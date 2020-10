El violento momento que vivió Esteban Lamothe con una persona en la vía pública: “Cuando me conoció se enojó más todavía”

Esteban Lamothe

En el último tiempo, Esteban Lamothe fue uno de los grandes protagonistas en las redes sociales. Sus picantes comentarios sobre la pandemia, el consumo de marihuana y los parecidos que sus fans le encuentran con otras figuras del medio, lo posicionaron en varias ocasiones entre lo más comentado de la red virtual.

Sin embargo, en esta oportunidad, en una entrevista que brindó al programa De caño vale doble (Radio Uno-FM 103.1), el actor reveló un hecho que vivió en el último tiempo y que dejó a todos sin reacción. Todo comenzó cuando en el ciclo que conduce Cecilio Flematti le preguntaron si “puteaba mientras maneja”.

“Trato que no porque no funciona nunca. Mi plan siempre es pedir perdón aunque haya hecho las cosas bien y seguir adelante en la calle porque he visto situaciones muy violentas y ya imaginarme que solo por algo del auto puedo terminar con un chabón queriéndome pegar… a veces me da bronca y tenés el impulso pero ese es el impulso que tenés que frenar”, respondió.

Pero, el ex protagonista de Educando a Nina decidió compartir lo que le había ocurrido. “El otro día me agarró uno que me decía ‘hijo de puta, te voy a matar’. No sé qué le hice, supuestamente le había ensuciado el auto cuando agarré un charco., Nunca entendí y cuando me conoció se enojó más todavía, me decía 'dame los trescientos mangos del lavado´”, relató.

Y continuó: “Le dije ‘¿Cuánto?, ¿Trescientos? Sí, toma’ y ahí empezó ‘no es la plata…’ ¿entonces que mierda querés? -le preguntó el actor al hombre en cuestión-Yo estaba con mi novia, pero bueno él quería pelear". De esta manera Lamothe evitó un problema mayor que podía haber tenido otro final. "Hoy estoy totalmente en contra de la violencia, mismo en la calle si hay una situación prefiero pasar por miedoso o por cobarde antes que enfrentarme a golpe de puño con alguien”, concluyó.

La nueva película que protagoniza Esteban Lamothe

Netflix acaba de lanzar las primeras imágenes de El cuaderno de Tomy, film argentino protagonizado por Valeria Bertuccelli y Esteban Lamothe basado en la historia real de María Vázquez.

Vázquez -nacida el 8 de abril de 1972-, fue una arquitecta, dibujante y bloguera argentina que, tras ser diagnosticada con un cáncer de ovarios terminal, decidió escribir un libro para que su pequeño hijo la conozca, la entienda y la recuerde por siempre.

Trailer de EL cuaderno de Tomy

Además de la obra, Vázquez utilizó las redes sociales para contar con humor e ironía cómo atravesaba sus últimos días de vida y dichos tweets tuvieron mucha repercusión, especialmente tras la noticia de su fallecimiento en abril del 2015.

Titulada originalmente El cuaderno de Nippur, la obra se publicó seis meses después de su muerte y se convirtió en tal éxito de ventas que forzó una segunda y tercera edición a pocos días de su lanzamiento.

El film está dirigido por Carlos Sorín -Historias mínimas, Días de pesca, Joel- y cuenta con las actuaciones de Mauricio Dayub y Malena Pichot. El drama argentino llegará a la plataforma de streaming el 24 de noviembre.

Seguir leyendo

La pícara respuesta de Esteban Lamothe a un seguidor que lo acusó por su depresión

Polémicos dichos de Esteban Lamothe sobre el consumo de marihuana y sus efectos

Esteban Lamothe: “Me da pánico pensar qué hubiera sido de nosotros en esta pandemia si Mauricio Macri era el presidente”