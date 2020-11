El incómodo momento de Florencia Peña en su programa en vivo: se atragantó con un sándwich de milanesa

Flor Peña se atragantó mientras degustaba una preparación de Christian Sancho (Video: Flor de equipo, Telefe)

Florencia Peña debutó esta semana al frente de Flor de equipo, un magazine que mezcla temas de actualidad con humor y se emite por las mañanas de Telefe. “La verdad es que me la estoy jugando, y como todo es riesgoso”, declaró la actriz de 46 años en una entrevista con Teleshow sobre este interesante desafío en su carrera artística en su nuevo rol como comunicadora.

Hacer un programa en vivo es riesgoso y en la emisión del miércoles la conductora pasó por un momento incómodo cuando estaba probando un sándwich de milanesa agridulce que le preparó Christian Sancho, el participante de Masterchef Celebrity que está reemplazando a Vicky Xipolitakis mientras se recupera del coronavirus.

Luego de probar un bocado, Florencia se atragantó y le costaba hablar. “Después digo lo que me parece porque ahora necesito una patadita en el pecho. Ahora continuamos”, dijo en tono humorístico la conductora. Donato De Santis, jurado de Masterchef Celebrity, no pudo evitar reírse de la situación.

Aunque estaba incómoda, Peña se alejó para tirar el bocado y todavía así no podía continuar con el programa. “No puedo hablar, chicos. No puedo hablar Traigan un vasito de agua, yeguos. ¡Nadie te ayuda acá! ¡Te ven morir!”, dijo entre risas hasta que finalmente pudo tomar agua, recomponerse y continuar al frente del ciclo de Telefe.

En la emisión del martes de Masterchef, Sancho había preparado este sándwich especial cuando el jurado les pidió a los participantes que prepararan “una milanesa reversionada”. El actor se trasladó mentalmente a la década del 90, cuando dejó su Rosario natal para venir a probar suerte a la Capital Federal. “Voy a preparar la primera comida que probé cuando llegué Buenos Aires: el sándwich de milanesa comprado en Retiro. En aquel momento no tenía un mango”, recordó el modelo.

Christian Sancho no logró convencer al jurado con su "sanguchazo" (Video: Masterchef Celebrity, Telefe)

Los jurados Donato De Santis, Damián Betular y Dolli Irigoyen probaron la preparación, pero no quedaron conformes con el resultado. “La sensación de caminar hacia ese gran jurado es indescriptible. Siento que cuando uno lo hace con esfuerzo y con amor, por lo menos un buen resultado va a tener”, dijo mientras presentaba su “sanguchazo”, nombre que le puso a su original sándwich de milanesa con mayonesa de palta y cebolla morada.

“A veces pasa que uno, cuando llega del interior, viene sin un mango. Y comer, cuesta. Yo soy un agradecido de tener la posibilidad, hoy, de comer lo que quiero. Y siento que lo mejor que podía hacer, como dijo Dolli, era cocinar con el corazón. Así que me fui a mi abuela, a mi vieja y a ese sándwich que me comí en Retiro aquella vez”, explicó Sancho con lágrimas en los ojos, cuando Santiago del Moro, conductor del reality, el preguntó el por qué de su elección.

Donato le agradeció al modelo por compartir esa conmovedora anécdota, pero no pareció convencido con la receta que hizo. Dolli, por su parte, le elogió la cocción del huevo duro. “Si hay alguien que ha sabido cocinar huevos toda su vida, ese soy yo. Me gustan para desayunarlos con una tostada a la mañana”, explicó Christian. Sin embargo, a pesar de reconocer que había hecho un “estupendo sándwich de milanesa” con una “ensalada impecable”, la cocinera le remarcó que no había cumplido con el objetivo del día.

