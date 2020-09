Flor Torrente dio positivo de coronavirus y será reemplazada en el “Cantando 2020”

Flor Torrente (Foto: Instagram)

Ángel de Brito sorprendió a todos los fanáticos del Cantando 2020 al anunciar, sobre el cierre de la emisión del viernes, que Flor Torrente, una de las concursantes del certamen, dio positivo de COVID-19. Por lo tanto, la producción tuvo que trabajar a contrarreloj para conseguir un reemplazante. Lo importante, por supuesto, es que la joven actriz se encuentra bien y está aislada, al igual que todo el equipo que trabaja con ella en el programa.

Torrente había estado en los estudios de LaFlia el martes pasado y circuló por todas las secciones de producción porque se suponía que iba a cantar ese día. Sin embargo, el escándalo de Gladys La Bomba Tucumana con su vestuario retrasó todo y finalmente la actriz se quedó sin hacer su aparición en la pista.

Por lo tanto, la producción del programa decidió que la hija de Araceli González cantara el viernes. Pero al comunicarles que estaba con síntomas y que se había realizado un hisopado, su lugar fue ocupado por Lizardo Ponce y su partenaire, Lucía Villar.

“Antes de despedirnos queríamos mandarle un beso grande a Flor Torrente, que dio positivo hace un ratito de COVID. Obviamente, todo su equipo fue aislado. Por eso, el lunes no va a poder cantar. Va a estar reemplazándola Paula Trápani, que debuta acá en la pista del Cantando”, anunció Ángel de Brito, confirmando el primer positivo de coronavirus entre los participantes del certamen.

El periodista, además, expresó: “Por suerte ella se siente bien. Le mandamos un beso a ella y a todo el equipo. Obviamente se hizo el hisopado y le dio positivo, hace unas horas nada más. Queríamos contarlo al final del programa y decir, sobre todo, que está bien, así nadie se preocupa. Y también para darle la bienvenida a Paula Trápani, que ya empezó a ensayar”.

“Vamos a ver cómo le va. ¡Dicen que canta muy bien!”, agregó Laurita Fernández.

La propia Torrente utilizó su cuenta en Instagram para llevarle tranquilidad a sus seguidores y dar detalles de su estado de salud: “Recibí muchos mensajes preguntándome si tengo COVID y, sí, tengo COVID. Estoy guardada hace un par de días en mi casa. Estoy bien, no tengo ningún síntoma más que una sensación de alergia y congestión. Para cuidarnos y resguardarnos todo mi equipo va a ser reemplazado por otro, así que esperemos que muy pronto todo vuelva a estar bien”.

El escándalo de Gladys La Bomba Tucumana que impidió que Flor Torrente se presentara en el programa el martes pasado (Video: "Cantando 2020 - El Trece)

El martes pasado, día en el que Torrente estuvo en los estudios de LaFlia pero no salió al aire, La Bomba Tucumana protagonizó un auténtico escándalo al quejarse de su vestuario y compararlo con el de la actriz, confirmando que la joven se encontraba ese día en el lugar: “Tuve que llamar a la producción. Pasan vestidos alucinantes y el mío es una tela… Cuando vean el de Flor Torrente se caen… Me voy a poner lo que a mí me gusta, quiero tapar mis brazos, tengo 55 años”.

Después de su performance y la devolución de Karina La Princesita, quien se mostró muy crítica, La Bomba Tucumana anunció: “Quiero decir públicamente que dejo el certamen. Lo lamento por mi hijo, porque quiero que todo el país sepa el gran artista que es y el orgullo que siento, pero todo tiene un límite. Yo vine en son de paz, pero hay cosas que te exceden”.

SEGUÍ LEYENDO

Cantando 2020: Gladys La Bomba Tucumana se quejó por su vestuario y presentó la renuncia en vivo

Fuerte debate entre Denise Dumas y Fernanda Iglesias por el piropo de Tyago Griffo a Flor Torrente

“Muñequita de cristal”: fuerte respuesta de Flor Torrente por la definición de Tyago Griffo y la repercusión negativa en las redes