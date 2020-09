Maru Botana recordó a su hijo con un conmovedor mensaje, a 12 años de su muerte: “Entendí que no eras para este mundo”

Maru Botana

En cada primavera florece el mismo sentimiento. La nostalgia, tristeza y las preguntas se vuelven repetitivas todos los 21 de septiembre, desde el 2008. Aquel año, Maru Botana y todo su grupo familiar se toparon con uno de los dolores más profundo con los que se puede cruzar una persona. El fallecimiento de Facundo, su hijo, le dejó una herida abierta. El pequeño, que había nacido 6 meses antes de su partida, murió a causa del síndrome de muerte súbita del lactante. 12 años después de ese episodio, la cocinera utilizó sus redes sociales, como lo hace en cada aniversario, para recordarlo y tenerlo presente.

En su cuenta de Instagram, desde París, Francia, lugar al que fue con toda su familia a visitar a Agustín, su hijo mayor, escribió un sentido mensaje. Palabras vertidas desde el corazón para recordar. “Te fuiste un Día de la primavera, donde todo es festejo y alegría. Quizás en ese momento, con tanto dolor que tenía, no podía entender el mensaje que me estabas dando. Quizás me llevó mucho tiempo entender el motivo por el cual te fuiste”, comenzó.

A continuación, hizo referencia al proceso y al saber manejar los sentimientos. A tratar de entender ciertas cuestiones que de antemano parecen complejas de analizar. “Quizás no lo pude procesar nunca. Hoy ya creo que entendí claramente que no eras para este mundo. Te siento desde el momento en el que te fuiste, y si me pongo a pensar tu sentimiento, había un mensaje que traías. No sé, nunca imaginé que me vida tendría que llorar por un hijo que se fue. Al contrario, pensé que nunca podría parar de tener hijos. Cada nacimiento fue para mí el momento más feliz de mi vida”, describió.

Maru Botana recordó a Facundo en un nuevo aniversario de su fallecimiento (Foto: Instagram)

La carga emocional se refleja en cada uno de los párrafos. No hay año en el que esto no suceda, más allá de que habla de entendimiento. “Estás, estás en todos y cada uno de nosotros, todos quedamos con ganas de verte crecer y el cómo serías siempre lo pensamos. Hoy más que nunca creo en los ángeles, hoy más que nunca me siento acompañada por vos. Y aunque te extrañé cada día de mi vida, sé que nunca me das a dejar. Te abrazo desde acá y entiendo a pleno que la tierra no era tu lugar. Gracias, mi amor, por cuidarnos desde allá”, finalizó con los sentimientos a flor de piel.

Cuando ocurrió el hecho, aquel 5 de marzo de 2008, el grupo familiar estaba de vacaciones en Las Leñas. Para no exponerlo al frío y a salidas inapropiadas, le había dejado el nene, su sexto hijo, a cargo a sus padres, en Buenos Aires. Todo marchaba como lo habían soñado y planeado hasta que un llamado telefónico se transformó en una pesadilla. Fueron años de terapia y asimilar la cuestión para no sentir culpas en el pecho. El trabajo interno para enfocarse en que se trató de una enfermedad y el tratar de entender que ella no hubiera podido hacer nada aunque hubiese estado con él.

Este año hubiese cumplido 12 años y el 5 de marzo, fecha de su nacimiento, lo recordó y lo homenajeó. Compartió una foto de Facundo y lo acompañó con cálidas palabras. “Hoy sería tu cumple, ya 12. Nos gusta estar juntos y recordarte, aunque sabemos que no estás solo”, comenzó y prosiguió: “Me hago tantas preguntas y me cuesta hoy la respuesta. Viniste de sorpresa y así te fuiste. Quizás hoy pueda entender parte de tu misión. Pasó el tiempo y tus hermanos chiquitos quieren saber más y más. ¡Pero hay tantas preguntas y reflexiones!”, había manifestado.

