxi Cardaci.

Karina minimizó las quejas de Floppy asegurando que hay un montón de participantes. “No es la única en el mundo, sinceramente no me da ganas de responderle. Me pagan para darle una devolución y es lo que voy a hacer”, dijo la jurado

“¿La viste la nota? Eso no salió de mi boca. Tener que dar explicaciones sobre eso me parece pedorro. No me interesa el tema, gracias”, aseguró La Princesita. “Ojalá puedas tener una previa sin que me busques pelea”, agregó.

“Después el problema del ego es mío”, respondió Floppy Tesouro. Pero Karina continuó: “Quizás ella piensa que todos hablamos sobre ella. Me hago cargo de lo que digo, no de lo que vos entiendas, tendrás que resolverlo sola. Yo nunca dije nada de eso, así que no se de dónde sale este debate. Si ven las notas entienden, si cazan al vuelo pasa esto. Yo soy muy clara cuando hablo, jamás me dirigí ni a Floppy ni a Moria, Moria sabe muy bien que si yo quiero decirle algo lo digo en la cara”.

El cruce entre Karina La Princesita y Floppy Tesouro - Segunda parte

Recordemos que en la ronda de cuarteto estalló el escándalo. Fue consecuencia de un cruce de palabras entre Floppy Tesouro y Karina La Princesita. La concursante venía arrastrando un problema central en el certamen: los integrantes del jurado aseguraban que desafina y a ella no le gusta escuchar esa crítica ya que, explicó, se está lanzando como cantante con el tema “Ojo por ojo”.

En esa oportunidad, La Princesita evaluó a la pareja. “Comparto este tema de la falta de afinación”, dijo, en referencia a Floppy, y le explicó en términos técnicos, tal y como había reclamado en una ocasión la participante, cuáles habían sido sus fallas. Ante la observación de que al moverse para bailar, se quedaba sin aire para cantar, Tesouro lanzó una indirecta para Karina: “Hay gente que se queda quieta”. La cantante tropical recogió el guante: “Yo me quedo quieta, pero si eligen bailar, hay ejercicios para evitar que les pase eso con la respiración”.

Luego en la ronda del rock nacional hubo un nuevo enfrentamiento entre ambas. La jurado del Cantando antes de dar su devolución aclaró: “Se ponen en ese lugar desde el momento en el que creen que una devolución es personal”. Y Floppy respondió: “A mí me dolió que vos digas que yo no tengo humildad porque no me conocés. Tengo mucha humildad y acá estoy para aprender”.

