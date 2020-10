La historia detrás de Súbete a mi moto, la serie sobre el exitoso grupo Menudo y el surgimiento de Ricky Martin

Trailer de "Súbete a mi moto"

La historia de uno de los grupo musicales más populares de Latinoamérica, merecía ser contada. Así lo entendieron los productores Mary Black y Leonardo Zimbrón cuando se sumaron al proyecto de Súbete a mi moto. El surgimiento de Menudo en Puerto Rico fue consecuencia de la mente de su creador, Edgardo Díaz, que entendió que los chicos debían ser los miembros de su banda.

Díaz elegía a niños preadolescentes que no se hubieran desarrollado hormonalmente y que mantuvieran sus voces de pequeños. La frustración por crecer provocaba mucha desazón entre los chicos que no querían bajarse de este fenómeno musical. Y hablar de Menudo sin mencionar a uno de los integrantes estrellas es casi un pecado. Ricky Martin, fue uno de esos chiquitos que comenzó su carrera en esta banda y todo ese proceso es reflejado en la serie. Teleshow entrevistó a algunos de los personajes centrales de esta historia: Yamil Urena, puertoriqueño que se puso en la piel de Eduardo Díaz (creador del grupo) y Rocío Verdejo, que le da vida a una fanática del grupo.

"Subete a mi moto", la serie sobre Menudo

—Yamil, ¿cómo fue la composición del personaje de Edgardo Díaz este productor musical tan polémico y talentoso a la vez?

—Urena: Es un personaje muy complejo. Edgardo era una persona que tenía una visión muy clara de lo que quería y que, quizás, no siempre la compartió pero lo dio todo para alcanzarlo. Para mí es brillante. Es un personaje latino que enseña lo que es el éxito, que usualmente los latinos tienen personajes con otras líneas argumentales. Vi entrevistas de más de 7 horas y media de Edgardo, que se usaron para contar esta serie. Estudié sus movimientos corporales, su psicología. Es un personaje vulnerable, brillante, que también tiene sus defectos y ahí le toca al televidente decidir y envolverse en la trama. Como actor sé lo que es tratar de armar una carrera artística, muchas veces es muy cuesta arriba y te enfrenta con la desilusión. Y por otro lado recogí de los niños de Puerto Rico lo que es la inocencia, decirles “te vas mañana, hoy es tu última escena.” y a mí Yamil se me estrujaba el corazón cuando los niños debían irse.

—¿Conocían la banda y sus canciones antes de sumarse a este proyecto?

—Verdejo: Yo soy generación Menudo. No era fanática, aunque sí sabía sus canciones. Solamente hubo un integrante de Menudo mexicano y resultó que yo era amiga de él. Entonces llegabas a su casa y estaban las fanáticas, gritando con peluches, chocolates, flores. En esa época ser fan era muy distinto a ser fan ahora: tenías los posters en la habitación, comprabas el disco, lo ponías en el tocadiscos y todo ese recuerdo para mí fue maravilloso.

Entrevista a Yamil Ureña, actor de "Súbete a mi moto", la serie sobre Menudo #Entrevista

—Uno de los integrantes más famosos de la banda fue Ricky Martin, ¿cómo piensan que va a recibir la historia que cuenta Súbete a mi moto?

—Urena: ¡Estamos deseosos de saber eso.! Fue una responsabilidad muy grande contar esta historia porque estás retratando a personas que están vivas. Por ejemplo, yo soy de Puerto Rico y Ricky Martin acá es un ídolo, nos ha dado tanto a nuestra isla. ¡Hasta tengo una similitud con él ya que nací el 24 de diciembre el mismo día de Ricky!

—¿Pudiste conocerlo?

—Urena: Tuve la oportunidad de conocerlo hace dos años en un recital en Las Vegas y, después del concierto, pude entrar a backstage y compartir tiempo con él. Fue surrealista, siempre había escuchado que era un ser humano increíble y tenía un corazón muy tierno. Y eso fue así. Yo entré al camerino y me dijo: ¡No puedo creer que llegaste que viniste a mi concierto, gracias por venir! Y yo me dije ¿Qué está pasando? Entonces me mira diciendo “No eres tú”, (risas), Me confundió, pensó que era Robert Avellanet, otro de los integrantes de Menudo! Y da la casualidad que yo soy amigo de Robert. Entonces tuve con Ricky una conexión increíble. Así que no sé qué va a pensar, yo no tengo comunicación con él, pero sí me gustaría que supiera que con mucho respeto hicimos esta historia. Para esta nueva generación ser parte de Menudo es un honor.

—¿Creen que hoy en día podría ser posible el surgimiento de una banda como Menudo'?

—Verdejo: Yo creo que es imposible replicar el éxito de Menudo, que incluso en ese época se intentó imitar con otras bandas y no se pudo. Era otra música, las interpretaciones, eran artistas diferentes. Han cambiado mucho los tiempos y los nuevos intentos no ha funcionado

—Urena: Menudo fue la boy band que inició el concepto. Sería imposible otro Menudo, la gente se enamoraba de las canciones y el talento. Edgardo le dio a las fans un sinnúmero de emociones que sería imposible repetir hoy.

Súbete a mi moto invita a cantar las canciones de la banda, a ver las presiones de estos niños empujados por sus padres para poder triunfar y a un grupo de adultos que entendió cómo era el negocio. A lo largo de la existencia del grupo pasaron 39 jóvenes hasta su disolución. La serie de Amazon Prime Video, que se estrena hoy, remite a la nostalgia, al tiempo que no vuelve y a la ilusión del éxito que a veces se alcanzó y otras quedó en el mero intento.

SEGUÍ LEYENDO

Ricky Martin: amores, desdichas y renacer del ídolo que desafió la industria musical para vivir en libertad

Elvis Presley, Ayrton Senna, Carlos Menem, Diego Maradona: todas las biopics que se vienen