Es de Santiago del Estero, abogada y maratonista: Eugenia Lencinas, la actriz que filmó en la Villa 31 para la serie inglesa Riviera

Nació y se crió en Santiago del Estero. A sus 17 años, cuando terminó sus estudios secundarios, sus padres la incentivaron para que se fuera a la ciudad de Buenos Aires para seguir con su carrera universitaria. Allí comenzó a estudiar Derecho en la UBA y mientras cursaba el CBC (Ciclo Blásico Común) una compañera la anotó en un concurso de modelos sin avisarle. Una vez que se enteró, y convencida por su amiga, se animó a presentarse: quedó seleccionada entre las primeras 10 y el premio fue ingresar a la academia.

“El modelaje siempre fue una diversión para mí. Lo tomé como una actividad más que, encima, me ayudó a bancar mis estudios en Buenos Aires. Nunca lo vi como una profesión ni como una carrera en donde veía mi futuro. Era algo complementario que me ayudó a ganar unos mangos y a esa edad me venían bien”, dice Eugenia Lencinas a Teleshow . Hoy, a sus 42 años, repasa sus primeros pasos en el ambiente artístico y entiende que todo la ayudó a crecer.

Tiempo después le llegó la oportunidad de sumarse a la agencia de Pancho Dotto, quien la incentivó a realizar su primer casting como actriz. Fue para un piloto de 7PM, una ficción que finalmente nunca salió al aire, pero que a Eugenia le sirvió para encontrar su vocación complementaria a la abogacía. “En época de exámenes estudiaba en los desfiles, mientras esperaba mi pasada”, detalla y define que siempre estuvo “aferrada” a sus estudios.

Luego fue convocada para una nueva audición: Calientes, una de las primeras ficciones de Polka y El Trece. Quedó seleccionada y compartió elenco con grandes actores como Carina Zampini, Mercedes Funes, Andrea Politti, Joaquín Furriel, entre otros. Por dicha experiencia, sus propios compañeros le sugirieron que siguiera por el camino de la actuación pero que se formase. Y les hizo caso: pasó por la escuela de Agustín Alezzo, Julio Chávez y completó sus estudios con distintos seminarios.

Integró los elencos de Verano del ’98, Alma Pirata, Los Roldán. Mientras tanto, siguió la carrera de Derecho y en 2003 se recibió de abogada. Por ese entonces, formaba parte de un reality de actrices en El Trece, de manera tal que su entrega de diplomas se emitió por televisión. “Fue muy hermoso”, recuerda quien hoy trabaja en la Superintendencia de Servicios de Salud.

Se especializa en derecho administrativo -tiene una diplomatura- y derecho constitucional. “Siempre hice ambas cosas. En algún momento pensé que tenía que quedarme con una sola, pero después entendí que podía hacer las dos y fusionar ambas profesiones", reflexiona.

Hizo teatro, cine -Cara de queso, Puerta de Hierro- y llegó su primera convocatoria para el extranjero: First Mision para Holanda. Aquella experiencia le sirvió para afrontar lo que llegaría años después: la tercera temporada de Riviera, la serie inglesa de Julia Stiles y Rupert Graves y en la cual también trabajaron otros actores argentinos como Gabriel Corrado, Gianluca Zonzini, Franco Masini, Elvira Onetto, Lucila Gandolfo, Eliseo Barrionuevo, Fabio Aste.

¿Cómo llegó dicha convocatoria? Paradógicamente no fue ejerciendo la actuación sino durante una jornada de abogados del Estado. “Me encontré con un amigo que me preguntó si seguía trabajando como actriz y yo le conté que me había alejado de la televisión, que estaba haciendo teatro y cine. Me comentó que tenía un conocido que estaba haciendo un casting para una serie extranjera y si me interesaba presentarme”, explica Eugenia, cuyo primer obstáculo fue el idioma: debía ser bilingüe.

“Mi inglés es de básico para arriba. Manejo un santiainglés -bromea sobre sus orígenes santiagueños-, pero no iba a dejar de ir. Entonces me acordé de una amiga actriz que es bilingüe, de una mami del colegio y de un amigo que también es bilingüe. Me preparé con ellos y a los tres días estaba haciendo la audición”. Según su relato, logró componer su personaje “por fonética y por el contenido del texto" que le tocó interpretar.

Después de haber esperado 40 minutos para presentarse, su casting duró tan solo 10, hecho que le generó incertidumbre. “Me fue como el orto”, pensó. Sin embargo, poco días después se comunicaron con ella para anunciarle que había quedado seleccionada.

Así comenzó el proceso de preparación de su personaje, que incluiría el rodaje en la Villa 31, en Retiro. “Fue una experiencia maravillosa, única. Estuvo buenísimo. Fueron jornada arduas, de mucho respeto y mucho empeño. Totalmente productiva y fructífera”, destaca quien compartió escenas con Julia Stiles y Rupert Graves.

En la serie -que en Inglaterra se emite por Sky y en diciembre llega a latinoamérica por la pantalla de Fox Premium- interpreta a Juliana Castillo. "Una laburante que vive con su hijo en la Villa 31 y busca ayuda de un Cura Villero (interpretado por Fabio Aste) ante las incapacidades de los gobernantes (Gabriel Corrado tiene el papel de Jefe de Gobierno Porteño). Y en esa búsqueda se conecta con los personajes de Julia Stiles y Rupert Graves. “Fueron unos compañeros magníficos”, destaca quien tuvo escenas en español y en inglés.

“Al principio, una se siente más insegura pero cuando estás en el set entendés todo. Además, tampoco tenía que ser un inglés perfecto. No fue un obstáculo”, continúa la actriz que desde entonces siguió perfeccionando su idioma.

Además de abogada y actriz, Eugenia Lencinas es maratonista. “Siempre fui deportista y hace siete años empecé a correr, me entusiasmé mucho y empecé a tomar el running como un estilo de vida. Arranqué con 10 km, después media maratón, luego una completa. Correr es un gran complemento para mí, es lo que me ayuda a ponerme en eje", concluye quien está casada con Quique -”mi gran compañero de vida, quien me alienta a seguir adelante con mis sueños"- y tiene dos hijos: Rómulo, de 12, y Gina, de tres.

