Ximena Capristo, luego de publicar los escandalosos chats de Gustavo Conti con otra mujer: “Quién va a detenerme”

“Años que me cayo, me aburro. Uno se termina enterando de todo”, escribió Ximena Capristo en sus historias de Instagram junto con unas capturas de chat de su pareja Gustavo Conti, con varias mujeres. Horas más tarde, la ex Gran Hermano borró las capturas.

Sin embargo, parece que la cosa no quedó ahí. Si bien ni ella ni el actor hablaron públicamente de lo ocurrido y de si existe o no una crisis profunda en la pareja, la morocha volvió a usar sus redes sociales, esta vez con un curioso posteo, ¿dedicado al papá de su hijo Félix?

“La pregunta no es ¿quién va a dejarme? La pregunta es ¿quién va a detenerme? Buenas noches", escribió super determinada Capristo en su cuenta de Instagram junto con una foto en la que se la ve sonriente y tranquila.





De inmediato la publicación recibió más de veinte mil “Me gusta” y más de setecientos comentarios: “Qué triste es terminar así .. que triste que haya perdido a un mujerón por algo pasajero”, “La pregunta es, ¿tan poca dignidad tienen vos y tu marido? Esto es puro teatro como cuando te hiciste la ofendida porque él likea a Pampita”, “Así es reina, sos hermosa mujer, adre y tenés todo por delante aún” y “Siempre adelante y con la cabeza en alto sino la corona se cae”.

Fue durante la madrugada del lunes cuando, tras una cena el domingo, la actriz hizo públicas las presuntas capturas de chats entre quien es su pareja desde hace veinte años y varias mujeres. En las conversaciones ambas partes planean encontrarse en algún momento y él hasta bromea con que su mujer lo va a echar de su casa.

(@gusconti)





“Años que me callo, me aburro”, fue lo primero que escribió la actriz. “Te apapaché, me tomo un avión. Lo robo no me importa nada”, le dijo a Conti a una de las mujeres y Capristo sostuvo: “La hippie no lo hace, es puro bla bla. Es chorra la señorita”. “O me lo tomo yo. Cuando me rajen”, respondió el actor. Entonces, su mujer aseguró: “Años que te rajo y no te vas. En estos textos que recibí ella le dice que van a vivir de la caza y la pesca. Qué buen chiste”.

“¡Idiotas! Hagan las cosas bien, borren todo. ¡La mentira tiene patas cortas! Buenas noches. ¿Quieren más? Me cansé de que me traten de mentirosa”, agregó la ex Gran Hermano y le dijo a la mujer que chateaba con su marido que agradeciera que guardaba su privacidad.

Según dio a entender la actriz, hay chats de varias épocas: “Siempre lo supo que me iba a cagar. Puérpera se burlaron de mí y no es la única... No te hagas la boluda porque te menciono. Después fue... Uno se termina enterando de todo”.

Horas más tarde Capristo se arrepintió y borró los chats de las redes sociales y bromeó con que era una nueva Sabrina Rojas, quien también había publicado posteos contra su marido y luego los borró. Sin embargo, aclaró: “Pero yo no soy tan boluda para decir que me hackearon”.

