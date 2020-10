A solas con Patrick Dempsey: su experiencia con un famoso que admiraba y el consejo que se daría si pudiese verse de chico

Patrick Dempsey en Los Angeles, en agosto de 2019 (Crédito: Shutterstock)

Patrick Dempsey empezó su carrera siendo muy joven allá por los 80 cuando por unos pocos pesos aceptaba ser el novio de la chica más linda y rica del colegio. La película era Novia se alquila y a partir de allí la vida de este joven ojos celestes no sería la misma. Luego llegarían otros films como Sweet home Alabama junto a Reese Witherspoon, Encantada en los 2000 junto a Amy Adams y Quiero robarme a la novia, y así se convertía en el rey de las comedias románticas.

Pero sin duda el papel que lo marcó para siempre fue el del doctor Derek Shepard en la serie Grey’s Anatomy en el 2005, personaje que interpretaría hasta el 2015. Los rumores de su alejamiento de esta ficción creada por Shonda Rhimes fueron infinitos. Pero ninguno de ellos confirmados. Lo cierto es que se alejó de la serie luego de diez temporadas. Un año más tarde regresaría al ruedo para formar parte de la película El bebé de Bridget Jones.

Nuevos vientos corren en la vida profesional de Patrick que combina su labor de actor y las carreras de bicicletas de las que se hizo fanático luego de sumarse a una acción benéfica contra el cáncer.

Tráiler de la serie Devils

Por lo pronto, el próximo 1 de octubre a las 22.50 se estrena la serie Devils por Universal TV que trae de vuelta a la televisión a Patrick Dempsey. En diálogo con Teleshow nos contó acerca de su relación con la fama y con qué directores le gustaría trabajar.

Ahora lo veremos en Devils bajo la piel de Dominic Morgan, director de un banco en Londres. La relación de su personaje con Massimo Ruggeri (Alessandro Borghi), director de operaciones del banco, será la clave de esta historia llena de traiciones, lealtades, conspiraciones, estafas financieras y relaciones personales complejas. La serie está ambientada en Londres en 2011 en plena crisis económica europea.

—¿Por qué decidiste formar parte de Devils? ¿Qué cosas te atrajeron más de la serie?

—-Me gustó mucho la historia, me interesó lo que querían contar y tenía la oportunidad de trabajar en Roma. ¡Era imposible que me negara! Aparte es una serie que está bien hecha, posee un gran elenco internacional y la historia es impredecible.

Patrick Dempsey

—¿Cómo es tu relación con la fama y con las personas que se te acercan para una selfie?

—Bueno, mira cuando estoy afuera y la gente se me acerca lo tomo con mucha responsabilidad. Las personas que se me acercan siempre lo hacen con mucho respeto y son muy amables, y yo trato entonces conectar con ellos y tomarme la foto que los hace feliz. Y las veces que no puedo hacerlo, porque estoy con mi familia, al menos les digo “Hola”, me presento y los saludo. Yo trato a la gente como me gustaría que me traten.

—¿Te ha pasado de pedir un autógrafo cuando no eras famoso?

—Tengo una anécdota en los inicios de mi carrera: Yo era muy fanático de Willy Wonka y la fábrica de chocolate, de la primera versión, la original. Y recuerdo haberme cruzado con Gene Wilder (el protagonista de ese film que luego hizo Johnny Deep) y estaba rodeado de mucha gente y muy ocupado. Y me acerqué hasta él y le agradecí por su interpretación de Willy Wonka y le dije qué importante había sido ese film para mí. Y Gene fue tan amable conmigo, me dio toda su atención ... .y yo nunca olvidé eso. Significó todo para mí, que me reconociera y me dedicara su tiempo. Y también me pasó que me acerqué a otra persona y me trató muy mal, con desprecio. Entonces me dije: Yo nunca voy a ser ese tipo de individuo porque nunca sabés quién es la persona que se te puede acercar. Esas dos experiencias me enfrentaron a la idea de cómo tenía que actuar ante una situación similar. Entonces cuando salgo a la calle lo hago con responsabilidad de ser respetuoso y comprometido con los demás.

—¿Cómo estás viviendo estos días de pandemia?

—Estoy en Maine ahora, acabo de llegar. Estuve en Los Ángeles, justo cuando mi hija se graduó que tuvo una experiencia diferente en comparación a los egresos anteriores. El resto de mis hijos hace escuela online. Es un desafío para todos. Por suerte todos tenemos salud y tomamos las precauciones de usar la máscara cuando salimos, respetamos la distancia social

—Si pudieras viajar en el tiempo y te encontraras con vos mismo siendo un niño, ¿qué consejo te darías?

—-Es una gran pregunta...Creo que me diría que disfrute cada momento sin presiones, que no me preocupe si las cosas no funcionan. Y creo que es algo que tenemos que tener presente hoy en día: vivir nuestro presente. Porque es todo lo que tenemos.

Patrick Dempsey como Derek Shepherd

—¿Disfrutas más trabajando en series o en películas?

—En realidad yo disfruto de trabajar. Pero creo que ahora con la posibilidad de las plataformas de streaming y esta nueva edad dorada de la televisión, con contenidos muy buenos es una muy buena oportunidad trabajar en TV. Cada usuario es su propio programador con la posibilidad del streaming.

—¿Con quién te gustaría trabajar en la industria que todavía no lo hayas hecho?

—Me gustaría poder trabajar con Christopher Nolan o con Martin Scorsese. Admiro mucho su trabajo. Y también me gustaría participar de un Western, todavía no hice uno y tengo muchas ganas de hacerlo.

