Cantando 2020: Charlotte Caniggia aseguró que hay participantes “acomodados” y dio nombres

El Cantando 2020 se acerca a su final y el jurado está cada vez más exigente. La emisión del lunes pasado fue determinante para el futuro del certamen: a través del voto del público, quedó eliminada Laura Novoa. Sin embargo, el canto no fue el gran protagonista de la noche, sino Charlotte Caniggia, quien todavía pareciera estar dolida por la renuncia de su hermano, Alex, y dijo sin pelos en la lengua que hay concursantes “acomodados” en el programa.

Al tratarse de una gala de eliminación, todos los participantes con posibilidades de quedarse afuera del programa estuvieron presentes en la pista. Entre ellos se encontraba Lizardo Ponce, quien la semana pasada ya había sido apuntado por Charlotte como uno de los supuestos “beneficiados” por la producción del Cantando, a raíz de su amistad con Lourdes Sánchez. Ni lento ni perezoso, Ángel de Brito, conductor del ciclo, le preguntó a la mediática si seguía pensando lo mismo.

“Me cae muy bien pero bueno, será finalista. Él es uno de los acomodados y lo sabe”, aseguró Charlotte. Al ser consultada por De Brito por los nombres de otros supuestos “acomodados”, ella no dudó y señaló también a Agustín Cachete Sierra: “La gente lo sabe. Yo miro todo, leo los comentarios… Estuve en muchos realities y sé cómo funciona esto”.

Laurita Fernández, coconductora del ciclo, le preguntó a Charlotte si esta teoría se debe a que estos participantes han salido victoriosos en varias oportunidades en el voto telefónico. “Todo depende de Chato (Prada) y (Fede) Hoppe”, aseguró la mediática, mientras las cámaras apuntaban a Moria Casán, quien escuchaba incrédula lo que estaba diciendo la participante. “Yo veo todo, me doy cuenta”, continuó Charlotte, sin dudarlo.

“Lo noto en un montón de cosas. En las previas… Bueno, él (en referencia a Lizardo) no tiene mucha previa. Pero en el jurado a veces lo veo también, le regalan puntaje”, expresó Charlotte.

Lizardo intentó defenderse: “Nosotros dos cantamos para el orto pero vos nunca fuiste al teléfono todavía, y yo ya fui tres veces. No sé si es acomodo, es un programa en donde pasa de todo. Si hay acomodados también es por otras cosas: vos venís con un montón de gente, algo que otros no pueden tener. Esos privilegios hablan de un acomodo también”.

“Porque hay gente que es amiga pero eso no es por acomodada. Es porque yo lo elijo. Pero está todo bien”, finalizó Charlotte. “Sí, se nota”, ironizó De Brito.

Charlotte vs. Cinthia Fernández

El cruce estaba más que anunciado. Todo comenzó la semana pasada, cuando la hija de Claudio Caniggia descargó su furia contra las panelistas de Los Ángeles de la Mañana: “A mí no me va la famosa que todo el día lo graba a su hijo. Mi hijo tendrá privacidad. No tengo por qué mostrarlo al mundo, me parece súper mal la gente que hace eso”.

Cinthia, una de las panelistas del programa, no quiso dejar pasar la oportunidad de contestarle a Charlotte en el duelo del lunes: “Me parece que fue innecesario. Ella ni siquiera entiende lo que es tener hijos así que de cierta manera me da lástima. Yo muestro a mis hijas desde el día cero. Si vos trasladás tus nervios o lo que te provoque lo que te haya hecho tu mamá con vos es tu problema, psicoanalizate. Mis hijas son muy felices".

Y agregó: “Me parece que te metiste con algo en lo que no te tenés que meter. Ni siquiera sabés limpiarte los mocos. Cuando tengas hijos hacé lo que quieras y no juzgues a los demás. Si te hizo mal que tu mamá te mostrara es tu problema. Mis hijas son muy chicas y me piden ‘mamá, quiero ser youtuber’. No sabés lo que te piden los chicos hoy”.

“Me parece re mal, re desubicada. Se quiere colgar de cualquier cosa porque nadie habla de ella”, se limitó a contestarle Charlotte.

