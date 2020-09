Massa dio detalles del escándalo erótico que protagonizó Ameri y afirmó que “lo volvería a echar una y mil veces"

Sergio Massa volvió a referirse al escándalo que protagonizó el ahora ex diputado Juan Ameri (Maximiliano Luna)

Luego del escándalo erótico que protagonizó en plena sesión el ahora ex diputado Juan Emilio Ameri, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, volvió a referirse al hecho cuestionando la actitud del ex legislador y contó además que están haciendo una revisión de las designaciones y evaluando despidos en el área de la biblioteca del Congreso.

Tras destacar la medida que él mismo tomó a principio de año junto a la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, a partir de la cual se estableció que las designaciones del personal de gabinete no gozarán de estabilidad y concluirán con la finalización del mandato de la autoridad que lo nombró, Massa reveló: “Estamos procediendo a generar una situación de revisión de lo que algunos llaman el archivo de capas geológicas en la bibliteoteca del Congreso. Estoy firmando una resolución que establece por 90 días la revisión de todas las designaciones y un programa de despidos en esa área”.

Massa se refirió a la cuestión tras negar que la mujer con la que se vio a Ameri en la polémica sesión sea empleada de la Cámara de Diputados. En diálogo con radio Mitre, el funcionario repasó la incómoda situación del jueves pasado y ahondó sobre el mensaje que le envió al ex legislador salteño.

“Estaba presidiendo la sesión, veo en la pantalla del recinto lo que estaba sucediendo con el diputado Ameri. En ese momento me levanto de la presidencia y le pido al vicepresidente que me reemplace en el ejercicio. Después les pido a los secretarios que bajen la conexión del diputado y que lo echen del recinto de manera virtual. Me voy a mi despacho, convoco a las autoridades del Frente de Todos y les cuento. Volví al recinto y les comuniqué a los diputados que se conforme la comisión para su expulsión inmediata. No podía dejar pasar una cosa de tamaña gravedad", comenzó a contar.

Y continuó: “En un momento se ve que le avisaron al diputado Ameri de la situación y me acercan el teléfono porque me quería hablar. Yo dije que no lo iba a atender 'que renuncie o que lo íbamos a expulsar”.

“No me arrepiento para nada -aseguró Massa-. En un momento especial de la Argentina en pandemia, donde tenemos una situación muy difícil de resolver, no puedo admitir en un momento de sesión haya un tipo que haga eso. Ese diputado se burló de la gente, que con sus impuesto paga el funcionamiento democrático argentino. Lo volvería a echar una y mil veces ".

Ameri presentó su renuncia tras la polémica sesión

El titular de la Cámara baja habló también sobre la charla que mantuvo con el presidente Alberto Fernández: “Me felicitó por la resolución. Le transmití la decisión de que no iba a permitir que termine la sesión sin que el tema estuviera resuelto. Me dijo que le pareció bárbaro”.

En otro pasaje de la entrevista, ratificó las sesiones remotas en Diputados. “El sistema no deja de funcionar porque un imbécil hace lo que no debe en el recinto. Lo puede hacer en su casa o en una banca, la inconducta y la inmoralidad no son condición desde donde uno hace sino lo que uno lo hace y lo que hicimos fue sancionarlo. Tenemos que entender que en la era de la democracia digital, de las comunicaciones a la distancia, el trabajo remoto acelera el funcionamiento, de las empresas, de las instituciones. Este año la Cámara de Diputados tuvo más sesiones que en la era Macri en el mismo período”, sostuvo.

“Hay dos millones de argentinos trabajando de manera remota en el marco de la pandemia. Con el funcionamiento remoto, la Cámara de Diputados se está ahorrando mucho dinero; solo en pasajes se ahorraron 280 millones de pesos. Mucha de esa plata se está donando al sistema sanitario argentino”, agregó.

Igualmente, indicó que a futuro habrá sesiones presenciales. “Cuando un tema por la envergadura o por la necesidad se debe discutir de manera presencial, como por ejemplo el presupuesto o el aporte solidario extraordinario, lo que va a suceder es que de acuerdo a la cantidad de diputados que informen que lo van a ser de manera presencial o remota, se definirá cuál es el ámbito que reúne las mejores condiciones sanitarias para la sesión presencial, y se les va a exigir que presenten el hisopado”, finalizó.

Seguí leyendo:

Juan Ameri volvió a hablar tras el escándalo: “No cometí ningún delito”

Quién es Alcira Figueroa, la mujer que reemplazaría a Juan Ameri en la Cámara de Diputados luego del escándalo erótico