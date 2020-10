Apuestas millonarias, grandes figuras y desilusión: 11 programas que no cumplieron las expectativas y fueron levantados del aire

A veces hay indicios, pequeñas señales. En otros casos, la decisión es abrupta y nadie pudo haberla imaginado. Los motivos por los que algunas grandes apuestas televisivas terminan fuera del aire son diversos.

Como ocurrió con Mujeres del Trece, el ciclo de la productora LaFlia que fue cancelado apenas a dos meses de su estreno, la televisión local está plagada de casos de ciclos que no cumplieron con las expectativas de sus productores, que duraron poco pese a las grandes apuestas que hicieron sus realizadores o que, por diferencias de criterios, terminaron cuando alguna gran figura dijo “basta”.

Aquí, un repaso por la (breve) historia de algunos programas que fueron discontinuados pese a los esfuerzos de quienes trabajaron en ellos, a la expectativa por la aparición de grandes figuras y, en algunos casos, a la gran inversión económica que implicaron.

1. Turno tarde, con Mario Pergolini.

"Turno tarde", con la conducción de Mario Pergolini, llegó a la pantalla de Canal 9 en 1994





Según cuentan los periodistas Silvia Itkin, Carlos Ulanovsky y Pablo Sirvén en su libro Estamos en el aire, en 1994 “aparecen los primeros síntomas de algo que se hará común en las temporadas siguientes: el levantamiento abrupto de ciclos”.

Entre los ejemplos que citan en esa publicación se encuentra Turno tarde, el programa que, con Mario Pergolini al frente, y con cronistas como Freddy Villarreal y Andy Kustnezoff, llegaba a la pantalla de Canal 9 en marzo de ese año para hablarle de manera frontal al público adolescente.

Había mucha expectativa: Pergolini por esos años era muy popular en la radio y venía de ciclos muy exitosos, como La TV ataca y Hacelo por mí. Sin embargo, a un mes de su lanzamiento, Alejandro Romay, titular por esos años del canal, decidió levantar la emisión.

Después de "La TV ataca" Mario Pergolini presentó "Turno tarde", que duró apenas un mes

Por parte del llamado Zar de la TV, se alegó que el programa no respetaba la temática acordada con los productores. Tal como cuentan Itkin, Ulanovsky y Sirvén, “Romay trunca el ciclo por considerarlo muy político”. Desde el lado de Pergolini se dijo que molestó al poder de la época una entrevista que le hizo el conductor con un grupo de adolescentes en el piso a Alberto Kohan, entonces secretario general de la Presidencia durante los mandatos de Carlos Menem.

Por diferencias con Alejandro Romay, "Turno tarde" fue sacado del aire y en su reemplazo se emitió una repetición de "Amigos son los amigos"

Más allá de las especulaciones, el programa fue reemplazado de emergencia por una repetición de Amigos son los amigos y el conductor le inició un juicio al canal y a su titular.

Ese año continuaría la sangría. Tal como se cuenta en Estamos en el aire, “el 13 corta sin aviso, por su mínima repercusión, Micaela, telenovela con Jorge Martínez y Jeannette Rodríguez” y Telefe “precipita el final de Alejandra, culebrón importado de Venezuela (...) y también de Quereme, la tira en la que Cris Morena, rodeada de jovencitos, mantiene un romance de ficción con Juan Palomino”.

"Turno tarde" contaba con una tribuna de jóvenes que participaba de las entrevistas

2. Animérica en vacaciones, con Mariano Peluffo y Twiggy

Lo contó entre risas recientemente el propio Mariano Peluffo, uno de los conductores más destacados de la televisión argentina de las últimas dos décadas, con ciclos tan diversos como Gran Hermano, Masterchef, Talento argentino, Cuestión de peso y el actual Editando tele, por la pantalla de Net Tv.





"Animérica en vacaciones", el programa de Mariano Peluffo que duró tres días





Invitado a Podemos Hablar, el animador recordó que durante el verano de 2001, antes de que la crisis estallara en el país y se viera reflejada también en la televisión, fue convocado por América para ponerse al frente de un curioso ciclo infantil. Se llamaría Animérica en vacaciones, saldría desde el Torreón del Monje de Mar del Plata y tendría como co-equiper a la cantante Twiggy, recordada por sus grandes hits románticos de la década de los ’90 como Necesito un amigo y Bajo la luz de la luna.

