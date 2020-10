Los cocineros más famosos se unieron para pedir por la Ley de etiquetado de alimentos: “La salud de nuestros hijos está en juego”

Los chefs argentinos se unieron para pedir la Ley de etiquetado

“¡Necesitamos la Ley de etiquetado de alimentos ya! Señores legisladores, no podemos esperar más. La salud de nuestros hijos está en juego. Los alimentos deben decir claramente en su envase los ingredientes que tienen y el efecto que causan en nuestros cuerpos. Los estamos observando, el momento es ahora”, escribió Germán Martitegui en su cuenta de Instagram. Y acompañó sus palabras con un video del que participó junto con Dolli Irigoyen, Christophe Krywonis, Pamela Villar, Roberto Petersen, Juliana Lopez May, Donato De Santis y Narda Lepes.

La ley que impulsan los cocineros más famosos de la Argentina junto al colectivo ACELGA (Asociación de Cocineros y Empresarios Ligados a la Gastronomía Argentina), busca obligar a que los alimentos lleven rótulos en el frente de los envases, advirtiendo sobre el exceso de nutrientes críticos como azúcar, sodio, grasas y calorías, para respetar el derecho a la información de los consumidores. Algo que, por otra parte, ya se viene implementando o analizando en otros países de Latinoamérica como Chile, Perú, Ecuador, Uruguay y México.

En estos momentos, los senadores del oficialismo y la oposición están trabajando en en un proyecto de ley unificado, que cuenta con el aval de los Ministerios de Salud, Agricultura, Ganadería y Pesca y Desarrollo Productivo. Pero, teniendo en cuenta que anteriormente los intentos por legislar sobre el tema han fracasado, los chefs decidieron grabar un video para hacerle saber a los legisladores que los tienen en la mira.

El etiquetado frontal en México (Foto: Mario Jasso/Cuartoscuro)

“Señores senadores. Con la Ley de etiquetado sabemos que están todos de acuerdo. Todos quieren que salga y los estamos apoyando. Y no es necesario esperar para armonizar con el Mercosur. Esa es la estrategia de los que tienen intereses. Primero, el dictamen en las comisiones. Y después, la ley en ambas cámaras. La situación es única y urgente. Los octógonos bien claros, son fundamentales para que la información sea simple y accesible”, dicen los cocineros unidos.

Cada uno de los chefs compartió luego el video en sus redes sociales. “En este momento, se trata en comisiones en el Congreso. Queremos una Ley de etiquetado clara, urgente y necesaria. Que se accesible y pensada para cuidar a los niños, sobre todo”, agregó Lepes junto su posteo. En la actualidad, se estima que 4 de cada 10 niños y adolescentes son obesos. Y una información clara sobre el contenido de los alimentos podría ayudar a disminuir esta alarmante cifra.

El rotulado de envases de alimentos en el país se regula por el Código Alimentario Argentino, cuyas disposiciones son de contenido higiénico sanitario, bromatológico y de identificación comercial, pero no incluyen, por ejemplo, una perspectiva de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. Y la evidencia a nivel internacional ha demostrado que este tipo de tablas de composición nutricional no es de fácil comprensión y no cumple la función de informar a la población sobre los componentes principales de un alimento, para que pueda realizar una selección más saludable de lo que consume.

Es por eso que, aprovechando su popularidad y teniendo en cuenta el respeto que el público tiene por ellos, los chefs decidieron juntarse para darle un mensaje claro los legisladores y, al mismo tiempo, generar conciencia sobre la importancia de saber qué es, exactamente, lo que se ofrece en las góndolas de alimentos.

