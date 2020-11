Marixa Balli relató el mal momento que vivió en el hospital cuando su hermano fue atropellado: “Estuve en la misma habitación con el asesino”

El 13 de octubre de 2018 murió Luis Alberto Caballi, el hermano de Marixa Balli, en el hospital Durand luego de haber sido atropellado por una moto manejada por Juan Manuel Castan, en el barrio de Almagro. A dos años del episodio, la empresaria textil todavía busca justicia por la memoria de su querido familiar.

En una entrevista con el programa Hay que ver, la ex vedette recordó cómo se enteró de que Luis Alberto estaba internado de urgencia: “Cuando me llaman para avisarme lo de mi hermano salí y dejé mi camioneta a la mitad de la calle. Comencé a bajar por la entrada que tiene el hospital Durand en la parte de guardia y me desvanecí de una manera tremenda. Me desplomé porque no estaba en mi eje. Me corté la pierna de una manera tremenda”.

“Me internan, sin saber para qué yo había ido y ni por qué venía corriendo. El SAME hacía un rato que había traído a mi hermano y ahí logré decir por qué había ido...”, manifestó en diálogo con los conductores José María Listorti y Denise Dumas. “Los mismos médicos que operaron a mi hermano vinieron para coserme porque estaba recontra herida", agregó Marixa.

En medio de esta angustiante situación y preocupada por la salud de su hermano, ella tuvo un inesperado encuentro con Juan Manuel Castan: “Cuando miro hacia mi costado descubro que estaba acostado el asesino. Empieza a entrar la policía y ahí se armó un quilombo... Era la misma habitación y ahí estaba con el asesino”.

Indignada y furiosa, Balli relató detalles de ese feo momento que pasó en el Durand: “La policía le preguntaba cómo había provocado semejante accidente. ¿Sabés lo que dijo? ‘No lo esquivé porque si no me mataba yo’. ¡Mirá qué hijo de put..! ¡Si vos venís en infracción, matate vos, loco! No le cagues la vida a la gente, a un ser humano que siempre hizo lo correcto”.

Además, la ex bailarina relató que en el centro médico tanto los médicos como los policías estaban exaltados porque el choque había sido muy fuerte. “Ellos contaban, que hacía años que no veían un accidente de esta magnitud con una moto. Fijate cómo venía”, aseguró en el programa de entretenimientos que se emite por la pantalla de El Nueve.

En su cuenta de Instagram, Marixa suele realizar posteos para pedir justicia por su hermano. Cuando se cumplió un nuevo aniversario del accidente, ella escribió un extenso mensaje en el que criticó la actuación del fiscal Eduardo Carlos Marina que lleva adelante la causa.

“La ausencia de justicia en la argentina no la tenemos por las leyes dictadas como muchas veces se dice, sino por sus representantes en la justicia, por quienes las aplican”, escribió enojada en la red social. “El triste resultado de esta historia, es que el Sr. Fiscal negoció con el asesino una pena de 3 años en suspenso, sin cumplimiento de cárcel. ¿Será una oferta de pandemia o cómo los representantes de la justicia argentina valoran la vida humana?”, finalizó Balli.

El pedido de justicia de Marixa Balli





SEGUÍ LEYENDO

Gabriela Mandato dio a luz con coronavirus y denuncia violencia obstétrica: “Mi bebé nació, pasaron 10 horas y no comía”

Es de Santiago del Estero, abogada y maratonista: Eugenia Lencinas, la actriz que filmó en la Villa 31 para la serie inglesa Riviera

Vuelven los recitales al aire libre en la Ciudad de Buenos Aires: cuál será la capacidad autorizada, a partir de cuándo y en qué horarios

Olivia Culpo se divierte en un yate en Cabo San Lucas, Keanu Reeves y Heidi Klum pasean en Berlín y Lily Allen y David Harbour lo hacen en Nueva York