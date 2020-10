Otro caso de coronavirus en el Cantando 2020: el locutor Martín Salwe dio positivo

Martín Salwe, locutor del "Cantando" (@martinsalwe)

Muchos trabajadores de la televisión se contagiaron de coronavirus. Ahora, Martín Salwe, locutor del Cantando 2020, anunció a través de su cuenta oficial de Twitter que dio positivo. En los próximos días se mantendrá aislado en su casa hasta su recuperación.

“Hoy me realicé el hisopado y di positivo de COVID-19. Gracias a todos por sus mensajes y a @laflia_ok por el cuidado en todo momento. Estoy cumpliendo con el aislamiento y el seguimiento médico. Espero nos reencontremos pronto”, escribió el conductor en la red social.

Durante su ausencia, Andrea Taboada fue la elegida para ocupar su lugar en el ciclo conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández en el prime time de El Trece. La periodista y locutora también se desempeña como una de las panelistas de Los ángeles de la mañana.

El mensaje de Martín en Twitter que confirmó haber dado positivo

En el reality de canto, ya hubo otros casos de coronavirus. Flor Torrente también debió cancelar su participación tras realizarse el hisopado. Ángel anunció la noticia en el programa y la actriz grabó un video en sus historias de Instagram: “Recibí muchos mensajes preguntándome si tengo COVID. Y sí... tengo COVID”.

“Estoy guardada (desde) hace un par de días en mi casa. Estoy bien. No tengo ningún síntoma más que como una sensación de alergia y congestión”, dijo la hija de Araceli González, mostrándose con un muy buen semblante más allá de evidenciar cierto cansancio, algo habitual en el transcurso de la enfermedad.

“Para cuidarnos y resguardarnos, todo mi equipo va a ser reemplazado por otro”, explicó Torrente, cuyo partenaire es el artista Michel Hersch. Paula Trápani, la panelista del ciclo Hay que ver que se emite por El Nueve, ocupó su lugar en el reality. En solo dos días, preparó el tango Malena de Cacho Castaña y recibió buenos comentarios de su performance de parte de los jurados del certamen.

Andrea Taboada lo reemplaza durante su ausencia en el ciclo (@martinsalwe)

Otro caso positivo fue el de Fredy Villarreal. El humorista no es participante del Cantando pero se contagió mientras preparaba su debut en el ciclo de LaFlia para acompañar a Alex Caniggia en la gala de tres, donde los participantes suman a un artista a su equipo. Como reemplazo eligieron a Roberto Peña.

También Villarreal estaba trabajando en el especial de ShowMatch, que como confirmó su conductor y productor Marcelo Tinelli, podrá verse el lunes 26 de octubre en la pantalla de El Trece. El comediante había adelantado que está preparando los personajes que interpretará en este especial, entre ellos, Alberto Fernández y Mauricio Macri.

Por otra parte, cabe destacar que esta semana se confirmó que Martín Campilongo se contagió de coronavirus. La noticia la dio a conocer la esposa del humorista, Denise Dumas, en Hay que ver, el programa de espectáculos que conduce con José María Listorti por la pantalla de El Nueve.

“Martín ahora está un poco mejor. Lo más loco es que él no salía para nada, solo a hacer compras. El lunes a la noche me dijo que no se sentía muy bien. Durante toda la madrugada tuvo 38 de fiebre. Ayer llamamos rápido para que vengan a hisoparlo y nos enteramos que era COVID positivo”, aseguró desde su casa en una comunicación por Skype que realizó con sus compañeros de trabajo.

Desde que aparecieron los síntomas, toda la familia permanece aislada. La modelo y sus hijos no se realizaron el hisopado, ya que son considerados positivos por mantener un contacto estrecho con Campi. Durante la charla, Denise comentó que comenzó a tener síntomas: “Ayer a la tarde tomé un trago de jugo y fue como tomar agua. No siento ningún olor. Me pueden hundir en vinagre, en nafta. No siento nada”.





