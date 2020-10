Un paquete de yerba en Seinfeld, una canción extraña en Friends y más: las veces que apareció la Argentina en las series más famosas del mundo

El paquete de yerba en "Seinfeld"

Rastrear a la Argentina en las ya demasiadas series de éxito de todo el mundo es una tarea infinita. No solo por la enorme presencia de artistas argentinos que participan en ellas sino porque debido a los más variados motivos, nuestro país suele colarse en diferentes argumentos de ficción.

Muchos recordarán rápidamente las apariciones fallidas: una de las películas de la saga X-Men comienza en Villa Gesell, pero con una particularidad: está lleno de montañas, como si fuera en verdad Bariloche. La referencia a los nazis que se refugiaron en la Argentina nunca faltan, pero en las obras de Hollywood suele haber también hay menciones al tango, a Perón, a Evita, a las crisis económicas, a la comida…

En esta nota no repararemos en las apariciones en películas (merece ranking aparte) sino tan solo en series. Algunos preguntarán qué es la patria y qué sentido tiene todo esto, pero ellos quedarán fuera del juego. Para los otros, los que se emocionan acaso tontamente pero con honestidad con la simple aparición de nuestro país en distintas series de televisión, podrán seguir leyendo con nostalgia, sorpresa, ¡y hasta indignación! Comencemos.

Un paquete de yerba en Seinfeld y, una vez más, el refugio para un nazi

La primera aparición es en uno de los episodios más recordados de la sitcom: “The Soup Nazi” (el Nazi de la Sopa). Es un capítulo en el que descubren el mejor lugar para comprar sopa de todo Nueva York pero hay un problema: su dueño es un autoritario (un nazi, lo llaman), que decide a quien venderle sopa y a quien no. Por supuesto, el grupo de amigos conformado por Jerry, Elaine, George y Kramer se lo ganan de enemigo y el soup nazi les dice: “no soup for you” (no hay sopa para ustedes).

No queda ahí, de alguna manera Elaine se las ingenia para encontrar las recetas secretas del cocinero y con ello le arruina el negocio, como forma de venganza. Sobre el final del capítulo, tras los créditos, otro perosonaje (Newman) le cuenta a Jerry lo que sucedió y le dice que el soup nazi decidió irse del país, ¡y se irá a vivir a la Argentina! Obviamente, la elección no es fortuita y es una clara referencia histórica.

La segunda referencia corresponde al primer capítulo de la novena y última temporada. Es una aparición más pequeña y más extraña: mientras Jerry y Kramer discuten en la cocina de un restaurante, de fondo se ve en un estante un paquete de yerba de una marca Argentina. ¿El motivo? Nunca se explicó.

Friends y la canción de Phoebe

“Y hay un país que se llama Argentina/ Es un lugar que nunca he visto/ Pero me dicen por cincuenta pesos/ Puedes comprar un bazo humano/ ¡Bazo humano!/ ¡Olé!”. Lo canta Phoebe Buffay en el episodio 19 de la novena temporada, del año 2002. ¿Por qué? Está desempleada y se le ocurre probar suerte como música callejera en la puerta de Javú, el restaurante donde trabaja Mónica.

De dónde saca sus letras es un misterio insondable, casi tan inexplicable como el hecho de que relaciones a nuestro país con la venta de órganos humanos, aunque la identificación de todo país sudamericano con todo crimen posible no parece tan extraña de encontrar en las ficciones norteamericanas.

How I Met Your Mother, in Argentina

Después de muchas ides y venidas, Robin Scherbatsky -la protagonista femenina de How I Met Your Mother- comienza a salir con Ted Mosby (enamorado de ella desde el primer capítulo). Robin es periodista y aventurera, Ted arquitecto con el sueño de casarse y formar una familia.

Acá entra nuestro país: los personajes se dan cuenta de que quieren cosas distintas en la vida cuando ella dice que le gustaría, por ejemplo, irse a vivir a Argentina. La respuesta inmediata de él es decirle que la acompañaría. Luego, conversando sobre esto con su amigo Barney Stinson es cuando sucede la escena: Barney le explica la situación económica del país, habla de la devaluación del peso y de Ferrocarriles Argentinos.

Con el correr de los capítulos, Ted y Robin se separan (aunque él nunca deja de estar enamorado de ella). Robin efectivamente se va a la Argentina y ahí conoce a Gael (interpretado por Enrique Iglesias). La pareja dura apenas unos episodios.

Pasan las temporadas, Robin se enamora de Barney ahora y se casan. ¿Luna de miel? Dónde sino en la Argentina. Ya en nuestro país, territorio proclive a las crisis, se dan cuenta de que se quieren divorciar.

Un clásico: el Súper Agente 86 y el aeropuerto de Ezeiza

Año 1967. Tercera temporada del Súper Agente 86. Episodio número 6 (estrenado exactamente el 28 de octubre del año antes mencionado). La organización criminal KAOS está en condiciones de lanzar explosiones sónicas a voluntad y la ciudad de Nueva York está bajo amenaza. Por supuesto, es un caso para el agente especial Maxwell Smart, que junto a la 99 intentarán detener a los delincuentes.

Sin embargo, las cosas no salen del todo bien y ambos son secuestrados y les hacen creer que los envían a la Argentina. La primera referencia es una voz que anuncia que están en el aeropuerto de Ezeiza. Luego, cuando Max se da cuenta de que está en la Argentina, comienza a hablar en español con tono tanguero. ¡Imperdible momento!

Los Simpons, siempre presentes

Las referencias a la Argentina en Los Simpsons son muchísimas. Más aun desde que su creador, Matt Groening, se enamoró de una argentina y conoció más el país. Pero ya desde los inicios aparecen referencias.

Una de las más recordadas es en la sexta temporada (cuando Los Simpsons aun eran los Simpsons...). Bart discute con Lisa sobre hacia dónde gira el agua del baño. Ella le dice que en el hemisferio sur gira para el lado opuesto al hemisferio norte. Bart entonces hace girar un mapamundi y lo detiene al azar en la Argentina, un país del que sabe tan poco como de la marca del mapamundi (al que también confunde con un país).

Dexter, y su oda a la Argentina

No todos fueron equívocos o burlas a la situación económica. En la serie policial Dexter también aparece el país pero de una manera extraña. Sucede en el episodio ocho de la temporada número siete. Sobre el final, Dexter (el protagonista de la serie), dice un peculiar texto en el que asegura que todo el mundo desea una Argentina.

“Todo el mundo quiere una Argentina. Un lugar donde la pizarra se borre. Pero la verdad es que Argentina es solo Argentina. No importa a dónde vayamos, nos llevamos a nosotros mismos y a nuestro daño con nosotros. Entonces, ¿es el hogar el lugar al que corremos o es el lugar del que corremos solo para escondernos en lugares donde somos aceptados? Lugares que se nos parecen más a nuestro hogar, porque finalmente podemos ser quienes somos”, dice.

A su manera, la nota tal vez dé la razón a Dexter: todo el mundo quiere su Argentina.

*A quienes quieren ver más menciones, recomendamos la cuenta de Instagram @argentinalia_ (dedicada a recopilar apariciones de la Argentina en películas y series).

