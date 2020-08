Nacha Guevara reveló los secretos para mantenerse saludable a los 79 años y generó polémica en las redes

Nacha Guevara

A los 79 años, Nacha Guevara luce espléndida, su mejor versión. A lo largo del tiempo, se fue encargando de ir compartiendo distintos tips que a ella le funcionaron para mantenerse saludable. Algunos de esos puntos, tiene que ver con la meditación, el cuidado en las comidas, la ejercitación física. Siempre resaltó que es vegana desde hace más de 50 años, y que también le agrega a esa dieta componentes naturistas de origen Hindú.

En las últimas horas, la jurado del Cantando 2020 compartió en sus redes sociales, lugar en el que tiene gran actividad con sus fanáticos, parte de su alimentación. Ante la insistencia de quienes la ven rejuvenecida y tal vez, pasando su mejor momento, no dudó en tomarse un tiempo para contar y brindar su secreto. “Así son mis almuerzos. Para los que me pregunta que como. Arrolladito de papa, coco, jengibre y sésamo. Tortilla de espinaca y harina de garbanzo. Paint con salpimienta y aceite de oliva. Pan integral. Jugo de papaya y mango. Y mis suplementos. ¡Qué buen almuerzo!”, cerró la artista.

Nacha Guevara compartió lo que come en sus almuerzos (Foto: Instagram)

Habló de sus complementos, de esos agregados que acompañan sus comidas y no fueron pocos los que pusieron el foco en eso, en las 10 pastillas de diferentes colores que se ven sobre una servilleta, al costado del plato. “Tan natural era todo hasta que peló 25 pastillas. Nunca puede ser bueno para nada tomar esas cosas. Saludable es una manzana, un kiwi, jugo de coco. Pero cualquier sustancia procesada y metida en una pastilla no”, fue uno de los mensajes que le dejaron. Otros acudieron al humor e hicieron hincapié en la diferencia de alimentación: “Y yo comiendo empanadas de carne, me quiero matar. Igual siempre hay tiempo para cambiar”.

Entre los comentarios, no pasó por alto el de Ángel de Brito, que tampoco dejó pasar por alto el detalle, en la cantidad de comprimidos que consume su compañera en el certamen de canto. “¿Nacha almuerza con 10 pastillas?”, comentó en su cuenta de Twitter.

Nacha Guevara (Foto: Instagram)

El año pasado, la artista había revelado lo que consume. “Primero, el cuerpo es una milagro. Todas las mañanas hay que decir ‘gracias, gracias’. Después tenés que mirar que comés; yo soy vegetariana desde antes que se pusiera de moda. Desde que nací ni carne ni pollo. En el desayuno me tomo un jugo de frutas que tienen proteínas, que está preparado de frutas naturales. Si no, una leche de almendras, que también es preparada en casa”, le contó a Telenoche.

De esta manera, en cada oportunidad que se le presenta, habla y enaltece su dieta ayurvédica, que está compuesta, en su mayor medida, por alimentos naturales. Se trata de una forma de alimentarse proveniente de un tipo de medicina india que cada vez tiene más adeptos a nivel mundial. Consiste en darle a cada cuerpo lo que necesita y lo que más lo favorece, ya sea en los alimentos, como con los ejercicios físicos, como el yoga, por ejemplo.

En medio de este estado de espiritualidad, de sus meditaciones, se contrapone el que expone todas las noches en el reality que conducen de Brito y Laurita Fernández. La crudeza de sus devoluciones hace que siempre se exponga y apueste su prestigio, ese que consiguió a lo largo de su exquisita trayectoria. Comentarios fuera de lugar con lo que suma detractores.

En las últimas horas, por ejemplo, Jorge Lanata también apuntó contra ella. Indicó que Nacha se apoya en su trayectoria y que nunca cambió. “Es una persona dentro del espectáculo que hace mucho tiempo que no se renueva. Creo que es una persona un poquito autoritaria. Se cree Gardel y me parece que no es Gardel. Será uno de los guitarristas, en todo caso, pero Gardel no”.

