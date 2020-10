Luego de los chats, Ximena Capristo le pasó la pelota a Gustavo Conti: “Ojalá salga a hablar, pero no tiene...”

Luego de haber publicado chats comprometedores entre su marido Gustavo Conti y una mujer, Ximena Capristo dijo que debería ser él quien de explicaciones sobre lo ocurrido, pero que no cree que lo haga.

“No tengo nada que decir, el que tiene que salir a hablar en todo caso es él”, le dijo la ex Gran Hermano a Ángel de Brito a través de WhatsApp y explicó que publicó las conversaciones entre el actor y la tercera en discordia porque estaba “cansada” de que la trataran de mentirosa.

Además, contó que antes de hacerlos posteos había habido una discusión entre ellos: “Me calenté y lo subí. Me arrepentí y lo borré, no quiero que mi hijo sufra, es lo púnico que me importa”. Aunque cree que el debería aclarar las cosas, duda de que lo haga: “Él no va a hablar porque no tiene huevos, ojalá salga y diga que metió la pata, pero no lo va a hacer, muere con las botas puestas”.

Hasta ahora el actor no se refirió al tema. Incluso reapareció en las redes sociales como si nada hubiera pasado, compartiendo videos de recuerdos jugando con su hijo y clips de Kwai, una red social similar a TikTok.

“Años que me callo, me aburro. Uno se termina enterando de todo”, había escrito Ximena Capristo en sus historias de Instagram junto con unas capturas de chat de su pareja, Gustavo Conti, con varias mujeres. Horas más tarde, la ex Gran Hermano borró las capturas.

Años que me callo, me aburro", fue lo primero que escribió la actriz. “Te apapaché, me tomo un avión. Lo robo, no me importa nada”, le dijo a Conti una de las mujeres y Capristo sostuvo: “La hippie no lo hace, es puro bla bla. Es chorra la señorita”. “O me lo tomo yo. Cuando me rajen”, respondió el actor. Entonces, su mujer aseguró: “Años que te rajo y no te vas. En estos textos que recibí ella le dice que van a vivir de la caza y la pesca. Qué buen chiste”.

“¡Idiotas! Hagan las cosas bien, borren todo. ¡La mentira tiene patas cortas! Buenas noches. ¿Quieren más? Me cansé de que me traten de mentirosa”, agregó la ex Gran Hermano y le dijo a la mujer que chateaba con su marido que agradeciera que guardaba su privacidad.

Ximena y Gustavo se conocieron en el 2001, en la segunda edición del reality por ese entonces conducido por Soledad Silveyra. El flechazo fue instantáneo y al poco tiempo de salir de la casa, se fueron a vivir juntos, esta vez ya sin cámaras. Seis años después la pareja se casó.

A pesar de ser mediáticos los dos, no se les conocieron escándalos hasta el verano del 2016 cuando tuvieron su primera crisis pública. En ese momento argumentaron que fue por problemas de convivencia ya que estaban acostumbrados a vivir en su casa en Tigre y para la temporada teatral alquilaron un departamento y no lograban encontrar sus espacios.

De aquel episodio salieron fortalecidos y en julio de ese año, luego de cuatro años de búsqueda, anunciaron que estaban esperando un hijo. El 22 de enero del 2017 nació Félix.

