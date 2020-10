Patricia Sosa contó el místico motivo por el que se hizo vegetariana: “Me dijeron que la carne inhibe la telepatía”

Patricia Sosa contó por qué dejó de comer carne (Video: "Masterchef Celebrity", ElTrece)

Patricia Sosa ama la cocina. Y, desde el primer momento en el que entró al estudio de Masterchef Celebrity, en Telefé, se mostró feliz de la vida. Sin embargo, desde hace ya algunos años, la cantante decidió cambiar su alimentación y dejar de comer carne. Y está claro que, para una persona vegetariana, no es nada fácil cocinar con productos de origen animal.

Sin embargo, en la edición de este martes del programa que conduce Santiago del Moro, la participante no se amedrentó a la hora de tener que seleccionar ingredientes “a ciegas” para preparar una receta. Y, en todo momento, se mostró bastante segura de lo que estaba cocinando.

Claro que, cuando llegó el momento de enfrentar al jurado compuesto por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis, la cantante no pudo evitar que la embargaran los nervios. “Tenés que caminar con tu plato y ves a tres personas que no se mueven, que están duras mirándote fijo”, reconoció.

Patricia había elaborado unas mollejas acompañadas con arroz y verduras a las que les puso un particular nombre: “Mollejas vírgenes”. ¿El motivo? “Jamás las probé, yo no como carne”, le explicó a Martitegui cuando éste le preguntó por su preparación. “Ah, me dejás más tranquilo”, le dijo irónico el chef mientras degustaba el plato.

“Es todo a ojo”, explicó la cantante en un segmento editado del programa. “¿Como las cocinaste?'”, le preguntó entonces Betular con su tenedor en mano. “Con vino blanco. Le hice un colchoncito primero de aceite de oliva, después un colchoncito de cebollas hasta que se doraron”, contó la participante.

Patricia Sosa tuvo varias experiencias sobrenaturales

A su turno, de Santis le pidió que le contara el motivo por el que había decidido hacerse vegetariana. “¿Te cuento la verdad o más o menos?", le consultó Patricia. Y el italiano el dijo que explicara con detalles el por qué de su decisión.

“Un día subí a un cerro muy alto. Fui a hacer un avistaje de luces, de seres de otro plano", comenzó relatando entonces Patricia, captando la atención de todos sus compañeros. Y siguió: "Pero cuando bajaba de la montaña, una montaña muy alta, la bruma me tapa de aquí para abajo -dijo señalándose el torso-. Y era muy difícil bajar, muy difícil”.

Sin que los chefs pudieran dejar de mirarla, la cantante siguió contando. “Entonces pensé: ‘¡Dios mío, que se ilumine algo porque nos vamos a caer!’ Y en eso, una luz se puso en el camino y nos guió hasta la salida”, aseguró.

¿Qué tiene que ver este relato místico con la decisión de Patricia de hacerse vegetariana? Pues el final de su relato dejó a todos atónitos. “Entonces, la señora contactada se dio vuelta y me dijo: ‘Deberías dejar de comer carne porque tiene una toxina que inhibe la telepatía’. Y no comí nunca más”, concluyó la cantante.

Cabe recordar que, en más de una oportunidad, Sosa relató sus experiencias sobrenaturales en el Cerro Uritorco, dónde durante uno de sus show al terminar un tema llamado Luces, llegó a ver veinte naves en el precipicio. Y también contó que en un recital sintió que su cabeza no tenia tapa y empezó a ver el aura de las personas.

