Alex Caniggia se separó de Macarena Herrera luego de dos años de relación

Los jóvenes estuvieron juntos durante dos años

Alex Caniggia y Macarena Herrera decidieron poner un punto final a su noviazgo, tras la renuncia escandalosa del mediático al Cantando 2020 por su pelea con el jurado Oscar Mediavilla. Ellos estaban juntos desde hacía dos años y convivían en una casa de un barrio cerrado en La Plata, pero la relación amorosa se fue desgastando en estos últimos tiempos. La joven fue quien confirmó la noticia a través de su cuenta oficial de Twitter.

Las sospechas de la ruptura las dio a conocer Vicky Braier, más conocida como Juariu, la influencer y panelista del programa Bendita. A través de sus historias de Instagram, la joven aseguró: “Parece que el emperador, el menos barat, se separó". Además, se dio cuenta de que ella lo seguía en la red social, pero él ya no.

Juariu sospechó que Alex Caniggia y Macarena Herrera estaban distanciados

Luego, la panelista mostró unos tuits de Macarena que confirmaban su sospecha: “Me hace bien haber cortado tan bien, pero me hace verg... saber que va a sufrir por mi culpa”, escribió en Twitter con el emoji de un corazón roto. “¿Cortaron?”, le consultó una seguidora. Macarena le respondió: “Sí, pero es lo mejor para ambos”. Además, Herrera aseguró que con el hijo de Mariana Nannis y El Pájaro Caniggia seguirán en contacto por el perro de ambos: “Vamos a compartir la tenencia de Louis. De lunes a viernes conmigo, y de viernes a lunes con Barney”.

Macarena Herrera confirmó su separación del mediático

En marzo de 2018 se hizo pública la relación entre Alex y Macarena. En ese momento no había mucha información sobre quién era la joven. Con el paso del tiempo, se supo que era la hija del ex número dos de la barra de Estudiantes, Rubén Tucumano Herrera, quien fue detenido por la causa del ex juez César Melazo.

Según le contó el periodista Gustavo Grabia a Teleshow , Macarena es fruto de la relación del Tucumano con Lorena Ronco, con quien también fue padre de otra joven. Además, ella –quien fue novia del ex baterista de Rombai y Dame 5, Tomás Narbondo– tiene otros dos “hermanastros” varones de otras dos parejas de su padre. “No te la imagines como la hija de un barra, sino como la hija de un empresario de la noche, y que habría conocido a Alexander en alguno de los boliches que tenía el padre en La Plata”, agregó Grabia.

Alexander Caniggia y Macarena Herrera solían mostrarse juntos en las redes sociales

En marzo de 2020, salieron a la luz una serie de mensajes en los cuales Herrera acusaba a Caniggia de maltrato psicológico. Según se podía ver en las capturas que publicó Yanina Latorre –quien aclaró que la joven había eliminado los posteos– la intención de Herrera era contarles a sus mejores amigos lo que estaba sucediendo.

“No dormí en toda la noche y me despierto con mensajes de la inmobiliaria volviéndome loca porque hoy firmábamos el contrato. Me voy a ir a la mierda, o sea, ya mismo dejo la facultad y todo, y este mes me voy a la mierda”, decía uno de los mensajes.

“No puede ser que la gente sea tan chota. Todos los muebles (que) compré, le hice gastar un montón de plata a mi papá y tengo que cancelar todo por una persona que no tiene palabra y porque un día antes de irnos a vivir juntos y en el aniversario de dos años de novios, mientras tomábamos el té me dice que me corta”, detalló en la publicación.

En ese momento, Teleshow pudo saber que no se habían distanciado. La joven le contó a una de sus amigas que alguien “la traicionó”. Ocurrió que los mensajes que se difundieron no fueron escritos en las últimas horas, sino hace seis meses, antes de que la pareja comenzara la convivencia. “Incluso ella tampoco escribió eso. Los editaron”, aseguraron desde el entorno de Macarena, quien evitó hablar públicamente de lo sucedido. Tras este escándalo, el noviazgo continuó unos meses más hasta que finalmente decidieron separarse.