Entusiasmada, la dupla de animadores viajó hasta la costa para ponerse a trabajar en el envío, que estaba pautado para salir al aire de lunes a viernes.

Con ciclos muy exitosos como Masterchef, Gran Hermano y Talento argentino, entre otros, Mariano Peluffo es uno de los grandes conductores de la TV argentina

“Salíamos en vivo con el móvil de América pegados al programa que tenía Carmen (Barbieri), Movete, con Marcelo Polino. Cuando nosotros salíamos al aire medio que caía bastante (el rating). Salimos lunes y martes. Yo estaba entusiasmado, mirando los dibujitos a la noche para ver cuáles poníamos, era un programa infantil. Estaba viviendo en el hotel Dos Reyes. Al tercer día hicimos el programa y directamente ni medíamos”, recordó Peluffo entrevistado por Andy Kusnetzoff.

Peluffo siguió con su relato: “El jueves, cuando me levanto para hacer el cuarto programa, pongo América: uno va viendo qué pasa en el canal en el que trabaja. Y veo que Carmen, en un avance de su programa, dice: ‘¡Hoy vamos una hora más! ¡Vamos hasta las seis!’ Yo pensé: ‘No van a correr toda la programación, sería una boludez…’ Entonces llamé a América”.

El relato de Mariano Peluffo en "Podemos Hablar"

Como era 4 de enero no había mucha gente en el canal en ese momento. Una joven empleada atendió el teléfono. Peluffo se presentó y le explicó su situación. “Esperá que averiguo”, le respondió la chica. Después de un rato de música de espera, volvió y le dio la noticia: “El programa no sale más”. “¿Y ahora qué hago?”, le preguntó el conductor, preocupado y decepcionado por lo que estaba ocurriendo. “Qué se yo”, se limitó a responderle la chica.

Mariano Peluffo y Twiggy en "Animérica en vacaciones", el programa "récord" que estuvo apenas tres días al aire

Peluffo volvió al hotel, le comunicó la noticia a Twiggy y juntos se subieron al modesto Ford Ka que tenía el conductor y emprendieron el regreso a casa.

Pasados el disgusto y la sorpresa por el levantamiento del programa infantil, al poco tiempo el conductor tendría su revancha: fue convocado para participar de Gran Hermano, uno de los grandes logros laborales de su carrera.

3. La playa, con Ale Lacroix.

"La Playa", con Ale Lacroix, no alcanzó el rating esperado y fue levantado de la pantalla de América

Son una pasión argentina más. Desde hace 20 años, a fuerza de peleas, amistades, estrategias, engaños y traiciones, los reality shows se convirtieron para el público argentino en un tipo de programación ineludible.

Como ocurre en la actualidad, con la gran audiencia que tiene noche a noche Masterchef Celebrity, y con distintos formatos internacionales fueron llegando, desde finales del año 2000 son multitudes las que se replegan en sus casas para ver a desconocidos, personas comunes que conviven en una casa, en una isla, en un bar que debían regentear.

En 2003 llegó a América La playa, un reality veraniego conducido por el DJ Ale Lacroix, con producción del canal en sociedad con Ideas del Sur, la histórica empresa de Marcelo Tinelli que en los últimos tiempos se reconvirtió en LaFlia.

El DJ y conductor Ale Lacroix se puso al frente del ciclo, que no obtuvo la repercusión que esperaban (Verónica Guerman)

Un grupo de jóvenes fotogénicos –seis chicos, seis chicas– se disputaba la permanencia en una suerte de parador, muy bien instalado, en la localidad balnearia de Pinamar.

El programa se emitía de domingos a viernes a las 22 y, en medio del furor de este tipo de formatos, apuntó a tener gran repercusión. Pero, a diferencia de sus antecesores, los televidentes notaron rápidamente que el programa no tenía demasiados conflictos internos, que le faltaba el encanto que tenían los otros, la picardía, la diversidad de personajes.

