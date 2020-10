La furia de Nati Jota contra un seguidor que criticó su manera de vestir

La periodista fue criticada por quejarse del acoso callejero

Nati Jota es bastante activa en las redes sociales y suele publicar imágenes de su vida cotidiana y de su trabajo. También expresa sus opiniones sobre diversos temas o cuestiones que le molestan. En esta oportunidad, le contó a sus cientos de seguidores que estaba cansada de soportar el acoso callejero.

“Che, ¿hay algo lunar que están todos en modo acoso callejero? ¿O es que les calienta el modo colegiala? Para saber porque vengo haciendo esto hace un rato (el signo de fuck you) y ahí me siento un poco poderosa. Después me siento para el orto”, señaló en una historia de Instagram.

Tras hacer este posteo, un usuario de la red social escribió un mensaje crítico contra la influencer: “A Nati Jota le molesta que le griten cosas en la calle. Y piba, si vas disfrazada de colegiala virgen ultra XXX ¿qué pretendés? Además mostrando las tetas. Bancatela bebé”.

Un seguidor escribió un mensaje contra Nati Jota y ella le dedicó un fuerte posteo

Cansada de ser cuestionada por su manera de vestirse, la joven le contestó a esta persona con una fotografía y un contundente mensaje: “¿¿¿Vos decís??? Bueno acostúmbrense a cerrar la boquita cuando yo me visto como se me canta el culo. Practicá con esta foto si se te viene complicando. Besitos”.

Nati Jota le dedicó una foto a un seguidor que la cuestionó por quejarse del acoso callejero

A principios de octubre, Jota se contagió de coronavirus. En Instagram, publicó un video para dar a conocer la noticia: “¿Les tiro una? Tengo coronavirus. No sé qué cara poner para decirlo...No es gracioso, ya sé. Pero bueno. Desde que empezó esto siempre me imaginé, sobre todo cuando eran pocos los que lo tenían, el momento de decir: ‘Bueno, me hisopé...’. Me lo imaginé tipo cuando te imaginás que te ganás un Martín Fierro, que pensás cómo lo vas a agradecer y después no te sale decirlo”.

Luego, la periodista explicó por qué decidió realizarse el hisopado: “Ayer empecé a sentir que me costaba oler. Y, hablando con mi familia, me fui a oler la lavandina. Y después comía y yo trataba de decir: ‘Sí, le siento el gusto’. Mmm....Era como que mordía carne y podía ser cualquier otra cosa. Así que hoy a la mañana me fui a hisopar y me dio positivo”.

Nati se mostró deprimida al enterarse de que tenía coronavirus

¿Cómo fue su reacción al recibir el resultado? “Recién estaba en el sillón y me llegó el mail. Y digo: ‘Bueno, ni en pedo...’. Tipo que empecé a zoombear en el positivo y digo: ‘¡¿Me estás jodiendo?!’”, contó. Pero aclaró: “Me siento re bien, solamente estoy un poco caída. Bastante. No, un poco caída... No tengo fiebre”, afirmó.

“Tengo un poco de tos, pero no es tos seca...No quiero decir tampoco que es tos mojada, pero va por ahí. Estoy re bien igual. Solamente estoy un poco deprimida, les digo la verdad. Más allá de que estoy caída y estoy medio larvi ahí en el sillón, ustedes me ven que estoy bien. Pero estoy medio depre porque no puedo entrenar, no puedo trabajar, no puedo ir a comprar...¡No puedo nada!”, confesó la joven. Tras su recuperación, pudo retomar sus compromisos laborales.





