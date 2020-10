De la expectativa al fracaso: 10 series que se cancelaron luego de una sola temporada

Imagen de "Vinyl", una de las series que no pasaron la primera temporada

“¿Te acordás de esa serie en la que actuaba el chico de Lost?¿No la dieron más?” “Y aquella otra que no tuvo final, ¿qué pasó? ¿la sacaron?”. La mayoría de las veces nos enganchamos con una ficción, la seguimos hasta el final. Ojo, también están las que preferimos dejar de ver porque nos aburrieron o por las que perdimos total interés. Y las dejamos así nomás, sin dar explicaciones. Pero eso sí, cuando es la ficción la que termina de repente, y de manera inconclusa... ¡cuánta bronca nos da! Porque de pronto nos quedamos sin saber qué les pasó a los personajes, cómo se resolvieron los conflictos que se plantearon. Nos sentimos abandonados.

Dar por terminada una serie antes de lo previsto suele generar una sensación de fracaso en todos los involucrados: actores, productores, directores, técnicos y el canal o la empresa que la emitió. A nadie le gusta tomar una decisión así, pero como en todo negocio, lo que no funciona, se termina. Ya sea por falta de audiencia o presupuesto, si los números no dan, se terminó el amor. Así de sencillo.

Aquí les presentamos 10 producciones que, a pesar de las expectativas que habían generado, no cumplieron con lo esperado:

The get down

The get down - Trailer





Esta serie de Netflix se estrenó en 2016 y era una de las ficciones más esperadas de la plataforma. Contaba la historia de un chico del Bronx ambientada en los años 70. Con una inversión de 120 millones de dólares y con el aval de Buz Luhrmann (Moulin Rouge), esta historia de once episodios solo estuvo disponible una temporada en la señal.

Away

Away - trailer





Hillary Shank la dos veces ganadora del Oscar por Los muchachos no lloran y Million Dolar Baby es sinónimo de éxito y buenas propuestas. Este no fue el caso y la historia de Away (“Lejos”) acaba de ser cancelada desde Netflix. El planteo era el siguiente: Una mujer astronauta casada y con una hija adolescente decide ir en una misión a Marte durante tres años. La serie no convenció y de un plumazo la volaron al arcón de los recuerdos.

Gypsy

Gypsy - Trailer





Otra actriz que decidió sumarse al mundo de las series, Naomi Watts, pero que no tuvo el éxito esperado. La serie se estrenó en Netflix en 2017 y allí la intérprete se ponía en la piel de una terapeuta que se involucraba en la vida de sus pacientes. El proyecto vino mal concebido desde el inicio y las críticas no acompañaron a esta ficción que no contó con una renovación.

FlashForward

Flashforward - Trailer





Esta serie se estrenó al final de lo que fue el fenómeno de Lost y seguía la línea de saltos temporales. La historia era bien interesante: todas las personas del mundo perdían el conocimiento durante 2 minutos y 17 segundos y, durante ese lapso, podían ver lo que iba a pasar con sus propias vidas en los próximos 6 meses. Con un elenco coral que incluía a Joseph Finnes y dos ex Lost como Dominique Monagham y Sonya Walger, Flasforward no tuvo continuación y sólo contó con 22 episodios de la primera temporada.

Believe

Believe - Trailer





Luego de llevarse el Oscar por la mejor dirección de Gravity, el mexicano Alfonso Cuarón decidió sumarse a este proyecto que no tuvo el resultado esperado. Believe es del grupo de las que sólo duraron una temporada de 13 episodios. Contaba la historia de Bo, una niña con poderes sobrenaturales que es protegida por un hombre encarcelado injustamente. Ni Cuarón pudo salvar a esta ficción que pasó sin pena ni gloria.

Alcatraz

Alcatraz - Trailer





J.J. Abrams era el creador estrella que venía con su “hijo” bajo el brazo: el exitazo de Lost. Así fue como decidió contar la historia Alcatraz, centrada en la búsqueda de 20 guardias y presos que habían desaparecido hace 50 años. Convocaron al actor Jorge García (el recordado Hugo Reyes de Lost) quien tampoco pudo rescatar a esta serie del olvido y en el mismo año del estreno se despidió de la pantalla de Fox.

PanAm

PanAm - Trailer





La historia de un grupo de azafatas fue contada en esta serie de ABC. La temporada que estuvo al aire contó con 14 episodios. Christina Ricci, Margot Robbie y un gran elenco formaban parte de esta ficción que en la Argentina se vio por Sony Channel. Pero lamentablemente PanAm no pudo sobrevivir. La serie que mostraba a estas compañeras de una compañía aérea en los años ́60 que se animaban a hablar de empoderamiento, cuando nadie lo hacía, fue rescatada del olvido por Flow y está disponible para quienes deseen sumarse a esta historia.

The Michael J Fox show

The Michael J Fox Show - Trailer





El actor de Volver al futuro es uno de los más queridos dentro de la industria del espectáculo. En esta serie que apenas duró una temporada, Fox contaba abiertamente cómo convivía con su Parkinson y, de manera ficcionada, mostraba cómo era su vida cotidiana en una familia. La historia no convenció y antes de que llegara al fin la primera emisión, se sabía que no iba a continuar. Y así fue.

Hostages

Hostages - Trailer





La producción de CBS, relataba la historia de la doctora Elen Sanders (Toni Colette) que debía operar al presidente de los Estados Unidos. El conflicto surge cuando un grupo de terroristas secuestra a su familia a cambio de que ella asesine al primer mandatario. La historia tuvo un buen recibimiento pero el tema central no daba para mucho, por eso los productores decidieron que no iba a ver una segunda parte. La versión israelí sí tuvo dos temporadas.

Vinyl

Vinyl - Trailer





Una mega producción de HBO con mucha movida de prensa y grandes titulares. Dos de los productores de Vinyl eran nada más y nada menos que Mick Jagger y Martin Scorsese. Un elenco increíble, incluidos Bobby Carnevale y Olivia Wilde, la ficción contó la historia de un productor de música en los años 70. Luego de que se emitiera el primer episodio, desde la cadena anunciaron que no iba haber una nueva temporada. Y así esta serie pasó al olvido.