El rating no acompañó y el programa fue perdiendo espacio en la grilla. Primero dejó de aparecer algunos días, hasta que, finalmente, se esfumó cuando quedaban varios participantes en juego.

4. Domínico, con Nicolás Repetto.

Había enormes expectativas. Después de casi tres años fuera de la pantalla y fuera del país (a partir de la crisis de 2001 se había instalado en España y era uno de los conductores más importantes del país, consagrado por los exitosos Fax, Nico y Sábado Bus), en 2004 Nicolás Repetto anunció que volvía a la televisión. Lo hacía con un programa ambicioso, con una enorme inversión, acompañado por Carolina Pampita Ardohain, con grandes entrevistados y la producción “creativa” de los hermanos Adrián y Alejandro Korol. Saldría los domingos, por la pantalla de Canal 13.





"Domínico" marcó el regreso a la tv de Nicolás Repetto, después de casi tres años de ausencia





Pero el intento resultó fallido desde la primera emisión. A su regreso, y tal como consignó la agencia de noticias Télam en la descripción del programa que hizo en uno de sus cables, Repetto se propuso mostrar en un videoclip algo sesgado una suerte de repaso de lo que había ocurrido en la Argentina durante su ausencia.

Después de vivir en el exterior, Repetto volvió al país y lanzó "Domínico" por la pantalla de Canal 13. No obtuvo el rating esperado

“Las constantes citas a sus dos años sin pasar por la pantalla chica, como si su no-presencia hubiera significado el congelamiento de la audiencia, impulsaron, por caso, un clip de repaso por los avatares de este tiempo que se sustentó en imágenes, portadas de diarios y revistas, acompañadas por la música de Goran Bregovic para el filme Underground, de Emir Kusturica”, detalló la agencia de bandera.

El humor social no resistió ese tipo de “repaso” y menos de alguien que no había estado en el país en aquellos días. De hecho, los programas de archivo se lo hicieron saber por entonces. El conductor, de todos modos, insistió, y en esa misma edición presentó una nota en exteriores que se proponía “recuperar la calle”.

Pampita Ardohain, hoy consagrada en su rol de conductora, formó parte de "Domínico"

El informe “marcó una de las llamativas interpretaciones que Repetto hace sobre la realidad argentina después de dos años radicado en España, ya que propuso que cuatro ex futbolistas (Dalla Líbera, Cardozo, Erbín y Abramovich) jugaran un picado en medio de una marcha piquetera”, explicó Télam.

El programa continuó, aunque sin el rating esperado, e intentó encontrar un estilo propio mientras la principal competencia, Telefe, ganaba todos los domingos.

Meses después Pampita decidió irse y al tiempo llegó Gerardo Rozín. Intentaron con una nueva temporada, en 2005, pero el ciclo fue finalmente levantado.

Pampita y Repetto en "Domínico", por la pantalla de Canal 13

5. A todo culor, con Alfredo Casero.

Muchos lo consideran un auténtico récord. El efímero programa que Alfredo Casero lanzó con mucha expectativa en la pantalla de Canal 13 en 2006 duró apenas una emisión.

El cómico llegaba al canal, en el que años antes se había lucido en distintas tiras de ficción como Vulnerables y Locas de amor, para volver con su veta humorística y retomar de alguna manera la senda que había marcado con De la cabeza y Cha Cha Cha.

Así arrancaba "A todo culor", con Alfredo Casero por la pantalla de El Trece





Pero el proyecto no prosperó. Según trascendió por aquellos días, el comediante tuvo diferencias estéticas (se dijo que no se sentía cómodo con la propuesta) y problemas con los técnicos durante las grabaciones (se comentó entonces que durante las grabaciones las personas que estaban en el piso no se reían de sus humoradas y él decidió abandonar el set). El único envío midió cerca de 6 puntos, algo considerado muy bajo para el prime time de la época.

"A todo culor", de Alfredo Casero, fue todo un récord: apenas llegó a emitirse una sola vez

Al año siguiente, en una entrevista con Página/12, Casero aseguró que de alguna manera, el negocio de la televisión se había terminado para él, por el poco presupuesto con el que, según su criterio, se contaba y por las dificultades que implica ser humorista en la pantalla local.

