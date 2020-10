Wanda Nara le cambió sin querer el look a su perro: “Miren cómo me quedó”

Wanda Nara y Mauro Icardi

Acostumbrada a compartir su rutina diaria, sus viajes y las distintas actividades que realiza con sus hijos, Wanda Nara mostró este miércoles el resultado de su debut como peluquera canina. La modelo argentina publicó en su cuenta de Instagram -red social en la que tiene siete millones de seguidores- una serie de Historias en las que aseguró que su objetivo era bañar a una de sus mascotas, pero el resultado no fue el esperado.

“Queriéndome hacer la mamá perfecta, bañé a Junior", contó la empresaria junto a una foto del perro que llegó en febrero de 2017 a la familia que formó con Mauro Icardi y sus cinco hijos: Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella. Sin embargo, consideró que algo hizo mal y el pelo de su mascota no quedó tan bien como hubiera querido. Pero no hay un dato menor: “Con lo meticuloso que es Mauro con sus chihuahuas...”, sentenció sobre el particular interés del futbolista con sus mascotas.

“Miren cómo quedó”, invitó a los usuarios a que contemplaran a Junior luego de haber pasado por sus manos. Y agregó el emoji de una cara sorprendida y asustada. Luego hizo un mea culpa y reconoció en qué pudo haber fallado. “Creo que me equivoqué de shampoo”, sugirió junto a un nuevo emoji. Esta vez el de una cara que está mirando para arriba, con cierto desconcierto pero también con ironía.

En otro de los poteos, Wanda Nara publicó una foto que le tomó uno de sus hijos mientras bañaba al perro en la pileta del baño de su casa de París, a donde se fueron a vivir en junio pasado luego de que Icardi firmara contrato para jugar en el París Saint-Germain (PSG).

Ahora bien, ¿qué solución encontró para que su marido no se dé cuenta del cambio de look de su perro? Vistió a Junior con un abrigo que lleva capucha. “Así no se nota”, bromeó la modelo. De todas formas, cabe destacar que Mauro Icardi la sigue en Instagram, de manera tal que se enteró de lo que sucedía antes de regresar a su casa.

La secuencia de Wanda Nara sobre el fallido baño a su perro chihuahua Junior:

















Junior llegó a la familia Icardi en febrero de 2017 cuando todavía vivían en Milán, Italia. En aquel entonces fue la propia Wanda quien lo presentó en sociedad a través de una foto en las redes sociales. Allí se veía a la mascota en brazos de su hija Francesca. “My first day at home #happy #JuniorIcardi 13.02.2017” (“Mi primer día en casa”. #Felicidad), escribió la modelo junto a la fecha. Además, por esos días le creó una cuenta de Instagram a su perro que luego la cerró.

De esa manera, Junior se sumó a la familia que Wanda e Icardi formaron con sus hijos y de la que también formaban parte Coco -un weimaraner que había llegado en septiembre de 2016 y que murió en febrero de 2019-, Tano -de raza mastín italiano- y Louis -un Bulldog Francés-.

Mauro Icardi junto a sus hijas Francesca e Isabella y dos de sus mascotas, en el jardín de su casa de París

