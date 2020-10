Luis Brandoni se manifestó sobre la medida de no reabrir los teatros: “Es una decisión arbitraria e inconsulta”

Luis Brandoni

En las últimas horas, varios representantes del mundo del espectáculo se manifestaron en contra de la decisión del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de no reabrir los teatros por la pandemia del coronavirus, que dejó a empresarios y actores sin la posibilidad de pensar en una temporada de verano en la costa atlántica. Y, en esa misma línea, Luis Brandoni cuestionó la disposición de Axel Kicillof, quien ya presentó los protocolos para las próximas vacaciones sin incluir la habilitación de las salas.

“En principio era lógico, porque ocurrió en todos los países del mundo que los teatros por obvias razones cerraron. El tema es que Argentina batió el récord mundial en la cuarentena. Y ahora, de manera inconsulta y arbitraria, establecieron que los teatros en Buenos Aires no se podían abrir”, se lamentó el actor en diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli en Por si las moscas, La Once Diez/Radio de la Ciudad.

Brandoni destacó la importancia de las temporadas de verano en los principales puntos turísticos del país, al expresar que además de la industria teatral se movilizan otros rubros que dependen del espectáculo. “Esto es extemporáneo, de anular todas las temporadas teatrales en centros como Mar del Plata o Carlos Paz para enero ahora. A mí me sorprende lo apurado de decidir esto para enero”, dijo.

Y luego agregó en relación a la Capital Federal: “Estamos preocupados por Buenos Aires que es la tercera capital teatral del mundo. Culturalmente, le interesa a la ciudad y a los argentinos mantener eso” . Aunque, obviamente, Brandoni reconoció la necesidad de crear protocolos que cuiden la salud de actores, técnicos y público en general.

“Estamos preocupados por Buenos Aires que es la tercera capital teatral del mundo. Culturalmente, le interesa a la ciudad y a los argentinos mantener eso”, dijo el actor

“Estamos viendo que se habiliten con capacidades limitadas, al menos, para antes de fin de año. Aunque sea ver que se pueda empezar algo. El teatro no es imprescindible, pero es necesario. Ojalá el Gobernador pueda entender que el teatro también es la gastronomía, la vida, la seguridad de noche, y que se pueda evaluar de activar Mar del Plata”, señaló.

En otro momento, Brandoni aseguró que “la Asociación “Kirchnerista de Actores", como suele llamar él a la Asociación Argentina de Actores de la que se desafilió después de 55 años, no les iba a aportar ninguna solución. “No se ocupan de los actores, tienen la camiseta kirchnerista. Ellos están muy comprometidos con el Gobierno y no van a hacer nada que no diga el Gobierno. Y el problema es que mientras tanto los actores están sin trabajar”, señaló.

Y, para finalizar, indicó: “Si este gobierno no fuera kirchnerista, habría huelgas y manifestaciones indicando que la patria y la cultura están en peligro. Hace muchos años viene el temor a oponerse a un gobierno peronista, esto es así, yo tengo 80 años. Lo bueno es que los anónimos salen todas las veces que sean necesarias a manifestarse. Pero muchos tienen miedo, yo mismo he sufrido las listas negras. No son indiferentes los cuatro años de Cambiemos, porque hubo verdadera libertad, no había miedo y la gente le tomó el gustito a manifestar”.

Seguir leyendo

La alternativa de Flavio Mendoza para hacer teatro durante la temporada de verano

Los cocineros más famosos se unieron para pedir por la Ley de etiquetado de alimentos: “La salud de nuestros hijos está en juego”

Julieta Prandi contó de qué manera conoció a Emanuel Ortega y dejó una confesión: “Me gustaba de chiquita”

Wanda Nara le cambió sin querer el look a su perro: “Miren cómo me quedó”