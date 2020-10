La conmovedora despedida de Nico Vázquez al padre de Gimena Accardi: “Quedate tranquilo que seguiré cuidando a la luz de tus ojos”

Gimena Accardi, su papá Hugo y Nico Vázquez

Nico Vázquez utilizó su cuenta de Instagram para despedir a su suegro Hugo, el padre de Gimena Accardi que falleció el martes pasado después de haber estado internado durante 55 días. El escritor tenía 62 años y había contraído coronavirus, lo que derivó en un cuadro de neumonía bilateral.

“Hasta siempre, Huguito. Cuántas enseñanzas dejás. Gracias por tantos años de amor, tantas charlas compartidas, tantos River vs Boca disfrutados, vinos y abrazos que extrañaré tanto. Sos de las personas que más me han dicho ‘te amo’ en mi vida”, comienza el texto que el actor compartió en la red social en la que tiene casi tres millones y medio de seguidores.

El marido de Gimena Accardi acompañó el escrito con una foto en la que está abrazado a su suegro y ambos se miran con complicidad y el amor que incorporaron en los años que los actores están juntos. “Qué manera de festejar lo que nos pasara, sostenernos si lo necesitábamos, reír fuerte en un teatro hasta distraer a la platea”, recordó sobre las distintas situaciones que vivieron juntos, como familia.

“'A mi me gusta escribir, ¿sabés? Pero más me gusta leer lo que causa en el otro. Si le hice bien, ya está'”, me dijiste una vez. Ese eras vos, un buen tipo”, agregó y definió a Hugo Accardi como “suegro, amigo, escritor y arquero”. "Nos faltará uno para el fútbol ahora y no será fácil encontrarlo. No todos pueden volar sin capa, convertirse en la valla menos vencida y llevarse algún récord. ‘No se peleen, ni peguen tantas patadas, chicos. Es importante ser el equipo Fair play (juego limpio)’. También eso nos decías...”.

La foto con la que Nico acompañó el conmovedor posteo (IG: @nicovazquezok)

“Quedate tranquilo que seguiré cuidando a la luz de tus ojos, tu hija Gime, quién no sólo lleva tu sangre, sino tu esencia: una mujer maravillosa”, agregó Nico haciendo referencia a su mujer, la actriz que también utilizó las redes sociales para dedicarle unas emotivas palabras a su padre.

“Te despido con orgullo y admiración, porque no merecés otra cosa”, siguió el actor que también agradeció la atención que su suegro recibió en el Sanatorio Finochietto. “En todo momento lo cuidaron con mucho amor y profesionalismo. Ojalá el personal de salud algún día tenga el reconocimiento que merecen, en todo sentido. En 55 días hicieron todo para que te quedaras acá, pero vos (como en el arco) ya querías volar. Ahí también marcaste un récord”.

Nico también compartió en Instagram Stories una foto de su suegro (IG: @nicovazquezok)

“Hasta siempre, León. Te amo, Huguito. Sé que estás acá y estarás siempre”, concluyó Nico Vázquez en el emotivo posteo que le dedicó a su suegro. Entre los sentidos mensajes que recibió el actor de sus colegas famosos, se destacó el de su mujer, Gimena Accardi, quien le escribió: “Te amaba y admiraba con locura. Y yo te amo más”.

Marcela Kloosterboer, que fue compañera de ambos a lo largo de estos años de carrera, indicó: “Lindas palabras, Nico. Abrazo grande para los dos”. Lali Espósito, a la distancia desde España también acompañó a la pareja: “¡Uff... amigo! Te abrazo. ¡Los amo! Un grande total Hugo”.

Paula Chaves, María del Cerro, Fede Bal, Verónica Lozano, entre otros famosos, le enviaron sus condolencias a Nico Vázquez y Gimena Accardi.