“Los programas de humor pueden hacer crecer la figura de alguien a quien temen todos los del poder. Los humoristas tenemos un poder que los políticos no tienen y es que la gente cree en lo que vos decís. Mirá lo que pasaba con Tato (Bores). Porque además, cualquier cosa que supere a la masa hace que la masa se sienta disminuida. Mejor si puedo aplastarlo y poner 2 o 3 que laburen para mí y no haya uno que se juegue realmente. Ser un cómico es ser una diva. Te jugás el culo, no es joda”.

Con una suerte de stand-up comenzó la única emisión de "A todo culor"

6. Recreo en vos, con Emilia Attias.

La apuesta fue llevar frescura, una propuesta divertida para adolescentes. Con juegos, canciones y coreografías, en 2010 la productora Mandarina estrenó en El Trece el programa Recreo en vos, con la conducción de Emilia Attias.

"Recreo en vos" llegó a Canal 13 en 2010. Duró apenas 39 emisiones

A Attias la acompañaban doce jóvenes que ayudaban a organizar a los participantes, quienes a la vez jugaban en diferentes pruebas –de fuerza, de conocimiento, de carisma– para llevarse premios.

No faltaba la música y el despliegue de baile, en un formato muy parecido al recordado Jugate conmigo de la década de los ’90.

Emilia Attias en la apertura de "Recreo en vos"

Pese a los esfuerzos, el ciclo, que comenzó por las tardes y fue corrido de horario, no llegó a convencer a las autoridades ni al público. En su debut, el 6 de abril, promedió 6.3 puntos de rating y luego descendió a 1.4, su peor marca, en mayo. Después de 39 programas, se despidió de la pantalla.

7. Lobo, con Gonzalo Heredia, Osvaldo Laport, Luisana Lopilato y gran elenco.

Escenas de "Lobo", la telenovela protagonizada por Gonzalo Heredia, Osvaldo Laport y gran elenco





Se presentó con bombos y platillos, como una historia de amor, terror y algo de ciencia ficción en uno de los horarios más calientes: lunes a jueves a las 22.30, por Canal 13, con producción de Pol-ka. El elenco generaba enormes expectativas, encabezado por Gonzalo Heredia y Vanesa González, que estaban acompañados por Osvaldo Laport, Luisana Lopilato y Viviana Saccone, entre otras grandes figuras. Se anunció también la participación de Norma Aleandro y Gerardo Romano, para completar un casting más que promisorio.

Había motivos para entusiasmarse, la televisión argentina estaba por lanzar una versión novedosa de un personaje legendario: el hombre lobo.

"Lobo", con Gonzalo Heredia a la cabeza, duró apenas cuatro meses

Sin embargo, pese a una buena primera semana al aire en febrero de 2012, con ratings aceptables que rozaron los 20 puntos, el programa no rindió como se esperaba y al poco tiempo llegó a medir la mitad. Hubo cambios de horario, pequeños trucos para evitar la competencia directa con Dulce amor, una telenovela que pisaba fuerte en Telefe. Pero no resultó y el programa se dejó de emitir en mayo de ese año.

8. Qitapenas, con Miguel Ángel Rodríguez, Silvia Kutika y elenco.

"Qitapenas" se emitió por Telefe en 2013

Provocó mucha expectativa su desembarco el 30 de abril de 2013 en Telefe. Antes del estreno de Qitapenas, la producción, a cargo de Utopía, la productora Tomás Yankelevich, se dijo que los realizadores trabajaron durante mucho tiempo pensando y repensando los guiones, buscando la vuelta para encontrar un producto novedoso.

Se propusieron algo ambicioso y poco frecuentado en la televisión argentina: una comedia familiar, con cierto tono costumbrista, en la que por momentos se colaban canciones y coreografías.

Las escenas de Qitapenas se intercalaban con cuadros musicales

El horario elegido fue de martes a jueves a las 21. El elenco estaba encabezado por Miguel Ángel Rodríguez, Silvia Kutica, Jean-Pierre Noher, Natalia Lobo, Sofía Reca y Benjamín Amadeo, entre otros.

