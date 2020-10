Tras el positivo de su hija, Guillermo Andino confirmó que también tiene coronavirus

Guillermo Andino (Foto: Santiago Saferstein)

Guillermo Andino se ausentó a su programa, Informados de Todo, por América, el viernes por la mañana. Una vez comenzado el ciclo salió al aire por teléfono para explicar qué era lo que había sucedido, pero considerando los tiempos que corren, era casi un hecho que se encontraba aislado en su hogar.

Efectivamente, Andino explicó que su hija mayor, Sofía, se había realizado el hisopado de coronavirus, cuyo resultado, positivo, había llegado el viernes a primera hora. Por ese motivo tuvo que ausentarse de urgencia al programa y tanto él como su esposa, Carolina Prat, y sus tres hijos, Victoria, Ramón y la mencionada Sofía, se aislaron en su casa.

Sin perder el tiempo, toda la familia se realizó los estudios correspondientes, que indicaron que Andino también se contagió de coronavirus. Por lo tanto, él y su hija mayor se encuentran completamente aislados. Los otros tres integrantes del núcleo familiar dieron negativo de COVID-19 y están cumpliendo con la cuarentena estricta en el hogar. Todos se encuentran en buen estado de salud.

Así lo confirmó el propio Andino en diálogo con Teleshow : “Di positivo ayer y tanto mi hija mayor como yo estamos aislados y asintomáticos. Caro, Victoria y Ramón, afortunadamente, dieron negativo”.

Guillermo Andino junto a su esposa, Carolina Prat, y sus hijos, Victoria, Ramón y Sofía

Todo había comenzado unos días atrás, cuando Sofía notó algunos síntomas compatibles con el virus. “Ella tiene alergia con estos cambios estacionales. A mí también me pasa, siempre estamos como un poco resfriados y nos pega mucho el cambio de clima y lo que cae de los árboles. En el caso de ella, ayer (por el jueves) se levantó con la voz tomada y mientras tomaba un té se dio cuenta de que casi no le sentía el gusto. Entonces, no sabía si era por el resfrío o un síntoma de COVID”, relató el periodista a este medio.

Para despejar todo tipo de dudas, la joven se dirigió a un centro médico de Lomas de San Isidro para realizarse el hisopado, cuyo resultado llegó el viernes a primera hora: positivo de coronavirus. De esta manera, Andino avisó de urgencia a América que no iba a poder ir al canal, y no llegó a hacer los arreglos necesarios en su casa para poder salir al aire por Zoom, así que lo hizo por teléfono.

La primera medida que se tomó fue aislar por completo a Sofía y el resto de la familia se hisopó. A la espera de los resultados, cuando todavía no sabía que él también tenía coronavirus, Andino contó que su deseo es continuar haciendo el programa desde su casa, aún si se confirmaba que se había contagiado.

“No sé cuál es el protocolo del canal en esos casos, pero si es por mí, seguiría saliendo al aire desde casa”, fueron sus palabras.

Guillermo Andino y Carolina Prat

Además, en diálogo con Yezze en Informados de Todo, Andino agradeció la contención que le brindó América y dijo: “Hay que cuidarse, nadie está exento. le puede pasar a cualquiera. Pero bueno, es un baldazo de agua fría”.

Por lo pronto no se sabe si Andino conducirá su programa por Zoom desde su hogar mientras se recupera, o si se tomará el tiempo necesario para recuperarse por completo y volver al ruedo. Lo importante, está claro, es que todos se encuentran bien.

