Lali Espósito comenzó los festejos de su cumpleaños en España y pidió tres deseos muy especiales

El festejo de cumpleaños de Lali Espósito (Video: Instagram)

La diferencia horaria que separa a Buenos Aires de las Islas Canarias hicieron que Lali Espósito comenzara los festejos de su cumpleaños cuando en la Argentina todavía eran las ocho de la noche del viernes. La actriz y cantante se encuentra en España rodando la serie de Netflix Sky Rojo, que protagoniza junto a la actriz española Verónica Sánchez y la cubana Yany Prado bajo la dirección de Álex Pina y Esther Martínez, los creadores de éxitos como La Casa de Papel y Vis a Vis. Y, apenas su reloj marcó las 0 horas del sábado, fecha de su natalicio, sopló las velitas junto a sus compañeros de trabajo en Tenerife.

Lejos de sus afectos y recién separada de su novio, Santiago Mocorrea, Lali demostró haber generado un muy buen vínculo con los actores y productores con los que por estos días comparte la mayor parte de su tiempo. Y, por eso, no dudó en compartir el momento en el que ellos le cantaban el “feliz cumpleaños” mediante una trasmisión en vivo de Instagram.

Frente a la torta, Lali pidió sus tres deseos. El primero fue “que se acabe el puto COVID”. El segundo, prefirió guardárselo para sí. Y el tercero fue que todos los que la acompañaban en esa cena tuvieran “salud”. “Los quiero mucho”, les dijo a quienes la rodeaban, mientras bromeaba preguntando por su mamá. Y, enseguida, se permitió saborear el pastel metiéndole su dedo índice para luego llevárselo a la boca.

Lali y el saludo de sus compañeros

Cabe señalar que, teniendo en cuenta las medidas de distanciamiento social que rigen en muestro país, resultó extraño ver a la actriz y cantante abrazando y besando a sus nuevos amigos y sin usar tapabocas. Pero lo cierto es que, en el lugar en el que se encuentra actualmente, la propagación del coronavirus está mucho más controlada. De todas formas, en el mismo video se muestra cuando los meseros del restaurante cuentan que habían llegado coches de la policía a pedir que quitaran la música, ya que todavía hay muchas actividades sociales que se encuentran limitadas.

Horas antes de la celebración y cuando recién terminaba su jornada laboral, Lali había subido a sus historias un mensaje en el que reflexionaba sobre este momento tan particular en su vida. “Es un cumpleaños distinto. Me toca sola, en otro lugar, en otro país, extrañando mucho a mis amigos y a mi familia. Pero acá tengo grandes nuevos amigos, compañeros maravillosos, que me están abrazando y arropando. Y el fandom español que está ahí, súper presente", comenzó diciendo.

Y luego continuó: "29 años estoy cumpliendo, nada más y nada menos. Me siento una privilegiada de estar rodando esta serie, de estar por lanzar mi cuarto disco, de estar creciendo mucho como persona y como mujer”.

La cantante hizo grandes amistades en España

Cabe destacar que, en paralelo a su trabajo como actriz, días atrás Lali estreno del videoclip del tema Soy de volar, que grabó junto al grupo español Dvicio, en el que se muestra la historia de amor de los personajes interpretados por la argentina y Andrés Ceballos, líder de la banda. Y que, luego de que muchos de sus fans manifestaran su deseo de ver ese romance en la vida real, Espósito los sorprendió mostrando un apasionado beso con la modelo venezolana Alejandra Efímer, la novia del cantante.