Pese a las buenas intenciones, el programa no cubrió las expectativas y en mayo el canal decidió pasarlo a un horario bastante complicado para la ficción de estas características: sábados al mediodía. Lentamente se fue apagando y poco después resultó cancelado.

9. Entre caníbales, con Natalia Oreiro, Benjamín Vicuña y Joaquín Furriel.

"Entre caníbales", la gran apuesta de Telefe en 2015

Fue anunciada como un auténtico tanque de la temporada 2015. Y no era para menos: con Natalia Oreiro, Benjamín Vicuña y Joaquín Furriel, con cortina de Soda Stereo y el mando a cargo de Juan José Campanella, Entre caníbales prometía convertirse en uno de esos programas memorables de los que hablan todos y por mucho tiempo.

Pero, pese al intento, el programa no obtuvo el éxito que se esperaba para el gran despliegue que se hizo en aquel momento. En la información que se brindó a la prensa se habló de tecnología especialmente diseñada para el programa, de un tipo de imagen y sonido novedosos para la televisión argentina.

Natalia Oreiro era la protagonista de "Entre caníbales" (@nataliaoreirosoy)

La historia se centraba en Ariana (Oreiro), una joven cuya vida se derrumba al ser violada por un grupo de amigos con los recursos y acostumbrados a la impunidad. Veinte años más tarde, es ella quien regresa en busca de justicia y se infiltra en el entorno de un candidato a la Presidencia de la Nación.

Como el rating no acompañó al envío, el programa sufrió cambios de horarios y algunos golpes de timón. La producción, que inicialmente estaba estipulada para 120 capítulos de una hora de duración, se recortó a la mitad.

10. El argentino más inteligente, con Jorge Lanata.

Así se promocionaba "El argentino más inteligente", un programa de entretenimientos a cargo del periodista Jorge Lanata

Un periodista político al mando de un programa de entretenimientos. Jorge Lanata se lanzó a la aventura y en abril de 2016 se puso al frente de El argentino más inteligente. El ciclo, mediante juegos de preguntas y respuestas, se proponía buscar a personas con diferentes tipos de inteligencia en el país según las teorías del psicólogo e investigador Howard Gardner.

Pese a la audacia, duró poco, apenas cinco emisiones. ¿El motivo? Los bajos números, que hasta el propio animador admitió poco después de su debut.

“El programa se levanta por decisión mía”, aseguró en su programa de radio Lanata sin filtro ante el abrupto final de El argentino más inteligente, que se decidió cuando se terminó de emitir el segundo episodio.

En 2016 Lanata se animó a conducir un programa de entretenimientos

“Lo que pasó fue que el programa no anduvo o por lo menos no anduvo de la manera que nosotros esperábamos. Hay por lo menos una explicación para esto, o varias, pero como dicen en el cine ‘las excusas no se filman’”, afirmó.

“Fue un fracaso. Del otro lado tengo una carrera que lo compensa, gracias a Dios. Yo quería decir esto al aire porque pensé en los chicos y quiero demostrarles que si fracasás no pasa nada, no por eso lo vas a dejar de intentar. Acordate lo que dijimos una vez: recién tenés éxito cuando no le tenés miedo al fracaso”, concluyó.

11. Fanny la fan, con Agustina Cherri y elenco.

La apertura de "Fanny la fan"

Llegó a durar apenas un mes en la pantalla de Telefe cuando el canal, al ver que los números no eran los esperados, decidió dejar de emitirla y que el público la siguiera por la página web de la señal.

Fanny la fan se estrenó el 26 de junio de 2017, con Agustina Cherri como protagonista saliente. La acompañaban Luciano Cáceres, Nicolás Furtado, Soledad Fandiño y Andrea Bonelli, entre otros.

"Fanny la fan" duró apenas un mes

La novela contaba la historia de Fanny, una amante de la televisión, que se obsesiona con su programa favorito. Lo hacía de un modo lúdico, con baile, colores y canciones.

Pero arrancó sin suerte en el prime time y, en el afán de levantar la marca, el canal trasladó la comedia a las 19. Tampoco así funcionó: con apenas un mes al aire y sin tenerle demasiada paciencia a un producto que nunca pudo terminar de instalarse, las autoridades decidieron darle de baja.

