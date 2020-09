La pícara respuesta de Esteban Lamothe a un seguidor que lo acusó por su depresión

Esteban Lamothe

Esteban Lamothe es uno de los actores que más sentimientos encontrados despierta. Por los jóvenes, suele ser querido por su genuina forma de ser, su relajado estilo de vida y por pronunciarse públicamente a favor de la legalización de la marihuana. Claro que, a las mujeres, las tiene cautiva por su condición de galán.

Pero este martes, la inesperada respuesta del actor a una crítica de una persona no identificada en Twitter generó un arduo debate en la red social del pajarito. Un usuario identificado como haha i do that (@mrtinasan) escribió: “Que depresión me transmite Esteban Lamothe siento que nunca se hace la cama ni ventila la pieza”.

El tuit de Esteban Lamothe

Inmediatamente el actor le retrucó: “Hago la cama, ventilo y limpio mi casa cada día. También me ventilo las bolas. Estarás deprimidx por alguna otra cosa”. Luego del cruce, Lamothe se terminó transformando en tendencia en Argentina con grupos que lo apoyan, entre ellos el periodista Lizardo Ponce, y sus detractores.

Luego, el protagonista de esta historia recibió distintas propuestas para llevar a cabo, como una que le sugería ventilar su casa en vivo, a lo que respondió “cuando quieras”. Finalmente, recibió la invitación para hacer un streaming junto al humorista Radagast, para que muestre su intimidad, y dijo: “Es cuestión de tiempo y ahí estoy”.

Los tuits de Esteban Lamothe

Hace unos días, Esteban Lamothe hizo una fuerte revelación en el programa de Pampita Ardohain. En una videollamada en la que habló con todo el panel del magazine KZO, el actor contó que tiene fotos y videos íntimos grabados con distintas parejas. En ese sentido, la modelo y conductora quiso saber si el actor envía fotos con poca ropa o sugerentes a sus parejas. “Esa fantasía no la tengo”, respondió el galán de televisión. “Porque todo lo que me muestran mis amigos no me enganchó todavía y nunca estuve con alguien que lo practicara”, amplió.

También confesó en alguna oportunidad que una de sus fantasías es estar con una persona mucho más grande de edad que él. “Nunca salí con una mujer significativamente más grande que yo”, sostuvo. "No tendría problemas con la edad siempre y cuando me guste la mujer. Mirtha (Legrand) por ejemplo... Ella es una mujer que me llama la atención, tendría algo con ella”, agregó.

Lamothe se terminó transformando en tendencia en Argentina

Lamothe conoció la fama de grande. Con 43 años, recién casi en la última década de su vida, a base de esfuerzo y dedicación, logró tocar el cielo con las manos; convertirse en protagonista de proyectos, ser uno de los galanes y ganar premios por sus distintas labores artísticas. Su debut en los medios se dio en el 2004, con un papel en la película La vida de Perón. Recién en el 2012 llegó a la televisión, como parte de Sos mi hombre, en la pantalla de El Trece, canal que le abrió las puertas a gran parte de su trabajo.

En el 2015 protagonizó en cine, en Abzurdah y un año más tarde llegó la consagración de la mano de su primer protagónico en la pantalla chica, en Educando a Nina, junto a Griselda Siciliani. Las luces y las estrellas se posaron sobre él. Con la llegada a lo más alto, los rumores lo tuvieron como protagonista; uno de ellos, la supuesta relación sentimental con Siciliani.

SEGUÍ LEYENDO

La desesperación de Damián De Santo: los incendios en Villa Giardino rodearon sus cabañas

Carolina Molinari ocultó que se había separado de Mariano Pavone: “Lloraba todos los días”

Axel Caniggia homenajeó a Diego Maradona con un impresionante retrato en lápiz: muchos pensaron que era una foto