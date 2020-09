La palabra de Ángel de Brito ante la versión de que la pareja del diputado Ameri se sumaría al Cantando 2020

Juan Ameri y Celeste Burgos (Foto: Instagram)

Días atrás el ahora ex diputado nacional Juan Ameri protagonizó un verdadero escándalo erótico durante una sesión de la Cámara de Diputados que se realizó vía Zoom. Sin advertir que estaba online y que lo estaban viendo todos sus colegas -al menos eso fue lo que expuso al manifestar que creía que no tenía conexión de Internet-, dejó ver un episodio de intimidad con una mujer que, después se supo, se llama Celeste Burgos. Las imágenes explicitas recorrieron el país y hasta llegaron a medios internacionales que se hicieron eco de lo sucedido. En primera instancia se dijo que era su asesora, más tarde él comentó que es su mujer y que vive con ella.

Si bien había sido suspendido casi al instante, ante la enorme presión social y de gran parte de sus pares, Ameri presentó la renuncia a su cargo al día siguiente, el viernes 25. La presentación fue aceptada por el presidente de la Cámara, Sergio Massa. Apenas unas horas después del episodio hizo referencia al tema y dejó sentada su postura. “No me arrepiento de lo que hice… lo volvería a echar una y mil veces. Estaba presidiendo la sesión y veo en la pantalla lo que estaba sucediendo con el diputado Ameri. No podía dejar pasar una cosa de tamaña gravedad”, comentó Massa.

Casi en simultaneo a lo acontecido, en la vereda de enfrente se empezó a barajar la posibilidad de que Celeste Burgos se sume al Cantando 2020. Un medio televisivo lo arrojó sobre la mesa y desde allí se fue desparramando a la velocidad de la luz. Personajes mediáticos suelen caer en paracaídas del reality que se emite por la pantalla de El Trece, y este parecía ser un caso más de esos. La reacción de Marcelo Tinelli, dueño de la productora que realiza el programa (LaFlia), también hizo que las dudas crezcan. El conductor publicó el video en cuestión en su cuenta de Twitter y respondió con risas, quizás de incredulidad.

La reacción de Marcelo Tinelli en las redes sociales (Foto: Instagram)

Ante las reacciones y lo que se generó, Ángel de Brito -uno de los conductores del certamen junto a Laurita Fernández- aportó claridad. En Los ángeles de la mañana, el programa que conduce por la misma señal, confirmó que Celeste no va a ser parte del certamen. “No va a venir. Es falso, ni siquiera hubo una conversación ni con ella, ni con alguien cercano -comentó-. Eso es un rumor que no sé quien hizo crecer y que de ahí le llegó a varios colegas. Alguien tiró esa fruta, vaya a saber para qué, pero es mentira”.

Por otra parte, hicieron referencia a otros escándalos que tuvieron lugar en el país y que llevó a varios integrantes vinculados a tales episodios a sumarse a las filas de Tinelli. En este sentido, recordaron el caso de Fernanda Herrera, conocida como la abogada hot, defensora en su momento de José López en la causa de los bolsos. La letrada se sumo al Bailando 2016 y su llegada al programa de Marcelo sembró amores y odios.

Celeste Burgos (Foto: Instagram)

A raíz de ese ejemplo, Karina Iavicoli comentó que son casos diferentes y que le parecía atinado que en esta circunstancia no hayan convocado a Burgos. Enseguida interrumpió De Brito para aclarar que nunca estuvo en la consideración tal convocatoria. “Está bien, pero esta vez no existió. No hubo llamado, no hubo nada. Ni siquiera fue algo que se haya analizado -dijo-. Son rumores que yo creo que salen de la política. Ayer lunes varios picaron, pero no, es falso”.

El fin de semana, mientras se hablaba del tema, quien intentó quitarle credibilidad fue el abogado Mauricio D’Alesandro. El letrado puso en duda la versión y lo hizo saber: “No creo que la llamen, es imposible. Es mucho más fácil conseguir un cargo en una repartición oficial o con otro diputado”.

